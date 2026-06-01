Giro de Italia Femenino: Elisa Balsamo repite la dosis por tercera vez y sigue sin soltar la ‘Maglia Rosa’

En otro final a pura velocidad, la italiana Elisa Balsamo repitió la dosis por tercera vez y ganó la tercera etapa del Giro de Italia Femenino, jornada que partió de Bibione y arribó en Buja con una distancia de 156 kilómetros.

“Mi objetivo hoy era conservar la maglia rosa, así que volver a ganar es algo increíble. Fue un día muy duro, pero el equipo, una vez más, hizo un trabajo excepcional. Había reconocido esta etapa con antelación, conocía muy bien el final y estaba preparada”, dijo Balsamo tras finalizar la jornada.

La sprinter del Lidl – Trek, superó holgadamente en el embalaje final a la estadounidense Lily Williams (Human Powered Health) y a la neerlandesa Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime), que ocuparon la segunda y tercera casilla.



Elisa Balsamo ganó al sprint la tercera etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

En cuanto a la única suramericana en competencia, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se reportó en el puesto 32° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) ingresó a la meta en la casilla 89° a más de 6 minutos de la ganadora.

La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este martes con la cuarta etapa, de las nueve pactadas, una contrarreloj individual de 12,7 kilómetros entre Belluno y Nevegal.



Elisa Balsamo, ganadora de la tercera etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 3 | Bibione – Buja (156 km)

1 Elisa Balsamo Lidl-Trek 3:43:43 2 Lily Williams Human Powered Health m.t. 3 Femke Gerritse Team SD Worx-Protime m.t. 4 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ m.t. 5 Silvia Persico UAE Team ADQ m.t. 6 Pfeiffer Georgi Team Picnic PostNL m.t. 7 Marlen Reusser Movistar Team m.t. 8 Célia Gery FDJ United-SUEZ m.t. 9 Cecilie Ludwig CANYON//SRAM m.t. 10 Emilie Morier St Michel-Preference Home-Auber 93 m.t.





Elisa Balsamo, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Clasificación General Individual