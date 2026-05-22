Giro de Italia 2026: la fuga hace de las suyas en la etapa 13 con victoria de Alberto Bettiol

En gran actuación, Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ganó la decimotercera etapa del Giro de Italia 2026 al ganarle el duelo a sus compañeros de fuga. Por otro lado, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) mantuvo el liderato de la carrera y completó nueve días vistiendo la ‘Maglia Rosa’.

El corredor italiano se llevó el triunfo, tras recorrer 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania. En la segunda posición entró el notuego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a 26 segundos y tercero llegó el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) a 44 segundos de Bettiol.

El grupo de los favoritos ingresó a la meta a más de 13 minutos por detrás de los escapados comandado por el italiano Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) y con el líder Afonso Eulálio, quien conservó su ventaja de 33 segundos con el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

En cuantos a los dos escarabajos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) se reportó en el puesto 20°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) se clasificó 75°, a más de 19 minutos del ganador.

La ronda italiana, la primera grande de la temporada, vivirá este sábado la decimocuarta etapa, de las veintiún pactadas, una jornada súper montañosa de 133 kilómetros entre las localidades de Aosta y Pila, que incluye cinco puertos categorizados.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 13 | Alessandria – Verbania (189 km)

1 Alberto Bettiol XDS Astana Team 3:51:33 2 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:26 3 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step 0:44 4 Michael Valgren EF Education – EasyPost ,, 5 Mark Donovan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,, 6 Josh Kench Groupama – FDJ United ,, 7 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates – XRG 1:33 8 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech 1:35 9 Markus Hoelgaard Uno-X Mobility ,, 10 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta ,, 20 Egan Bernal Netcompany Ineos 13:06 76 Einer Rubio Movistar Team 19:31



Afonso Eulálio, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

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