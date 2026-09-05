Ruta
Giro della Regione Friuli: Juan Diego Quintero sigue 2° en la general y Tommaso Dati gana la tercera etapa
El joven vallecaucano Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) mantuvo su buen rendimiento en la tercera etapa del Giro della Regione Friuli 2026 y terminó reportándose con los mejores en la posición 17°, luego de recorrer 151,7 kilómetros entre las localidades italianas de Martignacco y Ravascletto, en la provincia de Udine.
La victoria de la etapa quedó en manos del italiano Tommaso Dati (Team UKYO), que se escapó en la parte final y logró su sexto triunfo en la temporada, superando a sus compatriotas Simone Zanini (XDS Astana Development Team) y Nicolo Pizzi (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los otros dos colombianos en competencia, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team Academy) se reportó en la casilla 48° y el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) se clasificó en el puesto 81°.
En lo referente a la clasificación general, el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto lo ocupa el colombiano Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) a 1:04 del líder.
La carrera italiana finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, una jornada ondulada de 163,8 kilómetros entre Cervignano del Friuli y Brugnera, donde conoceremos al sucesor del alemán Lennart Jasch, ganador el año pasado. Es importante recordar que en 2018 el esloveno Tadej Pogačar ganó esta carrera italiana.
Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)
Resultados Etapa 3 | Latisana – Tarcento (154,4 km)
|1
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|3:30:32
|2
|Simone Zanini
|XDS Astana Development Team
|0:01
|3
|Nicolo Pizzi
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:14
|4
|Matěj Piták
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:14
|5
|Leonardo Consolidani
|Bahrain Victorious Development Team
|0:14
|6
|Andrea Bruno
|Team Hopplà
|0:14
|7
|Luca Morlino
|Solme – Olmo – Arvedi
|0:14
|8
|Mark Lightfoot
|AVC Aix Provence Dole
|0:14
|9
|Nahom Zeray
|Team UKYO
|0:14
|10
|Michele Bicelli
|Biesse – Carrera – Premac
|0:14
|17
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|0:14
|48
|Diego Pescador
|Movistar Team Academy
|4:12
|81
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|8:38
Clasificación General Individual
|1
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|10:44:58
|2
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|1:04
|3
|Simone Raccani
|Team UKYO
|1:59
|4
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|2:12
|5
|Nicola Zumsteg
|Biesse – Carrera – Premac
|2:21
|6
|Michele Bicelli
|Biesse – Carrera – Premac
|2:47
|7
|Leonardo Consolidani
|Bahrain Victorious Development Team
|3:21
|8
|Andrea Bruno
|Team Hopplà
|3:56
|9
|Luca Morlino
|Solme – Olmo – Arvedi
|3:56
|10
|Milan Nijs
|DL Chemicals – Experza
|3:56
Ruta
Javier Jamaica se lleva la etapa reina y sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina
El pedalista bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia, sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2026, luego de ganar la cuarta etapa, una jornada montañosa de 138,6 kilómetros, que se disputó entre Orleans y Bom Jardim da Serra.
El corredor capitalino, de 30 años, se afianzó en el liderato y aumentó las diferencias con todos sus rivales y prácticamente sentenció la competencia a falta de un día para el final.
El resto de escarabajos no defraudaron y Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Rodrigo Contreras (NU Colombia) escoltaron a su compaariota, completando el podio del día y haciendo el 1-2-3 para Colombia.
La carrera brasileña finalizará este domingo la disputa de la quinta y última etapa, un circuito llano de 70 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Florianópolis, en el sur de Brasil, donde conoceremos al sucesor del boyacense Diego Camargo, campeón el año pasado.
Ruta
Oficial: confirmada la nómina de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, una de las grandes citas del calendario internacional, que reunirá a los mejores especialistas del mundo en las pruebas de contrarreloj y ruta.
Colombia acudirá al certamen con una delegación de 24 corredores, distribuidos en seis categorías, combinando la experiencia de sus principales referentes internacionales con una importante representación de las nuevas generaciones del ciclismo nacional.
En la categoría élite masculina, la Selección Colombia estará encabezada por Nairo Quintana, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas.
La convocatoria reúne a corredores con amplia experiencia en grandes vueltas y competencias de un día, además de la presencia de Walter Vargas, múltiple campeón panamericano de la contrarreloj. Para Nairo Quintana, el Mundial de Montreal tendrá además un significado especial, pues la prueba de ruta del domingo 27 de septiembre marcará su última competencia como ciclista profesional, tras una trayectoria en la que conquistó el Giro de Italia y la Vuelta a España, entre otros grandes títulos.
La representación colombiana también contará con cinco corredores en la categoría Sub-23 masculina: Juan Diego Quintero, Miguel Ángel Marín, Jaider Muñoz, William Colorado y Robert Andrés Plazas.
En la categoría juvenil masculina, los seleccionados serán Juan Esteban Sánchez, José Manuel Posada y Alejandro Pamplona.
Por su parte, la élite femenina estará representada por Diana Carolina Peñuela, Paula Andrea Patiño y Laura Daniela Rojas.
En Sub-23 femenina, Colombia contará con Juliana Londoño, Angie Mariana Londoño y Natalia Garzón, mientras que la categoría juvenil femenina tendrá como representantes a Salomé Vargas, Zara Sofía Lamprea y Estefanía Castillo.
La Selección Colombia estará bajo la orientación del seleccionador nacional David Vargas, quien tendrá a su cargo la dirección deportiva del combinado nacional durante el campeonato. Además brindarán apoyo durante la competencia en la parte mecánica Óscar Guiral y Zimael Mejía, y en la fisioterapia Daniel Rincón y Danilo Suárez .
Montreal volverá a recibir un Campeonato Mundial de Ruta más de cinco décadas después de la edición de 1974, mientras que Canadá también fue sede del Mundial de Hamilton en 2003. La edición 2026 contempla 13 competencias entre contrarrelojes individuales, pruebas de ruta y el relevo mixto, con participación de las categorías élite, Sub-23 y juvenil.
Programación del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026
El programa oficial contempla competencias desde el sábado 19 de septiembre, jornada destinada a entrenamientos y reuniones técnicas, hasta el domingo 27, cuando se disputará la prueba de ruta élite masculina.
Sábado 19 de septiembre
Entrenamiento de contrarreloj individual.
Confirmación de corredores de contrarreloj.
Congreso técnico de las pruebas de contrarreloj.
Reunión informativa de conductores.
Domingo 20 de septiembre
Contrarreloj Individual Femenina Élite. – Diana Peñuela
Contrarreloj Individual Masculina Élite. – Walter Vargas y Brandon Rivera
Lunes 21 de septiembre
Contrarreloj Individual Femenina Sub-23. – Angie Londoño y Natalia Garzón
Contrarreloj Individual Masculina Sub-23. – Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas
Martes 22 de septiembre
Contrarreloj Individual Masculina Juvenil. – Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada
Contrarreloj Individual Femenina Juvenil. – Estefanía Castillo y Zara Lamprea
Miércoles 23 de septiembre
Entrenamiento de ruta en el circuito de Mont Royal.
Confirmación de corredores para las pruebas de ruta.
Reunión de equipos y reunión informativa de conductores.
Jueves 24 de septiembre
Ruta Femenina Sub-23.
Ruta Masculina Juvenil.
Viernes 25 de septiembre
Ruta Masculina Sub-23.
Ruta Femenina Juvenil.
Presentación del Mundial de Francia 2027.
Sábado 26 de septiembre
Ruta Femenina Élite.
Gala UCI.
Domingo 27 de septiembre
Ruta Masculina Élite
Nómina oficial – Selección Colombia, Mundial de Ruta Montreal 2026
Élite masculina
Walter Alejandro Vargas Alzate
Harold Alfonso Tejada Canacue
Egan Arley Bernal Gómez
Brandon Smith Rivera Vargas
Sergio Andrés Higuita García
Santiago Andrés Buitrago Sánchez
Nairo Alexander Quintana Rojas
Sub-23 masculina
Juan Diego Quintero Osorno
Miguel Ángel Marín Martínez
Jaider Muñoz Restrepo
William Colorado Osorio
Robert Andrés Plazas Fonseca
Juvenil masculina
Juan Esteban Sánchez Sánchez
José Manuel Posada Franco
Alejandro Stiven Pamplona Echeverría
Élite femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez
Paula Andrea Patiño Bedoya
Laura Daniela Rojas Capera
Sub-23 femenina
Juliana Londoño David
Angie Mariana Londoño Posada
Natalia Garzón Cifuentes
Juvenil femenina
Salomé Vargas Alzate
Zara Sofía Lamprea Morales
Estefanía Castillo López
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
¡Podio suramericano! Eduardo Sepúlveda conquista la Dhofar Classic con Nicolás Sessler 2° y Alejandro Callejas 3°
¡Celebra Suramérica! El argentino Eduardo Sepúlveda, del equipo chino Li Ning Star, ganó la segunda edición de la Dhofar Classic, carrera omaní (1.2), que contó con un recorrido de 98 kilómetros. La prueba del calendario UCI se disputó entre la localidad de Al Haffa Souq y la aldea de Hajif, al sur de Omán.
El podio de la carrera asiática, que fue totalmente suramericano, lo completaron el brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) y el colombiano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto respectivamente.
El top cinco de la exigente competencia , que terminó en un premio de montaña de primera categoría, lo cerraron el suizo Simon Pellaud (Li Ning Star) quien vive en Medellín y el mongol Tegshbayar Batsaikhan (Roojai Insurance Winspace).
Esta clásica omaní, que se corrió por primera vez al año pasado, tuvo como primer ganador al emiratí Mohammad Almutaiwei, quien actualmente corre para el equipo de desarrollo del UAE Team Emirates.
Resultados Dhofar Classic (1.2)
Al Haffa Souq – Hajif (98 km)
|1
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|2:11:22
|2
|Nicolas Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:35
|3
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:52
|4
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|1:17
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|1:39
|6
|Callum Ormiston
|The Joyrun & Hurricane Cycling Team
|2:04
|7
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|2:34
|8
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|2:40
|9
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|2:54
|10
|Antoine Huby
|7Eleven Cliqq Roadbike Philippines
|3:04