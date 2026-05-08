Giro de Italia 2026: Paul Magnier sale avante en el primer duelo de sprinters

El primer duelo de sprinters en el Giro de Italia 2026 se lo llevó el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step). En las calles de Burgas, el corredor galo fue el más rápido, tras recorrer 147 kilómetros en territorio búlgaro. Con su victoria Magnier se convirtió en el primer portador de la ‘Maglia Rosa’.

Segundo entró el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) y tercero el británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team). En la definición, una caída masiva cortó el pelotón en el último kilómetro.

El venezolano Orluis Aular (Movistar Team) fue el mejor suramericano en el puesto 24°. Con relación a los tres colombianos, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 43°, Einer Rubio (Movistar Team) 94° y Egan Bernal (Netcompany Ineos) 115°.



Los protagonistas de la fuga del día en la primera etapa del Giro de Italia 2026. (Foto © Giro d’Italia)

La fuga del día la animaron el italiano Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) y el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), pero en la fase final el dúo fue cazado por el pelotón.

Luego de ser neutralizada la escapada, el Lidl-Trek tomó el control del lote marcando el ritmo en favor de su velocista, el gran favorito, el italiano Jonathan Milan, que no contó con las fuerzas suficientes y terminó en la 4° posición.

La ronda italiana continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada ondulada de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo, en suelo búlgaro.

#GirodItalia 🇮🇹💗 | 🚴🏻‍♂️💥☹️ ÚLTIMO KM CON LA VICTORIA y primera Maglia Rosa para el francés Paul Magnier (@soudalquickstep) salvando un accidentado final en la etapa 1️⃣ del Giro de Italia (Nessebar › Burgas, 147 Kms) 😱🚴🏻‍♂️🇧🇬🇮🇹💗🚨 pic.twitter.com/2t6SGpMzLR — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) May 8, 2026

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 1 | Nessebar – Burgas (147 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:21:08 2 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team m.t. 3 Ethan Vernon NSN Cycling Team m.t. 4 Jonathan Milan Lidl – Trek m.t. 5 Madis Mihkels EF Education – EasyPost m.t. 6 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 7 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla m.t. 8 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team m.t. 9 Max Walscheid Lidl – Trek m.t. 10 Dries Van Gestel Soudal Quick-Step m.t.