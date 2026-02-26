Ginebra acogerá la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo

La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca confirmó que los días 28 de febrero y 1 de marzo se realizará en el municipio de Ginebra la Segunda Válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de ciclomontañismo, evento que reunirá a deportistas de diferentes categorías del departamento.

Como parte de las novedades implementadas por la Comisión Vallecaucana de MTB, esta válida incluirá la modalidad de gymcanas, además de la tradicional prueba de XCO, fortaleciendo así los procesos formativos y competitivos del ciclomontañismo regional.

Para Javier Escobar, vicepresidente de la Comisión Vallecaucana de Ciclomontañismo, “Ginebra tiene la suficiente experiencia para garantizar el éxito; más de seis años realizando las válidas de Copa Valle y válida nacional avalan el trabajo de la comisión de MTB”, destacó el directivo.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca