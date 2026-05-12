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Gleb Syritsa gana la tercera etapa del Tour de Azerbaiyán y Santiago Umba sigue en el top 10
La tercera etapa del Tour de Azerbaiyán la ganó Gleb Syritsa (XDS Astana Team). El ruso fue el más rápido en la definición, logrando la victoria al sprint, luego de recorrer 162 kilómetros entre las ciudades de Gabala y Mingachevir.
Syritsa, de 26 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al belga Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex) y al ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos en competencia, los seis llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador, siendo Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM) el mejor de los nuestros en el puesto 39°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ocupó la casilla 48°.
En cuanto a la clasificación general, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto lo ocupa Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali) a solo 4 segundos del líder.
La cuarta etapa de la carrera del calendario UCI se correrá este miércoles con un recorrido de 152,8 kilómetros entre las ciudades de Ganja y Naftalan, que incluye dos puertos montañosos categorizados.
Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)
Resultados Etapa 3 | Gabala – Mingachevir (162,9 km)
|1
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|03:26:43
|2
|Timothy Dupont
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|3
|Cristian Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|4
|Muhammad Hafizh
|ASC Monsters Indonesia
|m.t.
|5
|Marco Manenti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|6
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|7
|Filippo Cettolin
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Hubert Grygowski
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|9
|Álvaro Navas
|Obidos Cycling Team
|m.t.
|10
|Tom Wijfje
|Universe Cycling Team
|m.t.
|39
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|40
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|48
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|50
|David González
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|86
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|99
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Yevgeniy Fedorov
|XDS Astana Team
|11:38:13
|2
|Alexandre Balmer
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:04
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:14
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:15
|5
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|0:16
|6
|Hugo Aznar
|Equipo Kern Pharma
|0:18
|7
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:19
|8
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|0:19
|9
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:19
|10
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:19
|13
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:19
|42
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|14:13
|50
|David González
|Team Medellín – EPM
|14:17
|68
|Daniel Mendez
|Team Medellín – EPM
|14:23
|72
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|14:27
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Fernando Gaviria escogido por el Caja Rural-Seguros RGA para encarar el Tour de Hungría 2026
El equipo español Caja Rural-Seguros RGA incluyó al sprinter antioqueño Fernando Gaviria en la nómina que afrontará el Tour de Hungría, una carrera de categoría ProSeries con lustrosa participación dentro de un recorrido variado que ofrece opciones a perfiles diferentes.
La escuadra Pro-Team viajó al país de Europa Central con una expedición comandada por Rubén Martínez en la que Abel Balderstone y Joan Bou parten como principales bazas para la general, con apoyo del checo Jakub Otruba y del español Pablo Lospitao, mientras que Iúri Leitão y Gaviria serán los encargados de dejarse ver en los sprints.
Serán cinco etapas para una carrera de corte clásico, con una jornada de montaña que suele decidir la clasificación general y varias llegadas al sprint. Sin embargo, todos los que opten a una buena general deberán prestar atención tanto a las bonificaciones (10-6-4″ en meta y 3-2-1″ en pasos intermedios) como a una jornada final en Veszprém en la que se ascenderá en cuatro ocasiones el repecho de Gella.
Después de tres llegadas propicias para los hombres rápidos, sobre todo las dos primeras, gran parte de la clasificación debería resolverse el sábado en una cuarta etapa con llegada a Pécs y cuatro subidas al mismo repecho dentro de los últimos 70 kilómetros, la última, aunque abreviada, como final de etapa.
*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA
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Escarabajos x El Mundo: Rafael Pineda se subió al podio en el Grand Prix de Martinica
El pedalista boyacense Rafael Pineda cumplió una destacada actuación en el Grand Prix de Martinica, terminando en el 2° puesto a tan solo 22 segundo del ganador. El escarabajo, de 27 años, poco a poco va retomando la forma que tuvo en el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano.
El escarabajo conquistó su tercer podio esta temporada con el equipo Team Pédale Pilotine-Maxo Location tras ganar la Challenge des Présidents de Clubs y el GP de la Ville du Vauclin, ambas pruebas en la isla caribeña.
La carrera de un día de 138,4 kilómetros quedó en manos de su compañero de equipo, el galo Anthony Pérez, quien se consagró campeón de la tercera edición de la novel competencia. El podio lo completó el francés Josué Hodebourg (Madinina Bikers).
En cuanto al otro colombiano, Marlon Garzón (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) cerró el top 5 a más de 9 minutos del vencedor.
Resultados Grand Prix STRM-Martinique
|1
|Anthony Pérez
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|3:15:53
|2
|Rafael Pineda
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|0:22
|3
|Josué Hodebourg
|Madinina Bikers
|6:50
|4
|Martin Deschatres
|Madinina Bikers
|6:50
|5
|Marlon Garzón
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|9:01
|6
|Jordan Labejof
|VC Diamantinois
|11:04
|7
|Emile Demazy
|C.C.Vauclinois
|11:59
|8
|Yannick Lorsold
|VC Saintannais
|12:30
|9
|Yohann Simon
|V.C.François
|12:43
|10
|Mathis Lagrand
|VC Diamantinois
|13:29
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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia
La historia del Giro de Italia se remonta al 13 de mayo de 1909, cuando tuvo su primera edición, en una carrera organizada por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que contó la participación de 127 ciclistas de los cuales sólo 49 llegaron a la meta en Milán.
El primer ciclista colombiano en correr la Corsa Rosa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1973 y la primera participación de un equipo nacional fue en 1985, cuando el equipo Varta-Café de Colombia, capitaneado por Reynel Montoya, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda italiana son Hernán Buenahora con 9 entre los cuales se destaca su sexto lugar en el 2000. Y Mauricio Ardila con 8 participaciones donde sobresale su puesto 15° en 2010.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta el top 10 de los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la ronda italiana, la primera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 109, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capitulo especial, con actuaciones memorables.
*9 participaciones – Hernán Buenahora (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*8 participaciones – Mauricio Ardila (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
*7 participaciones – Luis Felipe Laverde (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
*7 participaciones – José Rodolfo Serpa (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
*7 participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023)
*7 participaciones – Fernando Gaviria (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
*6 participaciones – Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
*6 participaciones – Rúber Albeiro Marín (1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
*6 participaciones – José ‘Chepe’ González (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*6 participaciones – Freddy González (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)