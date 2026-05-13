Giro de Italia 2026: así quedó la nueva general comandada por Afonso Eulálio con Egan Bernal 9°

Transcurrida la caótica quinta etapa del Giro de Italia 2026, la clasificación general sufrió cambios importantes, con el corredor luso Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) como nuevo dueño de la ‘maglia rosa’.

El pedalista portugués, de 24 años, se convirtió en el nuevo líder de la edición 109 de ronda italiana, tras protagonizar la escapada y sortear muy bien la difícil jornada. La estrella emergente del Bahrain – Victorious consiguió una gran ventaja sobre los favoritos que supera por 6 minutos.

Luego de cinco días de competencia de la ‘Corsa Rosa’, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el 9° puesto a 6:16 del nuevo líder.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la nueva general y el Top 20 de la ‘Corsa Rosa’, la primera grande de la temporada, tras cinco etapas.

Top 20 de la Clasificación General Individual del Giro de Italia 2026