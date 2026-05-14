Ruta
Giro de Italia 2026: Davide Ballerini aprovecha el caos y gana el duelo de velocistas en la sexta etapa
En un final desordenado por una caída, Davide Ballerini (XDS Astana Team) se adjudicó en una trepidante llegada la sexta etapa del Giro de Italia 2026, luego de recorrer 141 kilómetros llanos entre las ciudades de Paestum y Nápoles.
El corredor italiano cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:19:30″. Segundo entró el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) y tercero el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) . La clasificación general no sufrió cambios en los primeros puestos y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) se mantuvo como líder.
En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se reportó en el puesto 49°, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 125°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
La ronda italiana continuará este viernes con el séptimo capítulo, una jornada montañosa que se correrá sobre 244 kilómetros con salida en la pequeña ciudad de Formia y arribo en Blockhaus, que incluye dos puertos categorizados y un final picando hacia arriba.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Paestum – Nápoles (141 km)
|1
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|3:19:30
|2
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|,,
|3
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|,,
|4
|Jensen Plowright
|Alpecin – Premier Tech
|,,
|5
|Ben Turner
|Netcompany INEOS
|,,
|6
|Alec Segaert
|Bahrain – Victorious
|,,
|7
|Luca Mozzato
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|8
|Filippo Magli
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|9
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|10
|Casper van Uden
|Team Picnic PostNL
|,,
|49
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|125
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|24:47:13
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|2:51
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|3:34
|4
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|3:39
|5
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|5:17
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|6:12
|7
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|6:16
|8
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|6:16
|9
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|6:16
|10
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|6:18
|47
|Einer Rubio
|Movistar Team
|16:15
Ruta
El Nu Colombia con doble reto internacional en Francia y Estados Unidos
El equipo de ciclismo Nu Colombia afrontará este fin de semana (16-17 de mayo) uno de los capítulos más especiales de su temporada 2026, al competir de manera simultánea en dos continentes con participación en el Tour du Finistère Pays de Quimper, en Francia, y en el Gran Premio New York City, en los Estados Unidos. La escuadra morada volverá así a poner en escena su vocación internacional con dos nóminas en acción en pruebas del calendario UCI, en una apuesta que refleja el crecimiento y la proyección del equipo fuera de las fronteras nacionales.
La primera cita llegará este sábado 16 de mayo con el Tour du Finistère Pays de Quimper, carrera francesa de categoría 1.1 que se disputará sobre un recorrido de 156 kilómetros. Para esta prueba, el Nu Colombia presentará una nómina integrada por Rodrigo Contreras, Sebastián Henao, Sergio Henao, Javier Jamaica, Carlos Alberto Gutiérrez, Juan Diego Alba y Andrés Camilo Ardila, un grupo de experiencia y fondo que buscará protagonismo en una de las clásicas de un día más reconocidas del calendario francés.
Un día después, el conjunto colombiano tendrá presencia en el Gran Premio New York City, prueba de categoría 1.2 programada para el domingo 17 de mayo, sobre el mismo escenario del Gran Fondo New York, máximo evento para la categoría aficionada a nivel mundial que año a año reune a más de 5000 ciclistas recreativos en la gran manzana. La formación para la cita estadounidense estará compuesta por Jhonatan Chaves, Óscar Quiroz, Emerson Gordillo, William Colorado, Cristian Rico y Óscar Fernández, nómina joven y combativa con la que el equipo competirá por tercer año consecutivo en la prueba estadounidense.
La doble presencia del Nu Colombia en Francia y Estados Unidos durante el mismo fin de semana ratifica la dimensión que ha tomado el proyecto deportivo del equipo, capaz de sostener una agenda internacional exigente y de competir en escenarios de distinta naturaleza con estructuras paralelas. Más allá del valor deportivo inmediato, se trata también de una señal del momento que vive la escuadra morada y de su capacidad para seguir llevando el nombre del ciclismo colombiano a nuevos territorios.
