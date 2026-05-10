Giro de Italia 2026: Paul Magnier repite la película por segunda vez y gana al sprint en la capital búlgara

¡Cero y van dos! Repitiendo la película por segunda vez, el corredor galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step) volvió a ganar en el Giro de Italia 2026, esta vez en la tercera etapa, una jornada de 175 kilómetros entre las ciudades de Plovdiv y Sofía, cerrando el periplo por territorio búlgaro.

El joven velocista francés volvió a mostrar su gran condición para superar a todos sus rivales. En el segundo lugar se reportó el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) y tercero ingresó el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).



El sprint de la tercera etapa del Giro de Italia 2026. (Foto © Giro d’Italia)

En cuanto a los colombianos, los dos llegaron en el lote. Einer Rubio (Movistar Team) en el puesto 82° y Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 116°, ambos con el mismo tiempo del ganador

Con relación a la clasificación general, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) mantuvo el liderato, mientras que el zipquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) conservó el tercer puesto.

Este lunes será la primera jornada de descanso, la ronda italiana retornará el martes, ya en terreno italiano, cuando se dispute la cuarta etapa de la ‘Corsa Rosa‘, que llevará a los pedalistas de Catanzaro hasta Cosenza a lo largo de 138 kilómetros con un premio de montaña de segunda categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 3 | Plovdiv – Sofia (175 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 4:09:42 2 Jonathan Milan Lidl-Trek m.t. 3 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets m.t. 4 Madis Mihkels EF Education-EasyPost m.t. 5 Matteo Malucelli XDS Astana Team m.t. 6 Erlend Blikra Uno-X Mobility m.t. 7 Pascal Ackermann Team Jayco-AlUla m.t. 8 Davide Ballerini XDS Astana Team m.t. 9 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team m.t. 10 Enrico Zanoncello Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 82 Einer Rubio Movistar Team m.t. 116 Egan Bernal Netcompany INEOS m.t.



Thomas Silva, líder del Giro de Italia 2026. (Foto © Giro d’Italia)

Clasificación General Individual