Grandes figuras del deporte colombiano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con aporte del BMX, la ruta y la pista

La delegación colombiana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solamente se distinguirá por sus 475 atletas, sus 34 deportes y la diversidad de las regiones representadas. En su interior viajará una poderosa colección de medallas olímpicas, títulos mundiales, récords internacionales y nombres que han marcado diferentes épocas del deporte nacional.

Colombia llegará a territorio dominicano con una nómina en la que conviven figuras consagradas, referentes que se han mantenido durante varios ciclos olímpicos y jóvenes que ya comienzan a imponerse en los principales escenarios del planeta. Entre ellos sobresale el medallista olímpico: Carlos Ramírez, quien es uno de los grandes referentes del BMX Racing colombiano. El antioqueño conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río 2016 y repitió el tercer lugar en Tokio 2020.

En el ciclismo de pista, Kevin Quintero llevará el arcoíris que conquistó como campeón mundial del keirin en 2023. El pistero vallecaucano ha ganado competencias de Copa Mundo, títulos panamericanos y ha representado a Colombia en Juegos Olímpicos. A su lado estará Stefany Cuadrado, una de las grandes promesas convertidas ya en realidad: fue campeona mundial juvenil de keirin en 2023, obtuvo tres camisetas arcoíris en el Mundial Juvenil de 2024 y consiguió su primera medalla mundial élite en 2025, con apenas 19 años.



Kevin Quintero, una de las cartas de Colombia en el ciclismo de pista. (Foto © COC)

La ruta también tendrá un referente continental como Walter Vargas. El especialista de la contrarreloj ganó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en 2025 alcanzó su sexto título panamericano de la modalidad. Asimismo estarán Diana Peñuela y Marcela Hernández.

Santo Domingo 2026 reunirá, por lo tanto, mucho más que una delegación numerosa. Colombia presentará atletas que ya conocen el peso de una medalla olímpica, deportistas que han escuchado el himno nacional en campeonatos mundiales y referentes que han permanecido durante años entre los mejores de sus disciplinas.

Serán generaciones distintas, recorridos diferentes y decenas de historias deportivas reunidas bajo una misma bandera. Una delegación en la que las medallas del pasado no serán únicamente un recuerdo, sino la principal motivación para buscar nuevas páginas de gloria en Santo Domingo.

*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano