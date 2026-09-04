Gran actuación de Juan Diego Quintero en la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026

En la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026 el vallecaucano Juan Diego Quintero estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el joven escarabajo se reportó segundo en la línea de meta, en una jornada de 151,7 kilómetros con un perfil ondulado, que se disputó entre las localidades de Martignacco y Ravascletto, en la provincia de Udine, Italia.

La victoria le correspondió al italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), quien terminó siendo el más fuerte en la definición, derrotando al colombiano del Netcompany INEOS Racing Academy, que llegó a más de un minuto del ganador. Tercero ingreso Simone Raccani (Team UKYO) a 1:59.

Otro de los escarabajos destacados fue el joven quindiano Diego Pescador (Movistar Team), que se reportó en la casilla 12° a más de tres minutos del vencedor del día.

La carrera italiana del calendario UCI continuará este sábado con un recorrido de 154,4 kilómetros entre las localidades italianas de Latisana y Tarcento, que incluye cuatro puertos categorizados.

Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)

Resultados Etapa 2 | Martignacco – Ravascletto (151,7 km)

1 Nicolò Garibbo Team UKYO 3:43:49 2 Juan Diego Quintero Netcompany INEOS Racing Academy 1:04 3 Simone Raccani Team UKYO 1:59 4 Nicola Zumsteg Biesse – Carrera – Premac 2:08 5 Tommaso Dati Team UKYO 2:26 6 Michele Bicelli Biesse – Carrera – Premac 2:47 7 Leonardo Consolidani Bahrain Victorious Development Team 3:21 8 Milan Nijs DL Chemicals – Experza 3:56 9 Luca Morlino Solme – Olmo – Arvedi 3:56 10 Andrea Bruno Team Hopplà 3:56 11 Davide Frigo Netcompany INEOS Racing Academy 3:56 12 Diego Pescador Movistar Team Academy 3:58

Clasificación General Individual