Luego de sus brillantes actuaciones en Portugal y Brasil, donde alcanzó el segundo lugar del podio general con Javier Jamaica en el GP Anicolor y el tercero con Emerson Gordillo en la Vuelta a São Paulo, el equipo asume este nuevo capítulo con la intención de seguir consolidando su calendario internacional.
Ruta
Matvei Boldyrev sale victorioso en el inicio de la Vuelta a Portugal del Futuro; Andrey Braguini el mejor suramericano
La edición 33 de la Vuelta a Portugal del Futuro, prueba reservada a los ciclistas de la categoría sub-23, comenzó este jueves en territorio luso con una etapa llana de 145,3 kilómetros entre Abrantes y Oleiros, donde 91 ciclistas tomaron la salida.
La victoria en la jornada inaugural le correspondió al joven ruso Matvei Boldyrev (UAE Team Emirates Gen Z), quien entró en solitario a la meta 41 segundos por delante de su compañero de equipo, el español Jaime Torres.
El mejor suramericano de los cuatro en competencia fue el brasilero Andrey Braguini (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 16° a 2:40 del ganador, mientras que el colombiano Jean Piere Alarcón (Maia / Earth Consulters) ingresó en la casilla 85° a más de 27 minutos del primero.
La ronda portuguesa para pedalistas sub-23 continuará este viernes con una etapa ondulada de 142,6 kilómetros entre Figueiró dos Vinhos y Castanheira de Pera, que incluye tres puertos de montaña categorizados.
Volta a Portugal do Futuro (2.2U)
Resultados Etapa 1 | Abrantes – Oleiros (145,3 km)
|1
|Matvei Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen Z
|3:46:05
|2
|Jaime Torres
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:41
|3
|Rúben Rodrigues
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:49
|4
|Daniel Moreira
|Portugal
|1:37
|5
|Rafael Barbas
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|1:37
|6
|Adria Franquesa
|Óbidos Cycling Team
|,,
|7
|Sven van der Werf
|Maia / Earth Consulters
|1:37
|8
|Jeremy Smith
|Óbidos Cycling Team
|1:37
|9
|Jesse Maris
|Technosylva Rower Bembibre
|1:37
|10
|Gabriel Baptista
|Technosylva Rower Bembibre
|1:37
|85
|Jean Piere Alarcón
|Maia / Earth Consulters
|27:48
Ruta
Tour de Hungría: victoria de Benoit Cosnefroy con Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano en el top 10
Sorprendiendo a los velocistas, Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG) se impuso en la segunda etapa del Tour de Hungría 2026, transcurrida entre las ciudades de Szarvas y Paks con un recorrido de 205 kilómetros.
El corredor galo fue el más rápido en la definición superando a su compatriota Alexis Renard (Cofidis) y al alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes se reportaron 2° y 3°respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) recortó diferencias con los fugados en los metros finales para concluir en el 5° puesto, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) cerró el top 10, ambos a 2 segundos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) le cedió el liderato de la carrera al francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). El segundo puesto ahora lo ocupa el danés Kristian Egholm (Lidl-Trek).
La ronda húngara vivirá su tercera etapa este viernes, una jornada ondulada de 152,3 kilómetros entre las ciudades de Kaposvár y Szekszárd, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour de Hongría (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Szarvas – Paks (205,8 km)
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|4:20:51
|2
|Alexis Renard
|Cofidis
|0:02
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:02
|4
|Elias Maris
|Team Flanders-Baloise
|0:02
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:02
|6
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|0:02
|7
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:02
|8
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:02
|9
|Nicolò Parisini
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:02
|10
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
Clasificación General Individual
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|07:13:33
|2
|Kristian Egholm
|Lidl-Trek
|0:04
|3
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|0:06
|4
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|5
|Alexis Renard
|Cofidis
|0:10
|6
|Mathias Norsgaard
|Lidl-Trek
|0:10
|7
|Kay De Bruyckere
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:11
|8
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:12
|9
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:16
|10
|Nicolò Parisini
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:16