Giro della Regione Friuli: Juan Diego Quintero sigue 2° en la general y Tommaso Dati gana la tercera etapa

El joven vallecaucano Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) mantuvo su buen rendimiento en la tercera etapa del Giro della Regione Friuli 2026 y terminó reportándose con los mejores en la posición 17°, luego de recorrer 151,7 kilómetros entre las localidades italianas de Martignacco y Ravascletto, en la provincia de Udine.

La victoria de la etapa quedó en manos del italiano Tommaso Dati (Team UKYO), que se escapó en la parte final y logró su sexto triunfo en la temporada, superando a sus compatriotas Simone Zanini (XDS Astana Development Team) y Nicolo Pizzi (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los otros dos colombianos en competencia, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team Academy) se reportó en la casilla 48° y el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) se clasificó en el puesto 81°.

En lo referente a la clasificación general, el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto lo ocupa el colombiano Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) a 1:04 del líder.

La carrera italiana finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, una jornada ondulada de 163,8 kilómetros entre Cervignano del Friuli y Brugnera, donde conoceremos al sucesor del alemán Lennart Jasch, ganador el año pasado. Es importante recordar que en 2018 el esloveno Tadej Pogačar ganó esta carrera italiana.

Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)

Resultados Etapa 3 | Latisana – Tarcento (154,4 km)

1 Tommaso Dati Team UKYO 3:30:32 2 Simone Zanini XDS Astana Development Team 0:01 3 Nicolo Pizzi Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 0:14 4 Matěj Piták Team Visma | Lease a Bike Development 0:14 5 Leonardo Consolidani Bahrain Victorious Development Team 0:14 6 Andrea Bruno Team Hopplà 0:14 7 Luca Morlino Solme – Olmo – Arvedi 0:14 8 Mark Lightfoot AVC Aix Provence Dole 0:14 9 Nahom Zeray Team UKYO 0:14 10 Michele Bicelli Biesse – Carrera – Premac 0:14

17 Juan Diego Quintero Netcompany INEOS Racing Academy 0:14 48 Diego Pescador Movistar Team Academy 4:12 81 Jonathan Guatibonza Movistar Team Academy 8:38

Clasificación General Individual