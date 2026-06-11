Gran victoria de Róbigzon Oyola en el segundo capítulo del Tour de Beauce 2026

El sprinter colombiano Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn) ganó este jueves la segunda etapa del Gran Premio JN, imponiéndose al sprint en Vila Nova de Famalicão tras 142,1 kilómetros, celebrando por delante del portugués Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) y del español Iker Bonillo (Feira dos Sofás-Boavista), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

En un final accidentado, debido a una caída en los últimos metros de la recta final, Mesa, que ya lideraba la etapa, logró salir ileso y se convirtió en el gran vencedor del día, ya que, además del triunfo, se adueño del maillot amarillo, con el mismo tiempo en la clasificación general que el español Joan Cadena (Technosylva-Rower-Bembibre), ganador de la jornada inaugural, quien descendió al segundo puesto. Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) completa el podio parcial a cuatro segundos del nuevo líder.

La etapa fue emocionante a partir del kilómetro 35, con un grupo de escapados que logró una ventaja de casi tres minutos sobre el pelotón. Entre los fugitivos ses destacaron João António, José Moreira, João Oliveira e Iván Loaisa, pero la persecución liderada por el Anicolor-Campicarn acabó frustrando el intento de los aventureros en los últimos kilómetros.

Pedro Andrade (Feirense-Beeceler) aguantó en solitario hasta los últimos cinco mil metros, pero fue alcanzado por el pelotón, dejando la decisión en manos de los velocistas. En el sprint final, Santiago Mesa demostró su superioridad y se aseguró su tercera victoria de la temporada.

La carrera del calendario portugués continuará este viernes con la tercer capítulo, una jornada de 156,1 kilómetros en la ciudad portuguesa de Gondomar, perteneciente al distrito de Oporto.

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Resultados Etapa 2 » Circuito Vila Nova de Famalicão (147,5 km)