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Giacomo Garavaglia conquista el Tour de Okinawa con Benjamín Prades en el Top 3
Con victoria del italiano Giacomo Garavaglia (Swatt Club) concluyó el Tour de Okinawa 2026, tradicional clásica japonesa del calendario UCI, que contó con 200 kilómetros de recorrido. El corredor europeo le ganó en el sprint a sus seis compañeros de fuga.
El podio de la trigésima quinta edición de la carrera japonesa lo completaron el italiano Matteo Rengnani (Solution Tech NIPPO Rali) y el español Benjamín Prades (VC Fukuoka), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto.
En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) se clasificó en la casilla 47° a más de 17 minutos del ganador.
Garavaglia, que el año pasado había sido subcampeón, sucedió en el palmarés de la carrera al japonés Atsushi Oka, campeón del año pasado y de paso sumó el segundo título para Italia tras el conseguido por Alan Marangoni en 2018.
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Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027: este sería el recorrido de las seis etapas por carreteras de Antioquia
El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 comienza a revelar algunos de los detalles de su esperado regreso al calendario internacional. La quinta edición de la carrera, programada del 26 al 31 de enero de 2027, se disputará íntegramente en Antioquia, con Medellín como epicentro y seis jornadas que combinarían circuitos rompepiernas y exigentes ascensos por las tradicionales carreteras del departamento.
Aunque la organización no oficializó el recorrido durante la ceremonia de presentación de la edición 2027 realizada en Medellín, Mundo Ciclístico conoció una de las propuestas de trazado que se contemplan para la competencia, en la que Medellín y el Oriente antioqueño tendrían especial protagonismo.
La carrera comenzaría el martes 26 de enero, con una etapa de salida y llegada en Medellín, sobre un recorrido que se extendería por el norte del Valle de Aburrá y varios sectores tradicionales del ciclismo antioqueño, como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Para el miércoles 27 de enero, la segunda jornada tendría como punto de partida y llegada a Llanogrande, trasladando el protagonismo al Oriente antioqueño, con posibles pasos por Guarne, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral y San Antonio de Pereira, sectores habituales de entrenamiento de numerosas figuras del pelotón nacional e internacional.
El jueves 28 de enero, la tercera fracción se disputaría con salida y llegada en El Carmen de Viboral, municipio de gran tradición ciclística, con pasos por el Alto de La Virgen y el Alto del Nano. Mientras tanto, el viernes 29 de enero, los corredores afrontarían una nueva jornada con inicio y final en Llanogrande, sobre un circuito que podría convertirse en uno de los principales escenarios de la carrera.
La quinta etapa, prevista para el sábado 30 de enero, llevaría al pelotón desde Llanogrande hasta La Unión, en una jornada que podría resultar decisiva para los aspirantes al título, con un recorrido que contemplaría cuatro circuitos por el Alto del Nano, Don Diego y El Retiro.
El gran desenlace estaría reservado para el domingo 31 de enero, con una sexta y última etapa que llegaría al Alto de Las Palmas, en un recorrido similar al que definió la edición de 2019. De confirmarse esta propuesta, la competencia terminaría con una exigente jornada de montaña, en la que los favoritos podrían disputar hasta los últimos kilómetros la clasificación general del Tour Colombia 2027.
El posible recorrido conocido por Mundo Ciclístico refleja la intención de ofrecer una carrera atractiva, aprovechando la geografía montañosa, la infraestructura vial y la enorme tradición deportiva de Antioquia. Además de Medellín, varios municipios del Oriente antioqueño tendrían la oportunidad de recibir a los mejores corredores del país y a los equipos y figuras internacionales que tomarán parte en esta nueva edición.
El Tour Colombia, que ha tenido como campeones a Egan Bernal (2018), Miguel Ángel López (2019), Sergio Higuita (2020) y Rodrigo Contreras (2024), buscará recuperar el protagonismo internacional que alcanzó en sus primeras ediciones. Por ahora, las fechas y la realización íntegra por carreteras antioqueñas están confirmadas, mientras que las salidas, llegadas y características de las seis etapas permanecen sujetas a la presentación oficial del recorrido, en otro evento que se realizaría en las próximas semanas.
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¡Moñona del Sistecrédito! Emmanuel Restrepo gana en La Habana y José Manuel Posada es el nuevo líder de la Vuelta Juvenil
El pelotón de la Vuelta Juvenil Sistecrédito vivió una jornada de altas revoluciones en su cuarta etapa, un exigente trazado de 102,7 kilómetros que conectó al municipio de Buga con el corregimiento de La Habana. En un cierre vibrante, el pedalista antioqueño Emmanuel Restrepo, representante del Team Sistecrédito, se alzó con la victoria.
Detrás del ganador del día, el Sistecrédito redondeó una jornada de ensueño con el ingreso de José Manuel Posada en la segunda posición, cruzando la línea de meta a seis segundos de Zuluaga. El tercer lugar de la fracción fue para Jhonatan Cruz (Fungero-Úmbita), quien arribó a siete segundos, mientras que el hasta hoy líder de la competencia, Santiago Ruiz (Orgullo Paisa), tuvo que conformarse con la cuarta casilla.
Los resultados de este sábado provocaron un revolcón en la parte alta de la general. José Manuel Posada asestó un golpe estratégico y se apoderó del liderato general de la carrera, vistiéndose con la camiseta amarilla. El podio parcial de la ronda juvenil, a falta de una jornada, lo completan Santiago Ruiz (Orgullo Paisa) y Jhonatan Cruz (Fungero-Úmbita), quienes prometen dar la batalla en la jornada final.
La ronda colombiana para la categoría juvenil llegará a su fin este domingo con la disputa de la quinta y última estapa. Los jóvenes escarabajos se enfrentarán a un circuito en el municipio de Palmira, sobre un recorrido total de 100,5 kilómetros, donde se coronará al gran campeón de esta edición.
Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 4 | Buga – La Habana (102,7 km)
|1
|Emmanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|2:19:30
|2
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:06
|3
|Jhonatan Cruz
|Fungero Úmbita
|0:07
|4
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|0:07
|5
|Yeiner García
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:07
|6
|Jhonatan Morales
|Liga de Ciclismo de Boyacá
|0:07
|7
|Joael Alejandro Sandoval
|Bogotá Team Capital
|0:07
|8
|Cristian Paéz
|Threshold Team Milo – Safer
|0:07
|9
|Nicolás Pinilla
|Liga Valle del Cauca
|0:07
|10
|José Luis García
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:07
Clasificación General Individual
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|8:11:41
|2
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|0:06
|3
|Jhonatan Cruz
|Fungero-Úmbita
|0:19
|4
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|0:20
|5
|Omar Vásquez
|Fungero-Úmbita
|0:22
|6
|Brandon Escobar
|Nariño Sistemas Palacios
|0:36
|7
|José Luis García
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:37
|8
|Emmanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|0:49
|9
|Joel Alejandro Sandoval
|Bogotá Team Capital
|0:51
|10
|Juan Esteban López
|Team Sistecrédito
|0:57
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Tour Femenino Sistecrédito: Lesly Aguirre sale victoriosa en el cuarto capítulo y Jessenia Meneses salva el liderato
La pedalista boyacense Lesly Aguirre, representante del Team Boyacá es para Vivirla, salió victoriosa en la cuarta etapa del Tour Femenino Sistecrédito 2026. La nacida en Sogamoso atacó en la parte final y terminó ganando tras completar con éxito el recorrido de 102,7 kilómetros, el cual conectó al municipio de Buga con el corregimiento de La Habana.
El podio del día se definió por un estrecho margen de segundos. Stefanía Sánchez, del Team Sistecrédito, cruzó la línea de meta en la segunda posición a tan solo tres segundos de la vencedora, mientras que su compañera de escuadra, la experimentada Diana Peñuela, se reportó en la tercera casilla arribando a cinco segundos de Aguirre.
A pesar de perder tiempo, la antioqueña Jessenia Meneses (Orgullo Paisa) defendió por un segundo el liderato y se mantuvo en lo más alto de la clasificación general. No obstante, la batalla por el título sigue abierta, ya que el podio parcial de la carrera ahora lo completan las corredoras del Team Sistecrédito Stefanía Sánchez y Laura Daniela Rojas, quienes acechan de cerca la primera posición.
La prestigiosa competencia ciclística colombiana para mujeres llegará a su jornada definitiva este domingo en Palmira. Las corredoras afrontarán el Circuito La Carbonera, un trazado de 6,7 kilómetros al que darán un total de 12 vueltas para completar 80,4 kilómetros de recorrido que consagrarán a la nueva campeona.
CLASIFICACIONES COMPLETAS