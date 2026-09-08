Giro della Lunigiana 2026: el ‘Tour de Francia’ de la categoría junior inicia con la Selección Colombia-Bicicletas Benros

La Selección Colombia de la categoría Junior Bicicletas Benros tomará la salida este miércoles 9 de septiembre en el 50° Giro della Lunigiana, una de las carreras juveniles más prestigiosas del calendario internacional y considerada por muchos como el “Tour de Francia” de la categoría junior. El equipo nacional afrontará en Italia una prueba clave dentro de su gira europea, en un escenario históricamente reservado para descubrir a los futuros grandes campeones del ciclismo mundial.

La carrera dio inicio este martes de manera oficial con la ceremonia de presentación de equipos y se disputará desde este miércoles 9 al 12 de septiembre sobre 399,9 kilómetros, repartidos en tres jornadas y dos semietapas, con un trazado que llevará al pelotón por algunos de los paisajes más exigentes y vistosos de la región. Habrá media montaña, jornadas rápidas, finales selectivos y una jornada con dos tramos el viernes, ingredientes suficientes para medir no solo las piernas, sino también la madurez táctica de corredores que apenas empiezan a abrirse camino en el ciclismo internacional.



La nómina de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros para el Giro della Lunigiana 2026. (Foto Gilberto Chocce © RMC)

Colombia estará en la línea de salida con una nómina de seis corredores bajo la dirección técnica de Alex Cano Ardila. El equipo estará integrado por Santiago Parra, Andrés Felipe Walteros, Thomas Mejía, Matías Sánchez, Yeiner García y Juan Esteban Canchón, un grupo que llega a esta cita como parte de una gira europea de formación y competencia apoyados por Bicicletas Benros y su manager general Jhon Gutiérrez Benítez.

El prestigio de la competencia se explica por su historia. La propia organización la define como “La Corsa dei Futuri Campioni”, la carrera de los futuros campeones, y su palmarés le da toda la razón: allí brillaron como juveniles corredores que después marcaron el ciclismo profesional, entre ellos Vincenzo Nibali, Tao Geoghegan Hart, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, ganador de la edición de 2016 antes de convertirse en la figura dominante del ciclismo moderno.



La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros, en la presentación de equipos del Giro della Lunigiana 2026. (Foto Gilberto Chocce © RMC)

Ese sello de carrera formadora se ha mantenido hasta los últimos años. El francés Paul Seixas, ganador del Giro della Lunigiana en 2024 y cuarto en el pasado Tour de Francia, confirmó desde muy joven su condición de fenómeno, mientras el italiano Lorenzo Finn, protagonista de un espectacular duelo en ese mismo año con Seixas, se ha consolidado en este 2026 como la nueva estrella del ciclismo de la bota ganando el Giro Next Gen y el Tour de l’Avenir, las dos grandes referencias del calendario sub-23.

La edición 2026 comenzará con una primera etapa de 98 kilómetros entre La Spezia y Fosdinovo, catalogada de media montaña, con llegada en subida y un cierre exigente. El jueves 10 de septiembre llegará la segunda fracción, de 93,4 kilómetros entre Portofino y Chiavari, también de media montaña, con un recorrido nervioso por territorio ligur.



Los juveniles que estarán en el Giro della Lunigiana 2026. (Foto Gilberto Chocce © RMC)

El viernes 11 será una jornada doble. En la mañana se disputará la primera semietapa, de 54,6 kilómetros entre Fivizzano y Marina di Massa, de perfil llano; y en la tarde llegará una segunda semietapa mucho más explosiva, de 45,8 kilómetros entre Vezzano Ligure y Riomaggiore, con terreno de media montaña y final en una zona emblemática cercana a Cinque Terre. El cierre será el sábado 12 de septiembre con la cuarta fracción, de 108,1 kilómetros entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni, una jornada de media montaña que puede terminar definiendo la clasificación general.

El equipo colombiano tomará la partida este miércoles con la ilusión de dejar huella en una carrera que suele abrir puertas. Para la Selección Colombia Junior-Bicicletas Benros, estar en el Giro della Lunigiana significa entrar en una vitrina donde cada etapa puede ser una oportunidad y donde el futuro empieza a jugarse desde ahora, en la misma prueba que alguna vez impulsó los nombres de Pogacar, Evenepoel, Nibali, Seixas y Finn.