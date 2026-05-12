Gleb Syritsa gana la tercera etapa del Tour de Azerbaiyán y Santiago Umba sigue en el top 10

La tercera etapa del Tour de Azerbaiyán la ganó Gleb Syritsa (XDS Astana Team). El ruso fue el más rápido en la definición, logrando la victoria al sprint, luego de recorrer 162 kilómetros entre las ciudades de Gabala y Mingachevir.

Syritsa, de 26 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al belga Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex) y al ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los colombianos en competencia, los seis llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador, siendo Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM) el mejor de los nuestros en el puesto 39°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ocupó la casilla 48°.

En cuanto a la clasificación general, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto lo ocupa Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali) a solo 4 segundos del líder.

La cuarta etapa de la carrera del calendario UCI se correrá este miércoles con un recorrido de 152,8 kilómetros entre las ciudades de Ganja y Naftalan, que incluye dos puertos montañosos categorizados.

Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)

Resultados Etapa 3 | Gabala – Mingachevir (162,9 km)

1 Gleb Syritsa XDS Astana Team 03:26:43 2 Timothy Dupont Tarteletto-Isorex m.t. 3 Cristian Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 4 Muhammad Hafizh ASC Monsters Indonesia m.t. 5 Marco Manenti Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 6 Eric Fagúndez Burgos Burpellet BH m.t. 7 Filippo Cettolin Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 8 Hubert Grygowski Mazowsze Serce Polski m.t. 9 Álvaro Navas Obidos Cycling Team m.t. 10 Tom Wijfje Universe Cycling Team m.t.

39 Brayan Sánchez Team Medellín – EPM m.t. 40 Diego Camargo Team Medellín – EPM m.t. 48 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali m.t. 50 David González Team Medellín – EPM m.t. 86 Daniel Méndez Team Medellín – EPM m.t. 99 Walter Vargas Team Medellín – EPM m.t.



Yevgeniy Fedorov, líder del Tour de Azerbaiyán 2026. (Foto © Azerbaijan Cycling Federation)

Clasificación General Individual

1 Yevgeniy Fedorov XDS Astana Team 11:38:13 2 Alexandre Balmer Solution Tech-NIPPO-Rali 0:04 3 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:14 4 Eric Fagúndez Burgos Burpellet BH 0:15 5 Aaron Gate XDS Astana Team 0:16 6 Hugo Aznar Equipo Kern Pharma 0:18 7 Luca Covili Bardiani-CSF 7 Saber 0:19 8 Josh Burnett Burgos Burpellet BH 0:19 9 Santiago Umba Solution Tech-NIPPO-Rali 0:19 10 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 0:19