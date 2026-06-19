Giro Next Gen: Lorenzo Finn se queda con el primer duelo de escaladores con Mateo Ramírez 2° y Henrique Bravo 3°

En un final picando hacia arriba, el campeón del mundo sub-23, Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), hizo gala de su rol de favorito y ganó la sexta etapa del Giro Next Gen 2026, luego de recorrer 155 kilómetros entre Velletri y Monte Livata.

En solitario y con una diferencia cercana al minuto, el italiano se llevó la victoria en la montañosa jornada con 52 segundos de ventaja sobre el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) ingresó en el puesto 66°, a más de 17 minutos del ganador del día.

En la batalla por el título, Finn, el gran favorito y la esperanza local, empezó a marcar diferencias en la general, superando por más de 50 segundos a los dos suramericanos, sus dos grandes rivales para lo que falta.

La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 continuará este sábado con la disputa de la séptima y penúltima etapa, otra jornada repleta de montaña con 135 kilómetros de recorrido entre las localidades de Sulmona y Piana delle Mele.



Lorenzo Finn, ganador de la sexta etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Giro d’Italia Next Gen (2.2U)

Resultados Etapa 6 | Velletri – Monte Livata (155 km)

1 Lorenzo Finn Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies 4:00:48 2 Mateo Ramírez UAE Team Emirates Gen-Z 0:52 3 Henrique Bravo Soudal Quick-Step Devo Team 0:52 4 Gustave Blanc Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies 1:42 5 Rémi Arsac Decathlon CMA CGM Development Team 1:43 6 Matteo Vanhuffel Development Team Picnic PostNL 2:09 7 Aubin Sparfel Decathlon CMA CGM Development Team 2:38 8 Javier Cubillas Movistar Team Academy 2:38 9 Elliot Rowe Team Visma | Lease a Bike Development 2:38 10 Adam Rafferty Hagens Berman Jayco 2:38 66 Miguel Ángel Marín EF Education – Aevolo 17:49



Lorenzo Finn, nuevo líder del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Clasificación General Individual