Germán Darío Gómez extiende su contrato con el equipo ProTeam de Alberto Contador

El equipo Polti VisitMalta anunció la renovación del colombiano Germán Darío Gómez, que continuará vinculado al conjunto ProTeam de la Fundación Contador durante el próximo año.

“Me encuentro muy contento y agradecido de poder seguir formando parte del equipo la próxima campaña. Ha sido un año difícil para mí, pero el equipo me ha respaldado de la mejor manera y me ha apoyado mucho”, dijo Gómez, en declaraciones recogidas por su equipo.

El pedalista santandereano de 25 años será pieza importante de la estructura en la temporada 2027, después de un 2026 muy complicado para el corredor nacional, en el que solo tuvo siete días de competición.

“Saber que tengo la oportunidad de continuar me llena de motivación para afrontar un nuevo año con ganas de competir, hambre de victoria y muchas ganas de dar lo mejor de mí sobre la bicicleta”, agregó el escarabajo, que cumplirá su cuarta campaña en el Polti VisitMalta.

Por su parte Giovanni Ellena, director deportivo, también valoró la continuidad del colombiano: “Es muy importante que haya vuelto a competir. Lo hemos echado de menos durante la temporada y será un corredor muy importante el próximo año por sus características, especialmente en las jornadas de montaña”.