Giro de Italia 2026: así arranca la general para la segunda semana con el inesperado líder Afonso Eulálio

La segunda semana del Giro de Italia 2026 arranca este martes con una clasificación general dominada por el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), quien viste la preciada ‘Maglia Rosa’. El corredor luso, inesperado líder de la ronda italiana, cuenta con más de 2 minutos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Al versátil pedalista del Bahrain Victorious, de 24 años, le sonríe la suerte en la edición 109 de la ‘Corsa Rosa’, quien con su actuación igualó lo hecho por sus compatriotas João Almeida (2020) y Acacio da Silva (1989), quienes también supieron ser líderes del Giro.

Tras los primeros nueve días de competencia, la pelea por el podio se encuentra muy interesante para lo que viene, una contrarreloj individual totalmente llana de 42 kilómetros, que empezará a dejar el top 10 mucho más depurado.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general del Giro de Italia 2026, la primera grande de la temporada, luego de la primera semana.

Top 20 de la Clasificación General Individual