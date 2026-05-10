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Giro de Italia 2026: Paul Magnier repite la película por segunda vez y gana al sprint en la capital búlgara

Publicado

Hace 31 mins

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El francés Paul Magnier ganó la tercera etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
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Tomás Quiroz conquista el Desafío de las Américas con Wilmar Paredes en el top 5

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El cj¿hileno Tomás Quiroz conquista el Desafío de las Américas 2026. (Foto © Ridechile)
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El bielorruso Aliaksei Shnyrko ganó la primera etapa del Tour de Azerbaiyán 2026. (Foto © Azerbaijan Cycling Federation)
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Václav Jezek se queda con el título del Tour de Grecia con Domenico Pozzovivo 2° y Edgar Cadena 12°

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El checo Václav Jezek se consagró campeón del Tour de Grecia 2026. (Foto © Kasper Crypto4me Cycling Team)
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