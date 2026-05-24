Giro de Italia 2026: Fredrik Dversnes le daña la fiesta a los velocistas y gana la decimoquinta etapa

En un final espectacular, el noruego Fredrik Dversnes ganó la decimoquinta etapa del Giro de Italia 2026, una jornada totalmente llana de 157 kilómetros, disputada entre la localidad de Voghera y la metrópoli de Milán, en la región norte de Lombardía.

El pedalista escandinavo, de 29 años, que terminó siendo el más fuerte de la fuga de cuatro corredores, se quedó con el triunfo por delante de los italianos Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

El gran favorito, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), se tuvo que conformar con el 5° puesto, tras liderar el embalaje en el pelotón, que entró a 5 segundos del cuarteto puntero. Los colombianos Einer Rubio (Movistar Team) y Egan Bernal (Netcompany Ineos) llegaron sin contratiempos en el lote.

La clasificación general no sufrió cambios y sigue comandada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). El podio parcial lo completan el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

Protagonizaron la escapada del día el vikingo Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), con los italianos Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) y Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta).

La ronda italiana, que tendrá su última jornada de descanso este lunes, continuará el martes con la etapa 16, una jornada rompe-piernas de 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì, con un final montañoso.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 15 | Voghera – Milán (157 km)

1 Fredrik Dversnes Uno-X Mobility 3:03:18 2 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta m.t. 3 Martin Marcellusi Bardiani CSF 7 Saber m.t. 4 Mattia Bais Team Polti VisitMalta m.t. 5 Paul Magnier Soudal Quick-Step 0:05 6 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets 0:05 7 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team 0:05 8 Ethan Vernon NSN Cycling Team 0:05 9 Paul Penhoët Groupama – FDJ United 0:05 10 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team ,, 83 Einer Rubio Movistar Team 0:05 84 Egan Bernal Team Polti VisitMalta 0:05



Jonas Vingegaard, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual