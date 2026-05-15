Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard impera en el primer duelo de escaladores y le descuenta tiempo al líder Afonso Eulálio

En el primer duelo de escaladores, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) cumplió con los pronósticos, saliendo avante para ganar la séptima etapa del Giro de Italia 2026. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) mantuvo el liderato de la carrera.

El pedalista danés se llevó el triunfo, tras recorrer 244 kilómetros entre entre la ciudad de Formia y el mítico Blockhaus, el ‘Gigante de los Apeninos’. En la segunda posición entró el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y tercero llegó el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe).

En cuanto a los dos colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros en el puesto 21° a 2:57 del ganador, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 30° a más de 5 minutos.

Con relación a la clasificación general, el corredor luso Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) salvó la ‘Maglia Rosa’ a pesar de perder tiempo y conservó la primera posición ahora con una ventaja superior a los tres minutos con Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

La fuga del día la animaron el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), el canadiense Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), además de los neerlandeses Tim Naberman (Team Picnic PostNL) y Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), pero al final el cuarteto terminó siendo neutralizado por el grupo de favoritos.

La ronda italiana continuará este sábado con el octavo capítulo, otra jornada montañosa que se correrá sobre 156 kilómetros con salida en la ciudad de Chieti y llegada en Fermo, que incluye cuatro puertos categorizados.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 7 | Formia – Blockhaus (244 km)

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 6:09:15 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 0:13 3 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe 1:02 4 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe 1:05 5 Ben O’Connor Team Jayco AlUla 1:05 6 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 1:29 7 Giulio Ciccone Lidl – Trek 1:40 8 Derek Gee Lidl – Trek 1:42 9 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team 1:44 10 Thymen Arensman Netcompany INEOS 1:44

21 Egan Bernal Netcompany INEOS 2:57 30 Einer Rubio Movistar Team 5:47



Afonso Eulálio, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual