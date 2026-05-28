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Giro de Italia 2026: Paul Magnier alcanza su tercer triunfo con Thomas Silva 6°

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Hace 3 mins

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El francés Paul Magnier ganó la etapa 18 del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
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El francés Tom Lambert ganó la segunda etapa del Alpes Isere Tour 2026. (Foto Facebook © Tom Lambert)
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Confirmada la nómina del equipo español Laboral Kutxa-Euskadi para el Giro d’Italia Women 2026. (Foto © Laboral Kutxa-Euskadi)
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