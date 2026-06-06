Giro de Italia Femenino 2026: Demi Vollering gana la etapa reina y le descuenta tiempo a Anna van der Breggen

En un final picando hacia arriba, Demi Vollering se impuso con autoridad en la octava y penúltima jornada del Giro de Italia femenino, la catalogada etapa reina, que contó con un recorrido montañoso de 76,8 kilómetros entre Rivoli y Sestriere, puerto de tercera categoría.

La neerlandesa fue la más fuerte en la definición y terminó superando a la canadiense Isabella Holmgren (Lidl – Trek) y a la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM), segunda y tercera, respectivamente, las tres con el mismo tiempo.

La clasificación general individual se mantuvo igual con la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) a la cabeza escoltada por su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), pero ahora con una diferencia de 50 segundos.

El Giro femenino, que no cuenta con participación colombiana, terminará su actividad este domingo con su novena y última etapa que tendrá un recorrido de 145 kilómetros, en la ciudad de Saluzzo, región del Piamonte, donde conoceremos a la sucesora de la italiana Elisa Longo Borghini, campeona de las últimas dos ediciones.

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 8 | Rivoli – Sestriere (76,8 km)

1 Demi Vollering FDJ United – SUEZ 2:28:46 2 Isabella Holmgren Lidl – Trek m.t. 3 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM m.t. 4 Anna van der Breggen Team SD Worx – Protime m.t. 5 Femke de Vries Team Visma | Lease a Bike 0:55 6 Marlen Reusser Movistar Team 0:57 7 Lauren Dickson FDJ United – SUEZ 1:10 8 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 1:39 9 Valentina Cavallar Lidl – Trek 1:46 10 Niamh Fisher-Black Team SD Worx – Protime 2:18



Anna van der Breggen, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Clasificación General Individual