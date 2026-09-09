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Ruta

Giulio Pellizzari conquista la nonagésima octava edición del Giro della Toscana; Santiago Umba el mejor colombiano

Publicado

Hace 58 mins

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El italiano Giulio Pellizzari ganó el Giro della Toscana 2026. (Foto Red Bull - BORA - hansgrohe © Getty sport)
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Matthew Brennan consigue su quinta victoria en la Vuelta a España con protagonismo de Enzo Paleni

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El británico Matthew Brennan ganó la decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto © Visma | Lease a Bike)
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¡Podio del Team Medellín en China! Álvaro Hodeg finaliza 2° en el Tour de Binzhou

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9 septiembre, 2026

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Álvaro Hodeg, Serhii Sydor y Enrico Zanoncello, en el podio del Tour de Binzhou 2026. (Foto © Bardiani CSF 7Saber )
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Simon Pellaud gana el Tour de Salalah con Eduardo Sepúlveda 2° y Alejandro callejas 4°

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9 septiembre, 2026

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El suizo Simon Pellaud se consagró campeón del Tour de Salalah 2026. (Foto © Omán Cycling Association)
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