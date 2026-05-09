Ruta
Giro de Italia 2026: ¡Fiesta suramericana! Thomas Silva gana la segunda etapa y Egan Bernal se mete al podio
El ciclista uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) hizo historia tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia 2026 en un cierre espectacular. En la definición, el charrúa sorprendió con su sprint y logró superar al trío que venía encabezando la etapa para terminar celebrando tras un recorrido de 221 kilómetros.
Con relación a los colombianos, Einer Rubio (Movistar Team) entró en el puesto 14° y Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ingresó en la casilla 25°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) sufrió una caída y se retiró.
En cuanto a la clasificación general, el uruguayo Thomas Silva, de 24 años, le arrebató el liderato al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), mientras que el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) pellizcó unos segundos en las bonificaciones y escaló al tercer puesto.
La ronda italiana continuará este domingo en suelo búlgaro con la tercera etapa, una jornada de 175 kilómetros con salida Plovdiv y final en Sofía, que incluye un premio de montaña de segunda categoría.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Burgas – Veliko Tarnovo (221 km)
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|5:39:25
|2
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|6
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|9
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|m.t.
|10
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|14
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|25
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|9:00:23
|2
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|6
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:10
|8
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:10
|9
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|10
|Darren Rafferty
|EF Education-EasyPost
|0:10
|20
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
Ruta
Edición 109 del Giro de Italia: así quedó la nueva clasificación general transcurrido el segundo capítulo
La edición 109 del Giro de Italia vivió su segunda etapa, una jornada de 221 kilómetros disputada en suelo búlgaro, donde salió ganador sorpresivamente el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team).
Transcurrida la segunda jornada de la ronda italiana, Silva se convirtió en el nuevo líder de la general y el escarabajo Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) pasó a ser el mejor colombiano, en el 3° puesto a 4 segundos del pedalista charrúa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la nueva general y las posiciones de los dos pedalistas nacionales en la carrera italiana, tras dos días de competencia en Bulgaria.
Clasificación General del Giro de Italia
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|9:00:23
|2
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|6
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:10
|8
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:10
|9
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|10
|Darren Rafferty
|EF Education-EasyPost
|0:10
|11
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|0:10
|12
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:10
|13
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|14
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|0:10
|15
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|20
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
Ruta
Santiago Buitrago se vio forzado a abandonar el Giro de Italia tras una caída masiva
El segundo día del Giro de Italia 2026 dejó por fuera a cinco pedalistas, uno los cuales fue el bogotano Santiago Buitrago, el jefe de filas del Bahrain – Victorious y uno de los aspirantes al top 10 de la general. Asimismo, el australiano Jay Vine y al español Marc Soler, ambos del UAE Team Emirates – XRG, se vieron obligados a retirarse.
El incidente se presentó a falta de 23 kilómetros para la llegada, cuando uno de los ciclistas perdió el control en el pelotón, lo que ocasionó una caída masiva. Entre los afectados estuvo, el británico Adam Yates, pero este no abandonó la competición, aunque se reportó a más de 13 minutos del ganador.
El pedalista bogotano, que rodaba en los puestos de vanguardia para evitar posibles cortes, no pudo esquivar el impacto y chocó contra las barreras metálicas de seguridad que delimitaban la carretera búlgara.
“Tras las evaluaciones médicas y los rayos X, no se detectaron fracturas y todas las pruebas resultaron normales. Santi sufrió varias abrasiones superficiales, hematomas en los músculos del cuello que le provocaron limitación del movimiento y una conmoción cerebral.”, indicó el equipo World Tour a través de sus redes sociales oficiales.
Asimismo, precisaron que el pedalista colombiano continuará bajo observación médica y que se le aplicará el protocolo estándar de conmoción cerebral de SCAT.
Ruta
¡Memorable! El L’Angliru sentenció la Vuelta a España Femenina en favor de Paula Blasi; Paula Patiño la mejor suramericana
La Vuelta a España Femenina afrontó por primera vez la cima más temida del ciclismo español, el L’Angliru, donde la local Paula Blasi (UAE Team ADQ) entró 2° para hacer historia y consagrarse campeona.
El podio de la ronda española para mujeres lo completaron la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) y la francesa Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike), quienes se subieron al segundo y tercer cajón, respectivamente.
La mejor suramericana fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 32° a más de 14 minutos de la nueva campeona. En cuanto a la otra colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) concluyó en la casilla 100° a más de una hora de Blasi.
La última etapa quedó en manos de la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health), que logró salir victoriosa en la jornada final de la carrera de 132,9 kilómetros, disputada entre La Pola Llaviana y el L’Angliru.
Vuelta España Femenina (2.WWT)
Resultados Etapa 7 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana – L’Angliru (132,9 km)
|1
|Petra Stiasny
|Human Powered Health
|4:09:40
|2
|Blasi Paula
|UAE Team ADQ
|0:23
|3
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|0:43
|4
|Marion Bunel
|Team Visma | Lease a Bike
|0:43
|5
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:59
|6
|Valentina Cavallar
|Team SD Worx-Protime
|1:10
|7
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|1:30
|8
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|1:41
|9
|Barbara Malcotti
|Human Powered Health
|1:56
|10
|Nienke Vinke
|Team SD Worx-Protime
|2:16
|37
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|10:18
|91
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|30:19
Clasificación General Final
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|22:17:03
|2
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:24
|3
|Marion Bunel
|Team Visma | Lease a Bike
|0:49
|4
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|2:31
|5
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|2:36
|6
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|2:43
|7
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|2:51
|8
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|3:06
|9
|Barbara Malcotti
|Human Powered Health
|3:50
|10
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|3:55
|32
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|14:16
|100
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|1:24:50