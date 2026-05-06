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Giro de Italia 2026: así llegan Egan Bernal y los otros dos escarabajos
Con la presencia de tres pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 109 del Giro de Italia. La primera grande de la temporada que arrancará en Bulgaria este viernes con tres etapas, en un arranque diseñado para que los velocistas peleen por la primera maglia rosa.
La lista de los escarabajos cuenta con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). Los tres ya saben lo que es ganar en la ronda italiana.
Para tener en cuenta que el ciclista colombiano con más victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’ es el sprinter antioqueño Fernando Gaviria con 5, le siguen Lucho Herrera, Nairo Quintana y Esteban Chaves cada uno con 3 triunfos.
Además, los escarabajos han salido campeones de la montaña en seis ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1989, luego le siguieron Chepe González en 1997 y 1999, Freddy González 2001 y 2003, y la última fue para Julián Arredondo en 2014.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan los escarabajos a la ronda italiana, que arranca con dos excampeones: Egan Bernal (2021) y Jai Hindley (2022) y con el danés Jonas Vingegaard como máximo favorito.
Egan Bernal (Ineos Grenadiers) *3 participación en el Giro
El zipaquireño llega con 1.461 kilómetros en 9 días, tras participar en solo tres competencias europeas. Viene de ser 5° en la Lieja-Bastoña-Lieja y 2° en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.
Einer Rubio (Movistar Team) * 6 participación en el Giro
El boyacense de 28 años llega a la Corsa Rosa con 1.578 kilómetros recorridos en 11 días de competencia. En su última carrera fue 52° en la Volta a Catalunya. Participó en la Milano-Torino, en la que finalizó en la casilla 29°- Su temporada arrancó en Omán sin mucha figuración.
Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) *3 participación en el Giro
El bogotano, que suma 3.777 kilómetros en 24 días de competencia en lo que va de la temporada, llega como jefe de filas del Bahrain – Victorious. Consiguió ganar el Trofeo Laigueglia en el mes de marzo. Su última carrera fue la Lieja-Bastoña-Lieja en la que terminó en la casilla 22°. También participó en la Tirreno-Adriático, donde finalizó 7° y en la Vuelta a Catalunya se clasificó 11°. Sus primeras competencias del año las corrió en Australia: 22° en el Santos Tour Down Under y 18° en la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race.
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“Aspiramos a estar en los primeros puestos de la general”: Egan Bernal antes afrontar la edición 109 de la ‘Corsa Rosa’
El campeón nacional colombiano, Egan Bernal, liderará junto al neerlandés Thymen Arensman al Netcompany INEOS en la 109ª edición del Giro de Italia, lo que supondrá la primera carrera del conjunto británico bajo su nueva identidad.
“El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo llega en buena forma tras conseguir un meritorio quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja y ser subcampeón en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado del año lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.
“Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiramos a estar en los primeros puestos de la clasificación general”, agregó Bernal.
El formidable rutero nacional está mostrando esta temporada su mejor nivel desde el grave accidente que tuvo en 2022 y sueña con subirse nuevamente al podio de una Gran Vuelta.
Asimismo, Geraint Thomas, director de competición del equipo, habló de sus dos bazas. “Contamos con dos buenos líderes para la clasificación general, Thymen y Egan, que ya han tenido un buen desempeño en el Giro en ediciones anteriores. Están rindiendo a un gran nivel y llegan con muchísima motivación para sacar el mejor resultado posible”.
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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia
La historia del Giro de Italia se remonta al 13 de mayo de 1909, cuando tuvo su primera edición, en una carrera organizada por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que contó la participación de 127 ciclistas de los cuales sólo 49 llegaron a la meta en Milán.
El primer ciclista colombiano en correr la Corsa Rosa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1973 y la primera participación de un equipo nacional fue en 1985, cuando el equipo Varta-Café de Colombia, capitaneado por Reynel Montoya, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda italiana son Hernán Buenahora con 9 entre los cuales se destaca su sexto lugar en el 2000. Y Mauricio Ardila con 8 participaciones donde sobresale su puesto 15° en 2010.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta el top 10 de los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la ronda italiana, la primera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 109, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capitulo especial, con actuaciones memorables.
*9 participaciones – Hernán Buenahora (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*8 participaciones – Mauricio Ardila (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
*7 participaciones – Luis Felipe Laverde (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
*7 participaciones – José Rodolfo Serpa (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
*7 participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023)
*7 participaciones – Fernando Gaviria (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
*6 participaciones – Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
*6 participaciones – Rúber Albeiro Marín (1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
*6 participaciones – José ‘Chepe’ González (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*6 participaciones – Freddy González (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
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Tour de Grecia: Mathis Avondts gana la jornada inaugural con Edgar Cadena en el grupo de favoritos
En un final a pura velocidad, el pedalista Mathis Avondts (Azerion / Villa Valkenburg) se impuso en la primera etapa del Tour de Grecia 2026, desarrollada entre la localidad de Ioannina y el municipio de Agrinio con un recorrido de 171,6 kilómetros. Jan Willem van Schip intentó por todos los medios evitar el sprint, pero el neerlandés fue alcanzado a dos kilómetros de la meta.
Avondts, que cosechó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al griego Georgios Boúglas (Burgos Burpellet BH) y al letón Kristians Belohvosciks (BIKE AID), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El único pedalista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se reportó en el grupo principal, en la casilla 22° con el mismo tiempo del ganador.
La carrera griega, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con un recorrido de 157,6 kilómetros entre las ciudades de Karpenisi y Larissa, la capital de Tesalia, donde murió Hipócrates, el padre de la medicina.
ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)
Resultados Etapa 1 | Ioannina – Agrinio (171,6 km)
|1
|Mathis Avondts
|Azerion / Villa Valkenburg
|3:26:56
|2
|Georgios Boúglas
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|m.t.
|4
|Matthew Walls
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
|5
|Nahom Efriem
|BIKE AID
|m.t.
|6
|Mads Andersen
|Swatt Club
|m.t.
|7
|Kasper Andersen
|Swatt Club
|m.t.
|8
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|m.t.
|9
|Lorenzo Masciarelli
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|10
|Kaden Hopkins
|Atom 6 Bikes-Cycleur de Luxe-Auto Stroo Team
|m.t.
|22
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.