¡Gracias Nairoman! Nairo Quintana colgó la bicicleta en una emotiva despedida en Cartagena

Cartagena de Indias se convirtió en el epicentro del ciclismo mundial al albergar la histórica y multitudinaria despedida de Nairo Quintana. La emblemática capital de Bolívar transformó su ambiente habitual para rendir tributo al escarabajo boyacense, ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España. La jornada no solo marcó el Gran Fondo de Nairoman, sino que consolidó a la ciudad caribeña como un escenario de talla internacional capaz de albergar grandes citas deportivas más allá de su tradicional oferta turística de sol y playa.

La masiva convocatoria reflejó la magnitud y el cariño que despierta el pedalista en el pelotón internacional. Un total de 6,900 ciclistas aficionados provenientes de 21 países se dieron cita en «La Heroica» para compartir kilómetros con el gran homenajeado. La rodada cobró un tinte legendario gracias a la participación de titanes de las bielas de la época contemporánea como el británico Chris Froome, los españoles Alberto Contador, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Samuel Sánchez, junto al carismático antioqueño Rigoberto Urán, quienes pedalearon juntos en un ambiente de fiesta y camaradería.



Cartagena disfrutó del Gran Fondo de Nairo Quintana en su despedida. (Foto © Gran Fondo Nairo Quintana)

El trazado del evento ofreció opciones para todos los niveles de preparación, garantizando una participación diversa y entusiasta. La ruta reina fue el exigente Gran Fondo de 186 kilómetros, el cual partió desde el imponente Corredor Histórico de Cartagena para pasar por siete municipios del norte de Bolívar, incluyendo Turbaco, Arjona, Soplaviento, Mahates, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima. En paralelo, los apasionados del pedal disfrutaron de los trayectos alternos de Medio Fondo, con 106 kilómetros de distancia, y la modalidad Retadores de 50 kilómetros, donde cada pedalazo estuvo impregnado de esfuerzo, emoción y respeto por el legado de «Nairoman».

Más allá de la alta competencia y el emotivo adiós, el Gran Fondo Nairo Fest 2026 representó un imponente motor de reactivación económica y social para la región. Con la llegada de más de 20,000 visitantes y una ocupación hotelera que rozó el 80 %, las autoridades locales estimaron un impacto económico cercano a los 20 millones de dólares, beneficiando directamente a la cadena turística formal e informal.