Giro de Italia 2026: ¡Fiesta suramericana! Thomas Silva gana la segunda etapa y Egan Bernal se mete al podio

El ciclista uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) hizo historia tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia 2026 en un cierre espectacular. En la definición, el charrúa sorprendió con su sprint y logró superar al trío que venía encabezando la etapa para terminar celebrando tras un recorrido de 221 kilómetros.

Con relación a los colombianos, Einer Rubio (Movistar Team) entró en el puesto 14° y Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ingresó en la casilla 25°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) sufrió una caída y se retiró.



Egan Bernal escaló al tercer puesto de la general del Giro de Italia 2026. (Foto © Netcompany INEOS)

En cuanto a la clasificación general, el uruguayo Thomas Silva, de 24 años, le arrebató el liderato al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), mientras que el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) pellizcó unos segundos en las bonificaciones y escaló al tercer puesto.

La ronda italiana continuará este domingo en suelo búlgaro con la tercera etapa, una jornada de 175 kilómetros con salida Plovdiv y final en Sofía, que incluye un premio de montaña de segunda categoría.



Thomas Silva, ganador de la segunda etapa del Giro de Italia 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 2 | Burgas – Veliko Tarnovo (221 km)

1 Thomas Silva XDS Astana Team 5:39:25 2 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team m.t. 3 Giulio Ciccone Lidl-Trek m.t. 4 Christian Scaroni XDS Astana Team m.t. 5 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 6 Matteo Sobrero Lidl-Trek m.t. 7 Andreas Leknessund Uno-X Mobility m.t. 8 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG m.t. 9 Martin Tjøtta Uno-X Mobility m.t. 10 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team m.t.

14 Einer Rubio Movistar Team m.t. 25 Egan Bernal Netcompany INEOS m.t.



Thomas Silva, nuevo líder del Giro de Italia 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual

1 Thomas Silva XDS Astana Team 9:00:23 2 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team 0:04 3 Egan Bernal Netcompany INEOS Cycling Team 0:04 4 Thymen Arensman Netcompany INEOS Cycling Team 0:06 5 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:06 6 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 0:10 7 Johannes Kulset Uno-X Mobility 0:10 8 Martin Tjøtta Uno-X Mobility 0:10 9 Lennert Van Eetvelt Lotto-Intermarché 0:10 10 Darren Rafferty EF Education-EasyPost 0:10