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Giro del Véneto 2026: Germán Darío Gómez, el único ‘escarabajo’ inscrito para la clásica italiana
El pedalista santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) está listo para tomar la partida este miércoles en la octogésima novena edición del Giro del Veneto, una de las carreras más históricas y prestigiosas del calendario ciclístico italiano. El escarabajo buscará ser protagonista en esta clásica de un día, la cual reúne a varias de las figuras más importantes del pelotón internacional en el cierre de la temporada europea.
La tradicional competencia contará con la participación de 114 pedalistas, quienes tomarán la salida con el firme objetivo de imponerse en un exigente trazado rompepiernas. Los corredores inscritos esperan batallar activamente en los ascensos del Véneto para entrar en la definición por la victoria y perfilarse como los grandes animadores del día.
El principal reto de los aspirantes al título será suceder en el trono al joven talento mexicano Isaac del Toro, quien se coronó ganador de la edición del año pasado tras un brillante ataque en solitario. La ausencia de un dominador absoluto abre las opciones para que nuevos clasicómanos y escaladores intenten inscribir su nombre en el prestigioso palmarés de la prueba.
La carrera forma parte de la prestigiosa serie de clásicas de otoño en territorio italiano, consolidándose como una cita imperdible para los aficionados del ciclismo. Con una selecta lista de participantes y un recorrido que favorece el espectáculo, se espera una competencia de alta intensidad donde las estrategias de los equipos y la resistencia individual definirán al nuevo monarca.
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Jakob Soderqvist se queda con el prólogo del Eneco Tour 2026
Arrancó formalmente el Eneco Tour 2026 en los Países Bajos, una de las citas ciclísticas que despiden la temporada en territorio europeo. La competencia neerlandesa dio inicio con un prólogo de 3,1 kilómetros por los alrededores de la histórica ciudad de La Haya. El trazado, corto pero sumamente técnico, sirvió como el escenario ideal para que los especialistas en velocidad pura midieran sus fuerzas y buscaran vestirse con la primera camiseta de líder general.
El gran protagonista del día fue el El sueco Jakob Soderqvist, corredor del equipo Lidl Trek, quien demostró su inmensa potencia en la lucha contra el cronómetro y se adjudicó la victoria. El escandinavo firmó el triunfo con un tiempo oficial de 3 minutos y 32 segundos, imponiendo un ritmo inalcanzable para el resto de los competidores y confirmando su papel como uno de los máximos favoritos.
La batalla por los puestos de honor estuvo sumamente reñida y se decidió por un estrecho margen de diferencia. El neerlandés Wessel Mouris, vistiendo los colores del Unibet Rose Rockets, se quedó con la segunda posición tras finalizar a un segundo del ganador. Con el mismo tiempo del corredor Países Bajos, el francés Christophe Laporte, del Team Visma | Lease a Bike, completó el podio del prólogo en una destacada tercera plaza.
La carrera neerlandesa, que en esta edición no cuenta con participación de ciclistas colombianos, continuará su curso este miércoles con la disputa de la primera etapa en línea. El pelotón se enfrentará a una jornada ondulada de 79,5 kilómetros que se desarrollará en los alrededores de la ciudad de Ede, en la provincia de Güeldres.
Eneco Tour (2.1)
Prólogo | The Hague – The Hague (3,1 km)
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|3:32
|2
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:01
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:01
|4
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:02
|5
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:03
|6
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|7
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:05
|8
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|0:06
|9
|Edoardo Affini
|Team Visma | Lease a Bike
|0:06
|10
|Hartthijs de Vries
|Unibet Rose Rockets
|0:07
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¡Bombazos en el mercado de fichajes de los equipos World Tour! Repasamos las últimas movidas
El mercado de fichajes de los equipos de la máxima categoría se sigue moviendo. Hoy se oficializaron cuatro nuevas contrataciones, una muy llamativa, la llegada del italiano Filippo Ganna al Lidl-Trek. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso las últimas contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.
Filippo Ganna deja el Ineos y firma con el Lidl-Trek
El Lidl-Trek está siendo el gran protagonista del mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. Tras anunciar las incorporaciones de Felix Gall, Gregor Mühlberger, Georg Zimmermann, Jordan Jegat, Igor Arrieta y Jordi Meeus, más la promoción desde su filial del español Héctor Álvarez, hoy hicieron oficial la llegada del italiano Filippo Ganna, que correrá en el equipo alemán las tres próximas temporadas, hasta finales de 2029. “Tengo muchísimas ganas de que empiece el año con un equipo tan grande como el Lidl-Trek -comenta el italiano-. Estoy deseando que llegue la primera concentración y empezar la temporada de la mejor manera posible. Después de ocho años con mi equipo actual, abrir una nueva etapa es fantástico y me siento muy motivado. Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con el Lidl-Trek, sobre todo en las Clásicas; con el equipo que tendremos, nada es imposible. Por supuesto, las Grandes Vueltas siguen siendo un objetivo importante, y espero poder apoyar al equipo a la vez que busco mis propias oportunidades”.
El Jayco AlUla se refuerza con un joven del equipo de desarrollo del UAE Emirates
El equipo Team Jayco AlUla hizo oficial el fichaje del joven ciclista francés Ugo Fabries, quien se vincula con la escuadra australiana con un contrato a largo plazo hasta la temporada 2028. El prometedor corredor galo da el salto al WorldTour tras formarse durante las últimas dos temporadas en la filial del UAE Team Emirates, una etapa de crecimiento donde incluso llegó a competir y demostrar su talento en varias carreras con el primer equipo de la formación emiratí.
El Movistar Team ata a una de las grandes promesas del ciclismo español hasta 2029
El Movistar Team continúa dando forma a su proyecto para las próximas temporadas con la incorporación de Diego Uriarte (Barañáin, Navarra; 26 de octubre de 2001), que se incorporará a la estructura telefónica a partir del año que viene, con un contrato hasta 2029. Formado en el Lizarte, Uriarte desarrolló toda su trayectoria en el Equipo Kern Pharma. “Estoy muy ilusionado con este cambio. Llegar aquí supone para mí un paso adelante en mi carrera y estoy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Espero poder aportar lo máximo al equipo y aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando y creciendo”, dijo Uriarte.
Fichaje estratégico del Visma para asegurar el futuro del equipo
El equipo Team Visma | Lease a Bike oficializó la incorporación de la gran promesa belga Seff Van Kerckhove, quien llega procedente de las filas del conjunto junior del Decathlon CMA CGM. El talentoso ciclista de 18 años firmó un extenso contrato a largo plazo hasta finales de 2030. “Es un gran honor unirme a uno de los equipos más importantes del ciclismo. Creo en su proyecto deportivo y es el entorno ideal para seguir creciendo”, declaró el vigente campeón belga junior de contrarreloj, que viene de firmar una temporada espectacular con victorias en el Giro della Lunigiana y la Clásica de los Alpes.
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Ciclo-Retro: un repaso a los 13 títulos de los escarabajos en la Vuelta a Venezuela
La Vuelta a Venezuela cuenta con más de 60 años de historia en la que los escarabajos han sido grandes protagonistas. La carrera del vecino país, que llegó al mundo del ciclismo en 1963, cuenta con 12 títulos colombianos, Julio Bernal abrió el camino en 1991.
Los pedalistas nacionales a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer 5 veces el 1-2 en la historia del giro venezolano. Es importante aclarar que algunos corredores nacionales se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prestigiosa carrera suramericana.
2026 🥇 Brandon Vega
2024 🥇 Walter Vargas
2007 🥇 César Salazar
2006 🥇 José Serpa
2004 🥇 Federico Muñoz
2002 🥇 Federico Muñoz
2000 🥇 Álvaro Lozano
1998 🥇 Álvaro Lozano
1997 🥇 Javier de Jesús Zapata
1994 🥇 Alfredo López
1994 🥇 Joselín Saavedra
1992 🥇 Julio Bernal
1991 🥇 Julio Bernal