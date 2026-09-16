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Ruta

Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general

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Hace 1 hora

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El alemán Lennart Jasch ganó la segunda etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026

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El francés Paul Magnier ganó la primera etapa del Tour de Eslovaquia 2026. (Foto Archivo © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
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Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada

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16 septiembre, 2026

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La neerlandesa Karlijn Swinkels ganó el Grand Prix de Valonia femenino 2026. (Foto © UAE Team L’imad)
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Ruta

Matteo Malucelli revalidó su título de campeón en el Tour del Lago Taihu; Sebastián Pita el mejor suramericano

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16 septiembre, 2026

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Joshua Giddings, Matteo Malucelli y Gleb Syritsa, en el podio del Tour del Lago Taihu 2026. (Foto © Tour of Taihu Lake)
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