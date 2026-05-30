Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard consigue su quinta victoria y se asegura su primer título en la ‘Corsa Rosa’

En el último final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la penúltima etapa del Giro de Italia 2026 y se aseguró su primer título en la ‘Corsa Rosa’. La jornada que partió de Gemona del Friuli y culminó en Piancavallo, recorrió 200 kilómetros con dos grandes dificultades montañosas, donde el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) logró un meritorio sexto puesto.

La victoria se definió en favor del pedalista escandinavo, que atacó al grupo de los favoritos en el último ascenso y finalmente el líder fue más fuerte que todos sus rivales, adjudicándose su quinto triunfo en la ronda italiana luego de 5 horas 3 minutos 55 segundos.

La fuga del día la animaron el francés Axel Huens (Groupama – FDJ United), el australiano Jack Haig (Netcompany INEOS), el italiano Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), el estadounidense Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) y el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), pero en el último ascenso fueron neutralizados por los favoritos.

En la primera subida a Piancavallo (18,1km à 8,1%) el oceánico Jack Haig fue el primero en pasar, mientras que en la segunda vez que se hizo el exigente ascenso Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) coronó en primer lugar.

La edición 109 de la ronda italiana finalizará este domingo con la etapa 21, una jornada corta de 131 kilómetros, en un circuito en Roma, donde conoceremos al sucesor del británico Simon Yates, campeón del año pasado.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 20 | Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo (200 km)

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 5:03:55 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 1:15 3 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe 1:15 4 Derek Gee Lidl – Trek 1:15 5 Thymen Arensman Netcompany INEOS 1:19 6 Egan Bernal Netcompany INEOS 1:25 7 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious 2:03 8 Damiano Caruso Bahrain – Victorious 2:13 9 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team 2:13 10 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 2:13 16 Einer Rubio Movistar Team 4:00



Jonas Vingegaard, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

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