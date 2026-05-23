Giro de Italia 2026: categórica victoria de Jonas Vingegaard en la etapa catorce con Egan Bernal 10° y Einer Rubio 11°

En un final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la decimocuarta etapa del Giro de Italia 2026. La jornada que partió de Aosta y culminó en Pila, recorrió 133 kilómetros con grandes dificultades montañosas, donde el colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) logró un meritorio décimo puesto.

El formidable pedalista escandinavo, que llegó en solitario a la meta, tuvo tiempo de sobra para celebrar su tercera victoria en la ronda italiana. El austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) se reportó 2° a 49 segundos y el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en tercer lugar a 59 segundos de Vingegaard.

Para destacar la actuación del boyacense Einer Rubio (Movistar Team), gran animador de la fuga del día, que luchó incansablemente por permanecer en la punta, pero el trabajo del Visma acabó con sus ilusiones de ganar la etapa.



Einer Rubio, gran animador de la decimocuarta etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

Por otro lado, el portador de la ‘Maglia Rosa’ hasta hoy, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) entró en la casilla 15° a más de dos minutos y perdió el liderato, que pasó a manos del danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien se vestirá por primera vez con la preciada camiseta rosada.

La ‘Corsa Rosa’ continuará este domingo con la decimoquinta etapa, una jornada totalmente llana de 157 kilómetros, entre la localidad de Voghera y la metrópoli de Milán, en la región norte italiana de Lombardía, donde los velocistas volverán a tener una oportumidad de lucirse.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 14 | Aosta – Pila (Gressan) (133 km)

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 3:53:01 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 0:49 3 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe 0:58 4 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 1:03 5 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 6 Thymen Arensman Netcompany INEOS 1:23 7 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team 1:35 8 Wout Poels Unibet Rose Rockets 2:08 9 Jan Hirt NSN Cycling Team 2:08 10 Egan Bernal Netcompany INEOS 2:08 11 Einer Rubio Movistar Team 2:08



Jonas Vingegaard, nuevo líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual