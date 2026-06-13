¡Giro inesperado! Alejandro Pamplona pasa a liderar la Vuelta a La Fría tras corrección de resultados

La Vuelta a La Fría 2026 vivió un inesperado giro al cierre de su jornada inaugural. Luego de una revisión oficial de los tiempos del prólogo disputado sobre 5,10 kilómetros, Alejandro Pamplona fue confirmado como ganador de la etapa y nuevo líder de la clasificación general.

La competencia abrió su telón bajo una temperatura cercana a los 30 grados centígrados y con 78 corredores enfrentando la exigencia del recorrido individual, una prueba rápida en la que la potencia, la concentración y la correcta administración del esfuerzo marcaron la diferencia. La velocidad promedio de la jornada fue de 29,93 kilómetros por hora.

Inicialmente, los registros entregados por el sistema de cronometraje ubicaban a Danilo Medina como vencedor del prólogo. Sin embargo, una corrección oficial modificó la clasificación final, otorgando el triunfo a Alejandro Pamplona, quien detuvo el reloj en 11 minutos y 10 segundos. El segundo lugar quedó en manos de Jairo Escalante (Lotería del Táchira) a 3 segundos, mientras que Kevin Peñalosa completó el podio con un tiempo de 11:18.

La actuación colectiva fue sobresaliente, ubicando además a Daniel Robayo en la cuarta posición, Danilo Medina en la octava casilla y Santiago Quintero dentro de los doce mejores de la jornada.

“Al principio se decía que habíamos ganado con Danilo Medina y segundo con Robayo. Lastimosamente hubo una falla de parte del cronometraje, pero nos acaba de llegar la confirmación de que el ganador es Pamplona. Seguimos liderando la carrera y estamos muy contentos con la participación y el rendimiento que muestran los muchachos“, dijo Luis Alfonso Cely, director deportivo del equipo.

La competencia continuará este sábado con la disputa de la segunda jornada, considerada la etapa reina de la Vuelta Menor a La Fría 2026. La fracción tendrá un recorrido de 70,7 kilómetros, donde Danilo Medina tomará la salida como líder de la clasificación general.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness