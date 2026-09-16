Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general

Segundo capítulo del Il Giro d’Abruzzo 2026, y el triunfo fue para un alemán. Lennart Jasch, alzó este miércoles los brazos como gran vencedor de la etapa rompe-piernas de 143 kilómetros entre Popoli Terme y Caramanico Terme, que incluyó dos puertos montañosos categorizados y varios repechos.

El corredor teutón del Tudor Pro Cycling Team fue el hombre más fuerte en la fase final, y pasó primero por la línea de meta. Segundo entró francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) y terceró se reportó el italiano Matteo Scalco (XDS Astana Team), ambos a 9 segundos del vencedor.

En cuanto a los dos suramericanos que siguen en competencia, el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 23°, mientras que el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) entró en la casilla 128° a más de 25 del ganador.

Con relación a la clasificación general individual, el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) mantuvo el liderato y sus escoltas ahora son dos hombres del Tudor Pro Cycling Team: el teutón Lennart Jasch y el francés Mathys Rondel.

La octava edición del Il Giro d’Abruzzo continuará este jueves con la tercera etapa, que iniciará en Oricola y finalizará en San Benedetto dei Marsi, sobre un recorrido ondulado de 159 kilómetros.

Il Giro d’Abruzzo (2.1)

Resultados Etapa 2 | Popoli Terme – Caramanico Terme (143 km)

1 Lennart Jasch Tudor Pro Cycling Team 3:36:25 2 Dorian Godon Netcompany INEOS 0:09 3 Matteo Scalco XDS Astana Team 0:09 4 Tommaso Dati Team UKYO 0:09 5 Nicolò Garibbo Team UKYO 0:09 6 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 0:09 7 Riccardo Lorello S.C. Padovani Polo Cherry Bank 0:09 8 Giacomo Ballabio Team Vorarlberg 0:09 9 Riccardo Barbuto Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 0:09 10 Xabier Berasategi Euskaltel – Euskadi 0:09 23 Vicente Rojas Bardiani CSF 7 Saber 0:09 128 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 25:14



Alessandro Fancellu, líder del Il Giro d’Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d’Abruzzo © LaPresse)

Clasificación General Individual