Giro de Italia 2026: confirmados los tres equipos invitados

Los organizadores de la ‘Corsa Rosa’, RCS Sport, anunciaron los equipos participantes en la edición 109 del Giro de Italia, que se disputará del 8 al 31 de mayo. Las tres wildcards quedaron en manos de la escuadra de licencia francesa Unibet Rose Rockets y de los conjuntos italianos Bardiani CSF 7 Saber y el Team Polti VisitMalta.

Además de los tres formaciones invitadas a la carrera italiana estarán los 18 WorldTeams, además del Pinarello Q36.5 y del Tudor Pro Cycling Team, ante la renuncia del Cofidis.

Con la confirmación de los invitados queda configurado el panorama de una ronda italiana que presume un duelo entre el danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), gran favorito, y el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG).

La primera grande de la temporada arrancará en territorio búlgaro y finalizará en Roma, con trazado súper exigente que incluye una larga contrarreloj individual de 40 kilómetros, una jornada montañosa durísima en los Dolomitas y hasta siete finales en alto que exigirán al máximo a los escaladores.