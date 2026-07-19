Giro Valle D’Aosta: dominio suramericano con Henrique Bravo de campeón y Mateo Ramírez segundo

El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena en el calendario nacional a partir del próximo lunes 20 de julio, con su participación en la Vuelta de la Juventud 2026, la carrera más importante del país para la categoría Sub-23, que este año se disputará sobre siete etapas en carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.

La escuadra morada afrontará la carrera con una nómina encabezada por el campeón nacional de ruta en la categoría Sub-23, William Colorado y completada por Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Johan Rubio, Julián Manrique y Álex Agudelo, grupo con el que buscará protagonismo en una competencia que históricamente ha servido como plataforma de lanzamiento para varios de los grandes nombres del ciclismo nacional.



La nómina del Nu Colombia para la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto © Nu Colombia)

La carrera comenzará con una primera etapa de 125 kilómetros entre Yopal, y Trinidad, seguida por una larga segunda jornada entre Aguazul y Yopal, antes de llegar a la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros en Aguazul, una fracción que se perfila como determinante en la clasificación general.

El recorrido continuará con una etapa entre Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva, antes de ingresar a territorio boyacense con la jornada entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque. La carrera se definirá con la etapa reina hacia el Alto del Cogollo y una extensa fracción final entre Duitama y Sopó.

“Llego a esta Vuelta de la Juventud con mucha motivación y con la ilusión de representar de la mejor manera al equipo. Sabemos que será una carrera muy dura, con etapas para todos los perfiles y una montaña que seguramente va a marcar grandes diferencias, pero tenemos un grupo fuerte, con mucha calidad y ganas de pelear adelante. Para mí es un orgullo encabezar esta nómina como campeón nacional Sub-23 y asumir esta carrera con la responsabilidad y la ambición que representa vestir los colores del Nu Colombia”, señaló William Colorado, vigente monarca nacional de la ruta en la categoría de menos de 23 años.

La Vuelta de la Juventud 2026 abrirá así un nuevo capítulo para el Nu Colombia en el calendario nacional, con una prueba de gran tradición que volverá a reunir a los mejores talentos jóvenes del país y en la que la escuadra morada buscará ser protagonista desde el primer día.