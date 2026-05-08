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Giro de Italia 2026: Paul Magnier sale avante en el primer duelo de sprinters

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Hace 38 mins

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El francés Paul Magnier ganó la jornada inaugural del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
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La neerlandesa Anna van der Breggen ganó la sexta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto La Vuelta Femenina © Cxcling Creative Agency
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Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia

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Lucho Herrera, ganador de dos etapas en el Giro de Italia de 1989. (Foto © RMC)
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