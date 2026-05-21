Giro de Italia 2026: Alec Segaert se llevó la decimosegunda etapa con Thomas Silva 3° y Orluis Aular 6°

Día redondo para los Bahrain – Victorious, consiguieron la victoria en la decimosegunda etapa del Giro de Italia 2026 con el belga Alec Segaert, y reforzaron el liderato de la carrera con el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) tras bonificar tiempo en el kilómetro Red Bull, aumentando en 6 segundos la ventaja con todos sus rivales.

Segaert, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3 horas y 53 minutos, tres segundos por delante de su compatriota Toon Aerts (Lotto Intermarché) que ganó el embalaje en el pelotón, superando al uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien entró en el 3° puesto.

Para destacar la ubicación de otros dos suramericanos: el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) ingresó en la 6° posición y el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) terminó 8°, sumando puntos importantes para la ‘Maglia Ciclamino’, la camiseta morada, que se le otorga al ciclista más regular de la competencia.

En cuantos a los dos escarabajos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) ingresó en el lote en la casilla 45°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) se clasificó 68°, a más de un minuto del ganador.

La ronda italiana, la primera grande de la temporada, vivirá este viernes la decimotercera etapa, de las veintiún pactadas, una jornada ondulada de 189 kilómetros entre las localidades de Alessandria y Verbania, que incluye dos puertos categorizados.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 12 | Imperia – Novi Ligure (175 km)

1 Alec Segaert Bahrain – Victorious 3:53:00 2 Toon Aerts Lotto Intermarché 0:03 3 Thomas Silva XDS Astana Team 0:03 4 Ethan Vernon NSN Cycling Team 0:03 5 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step 0:03 6 Orluis Aular Movistar Team ,, 7 Madis Mihkels EF Education – EasyPost 0:03 8 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG 0:03 9 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious 0:03 10 Koller Løland Uno-X Mobility 0:03 45 Egan Bernal Netcompany Ineos 0:03 68 Einer Rubio Movistar Team 1:48



Afonso Eulálio, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual