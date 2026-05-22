Ruta
Giro de Italia 2026: la fuga hace de las suyas en la etapa 13 con victoria de Alberto Bettiol
En gran actuación, Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ganó la decimotercera etapa del Giro de Italia 2026 al ganarle el duelo a sus compañeros de fuga. Por otro lado, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) mantuvo el liderato de la carrera y completó nueve días vistiendo la ‘Maglia Rosa’.
El corredor italiano se llevó el triunfo, tras recorrer 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania. En la segunda posición entró el notuego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a 26 segundos y tercero llegó el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) a 44 segundos de Bettiol.
El grupo de los favoritos ingresó a la meta a más de 13 minutos por detrás de los escapados comandado por el italiano Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) y con el líder Afonso Eulálio, quien conservó su ventaja de 33 segundos con el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
En cuantos a los dos escarabajos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) se reportó en el puesto 20°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) se clasificó 75°, a más de 19 minutos del ganador.
La ronda italiana, la primera grande de la temporada, vivirá este sábado la decimocuarta etapa, de las veintiún pactadas, una jornada súper montañosa de 133 kilómetros entre las localidades de Aosta y Pila, que incluye cinco puertos categorizados.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 13 | Alessandria – Verbania (189 km)
|1
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|3:51:33
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:26
|3
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:44
|4
|Michael Valgren
|EF Education – EasyPost
|,,
|5
|Mark Donovan
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|6
|Josh Kench
|Groupama – FDJ United
|,,
|7
|Mikkel Bjerg
|UAE Team Emirates – XRG
|1:33
|8
|Francesco Busatto
|Alpecin – Premier Tech
|1:35
|9
|Markus Hoelgaard
|Uno-X Mobility
|,,
|10
|Diego Pablo Sevilla
|Team Polti VisitMalta
|,,
|20
|Egan Bernal
|Netcompany Ineos
|13:06
|76
|Einer Rubio
|Movistar Team
|19:31
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|52:15:17
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:33
|3
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|2:03
|4
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:30
|5
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|2:50
|6
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:12
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|3:34
|8
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|3:40
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:42
|10
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|4:15
|11
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|4:20
|12
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|4:51
|13
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|5:33
|14
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|5:45
|43
|Einer Rubio
|Movistar Team
|47:27
Ruta
¡Tricampeón! Wilson Peña revalida el título de la Clásica de Fusagasugá; Kevin Castillo se queda con el circuito final
Luego de tres días de competencia, Wilson Peña (Team Sistecrédito) se consagró tricampeón de la Clásica de Fusagasugá, tras defender el liderato en la jornada final que recorrió 62,4 kilómetros en la ‘Ciudad Jardín’. El zipaquireño alcanzó su tercer título tras ganar en 2021 y 2025.
Los tres primeros puestos del podio de la carrera fusagasugueña lo acapararon los del Sistecrédito con Peña en el primer lugar, acompañado de sus compañeros de equipo Edgar Andrés Pinzón y José Misael Urián, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En las últimas ediciones de la ronda fusagasugueña, los cundinamarqueses dominan el palmarés de la carrera con cinco victorias, tres del zipaquireño Wilson Peña, además de Rodrigo Contreras en 2022 y Germán Chaves en 2023.
La victoria en la jornada final, un circuito disputado en la capital de la provincia de Sumapaz, quedó en manos del risaraldense Kevin Castillo (Orgullo Paisa), quien se llevó el triunfo tras ser el más rápido en la definición.
Clásica de Fusagasugá
Resultados Tercera Etapa | Circuito Final (62,4 km)
|1
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|1:24:26
|2
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Brayan Obando
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|5
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|m.t.
|6
|Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|7
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|8
|Juan Sebastián Sáenz
|Ala Burg Natural – Cundinamarca
|m.t.
|9
|Micahel Moreno
|LMC Bogotá
|m.t.
|10
|Edwar Rondón
|CRIC Nacional
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|4:53:05
|2
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|2:20
|3
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|2:39
|4
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|2:44
|5
|Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|2:47
|6
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|3:04
|7
|Brayan Obando
|GW Erco Sportfitness
|3:28
|8
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|3:28
|9
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|3:40
|10
|Camilo Álvarez
|Team Boyacá es para Vivirla
|3:58
Ruta
Santiago Umba 2° y Sergio Henao 7° en el arranque del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela
Los escarabajos dejaron señales positivas en el arranque del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela en Portugal con Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) 2°, Sergio Henao (Nu Colombia) 7° y Jesús David Peña (Efapel Cycling) 12°, en la primera etapa, disputada entre Mêda y Fornos de Algodres sobre 192,8 kilómetros.
La victoria de la jornada inaugural quedó en manos del español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), en una fracción de gran nivel competitivo, que se definió en un sprint picando hacia arriba, en favor del europeo.
Otros de los colombianos destacados fueron Rodrigo Contreras, Andrés Camilo Ardila y Javier Jamaica, quienes se reportaron a 38 segundos del ganador, en un inicio que mantiene a los nacionales bien posicionados de cara a las siguientes dos etapas.
La prestigiosa carrera portuguesa continuará este sábado con el segundo capítulo, una jornada ondulada de 174,7 kilómetros entre las localidades de Sabugal y Fundão, con dos premios de montaña en la parte final.
Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1)
Resultados Etapa 1 | Mêda – Fornos de Algodres (192,8 km)
|1
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|4:51:34
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|3
|Eduard Prades
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|4
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|5
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|6
|Louis Sutton
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|7
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Julen Arriolabengoa
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|12
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
|44
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:38
|47
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:38
|48
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:38
|53
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:16
|72
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|2:31
|92
|Carlos Gutierrez
|Nu Colombia
|5:52
|DNF
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|Se retiró
Ruta
Triunfando en la última etapa Jessenia Meneses redondeó su dominio en la Clásica de Fusagasugá 2026
Para redondear su espectacular actuación en el Clásica de Fusagasugá 2026, la antioqueña Jessenia Meneses ganó la jornada final de 41,6 kilómetros en la ‘Ciudad Jardín’ y se llevó el título con honores tras sumar dos victorias de etapa.
La jefe de filas del Orgullo Paisa, que se puso líder tras conseguir la victoria en la cronoescalada inicial, ganó el circuito final para terminar en lo más alto del podio.
Los puesto de honor los completaron su paisana y compañera de equipo Lina Marcela Hernández y Zara Lamprea (Ciclismo Capital), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Tras su actuación dominante de principio a fin, la antioqueña sucedió en el palmarés de la carrera a Sharik Merchán, ganadora el año pasado en la rama femenina.
CLASIFICACIONES COMPLETAS