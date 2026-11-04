¡Golpe de Orgullo! Thomas Mejía manda en el estreno de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026

En un final a pura velocidad, Thomas Mejía le dio la primera gran alegría al Orgullo Paisa al coronarse ganador de la jornada inaugural de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. El joven ciclista antioqueño se impuso con autoridad en el cierre de la fracción, demostrando una vez más su punta de velocidad.

La definición de la etapa reina del día se resolvió en un emocionante y cerrado embalaje donde Mejía exhibió su potencia. El corredor paisa logró superar a dos duros rivales del equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral: Jairo Alonso Valencia y Simón Loaiza, quienes se tuvieron que conformar con la segunda y tercera posición del podio, respectivamente, tras un vibrante mano a mano en los metros finales.



El antioqueño Thomas Mejía, primer líder de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

El primer capítulo de la competencia unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando un exigente recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo enmarcada por un ritmo vertiginoso y continuos intentos de fuga que pusieron a prueba las estrategias de los equipos, dejando el escenario listo para que Mejía se quedará con la victoria y se vistiera de líder.

La segunda jornada de la carrera juvenil antes conocida como la Vuelta del Porvenir se correrá este jueves con un formato diferente, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por Zarzal.



Thomas Mejía, ganador de la primera etapa de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta Juvenil Sistecredito 2026

Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)