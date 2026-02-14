Ruta
Gerardo Tivani sigue vestido de amarillo en la Vuelta de Mendoza tras el prólogo y la primera etapa
El pedalista argentino Gerardo Tivani (Municipalidad de San Carlos) sigue líder de la Vuelta de Mendoza 2026. La competición, que comenzó ayer con el prólogo en Godoy Cruz, afrontó este viernes una jornada que recorrió un trazado de 97,5 kilómetros entre Junín y Tupungato.
La primera etapa en línea quedó en manos del pedalista peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén), que le ganó el duelo a los argentinos Alejandro Durán (Municipalidad Godoy Cruz) y a Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallen).
La ronda mendocina se trasladará al sur este sábado para disputar la segunda etapa, que se correrá entre las ciudades de San Rafael y de General Alvear.
Resultados destacados
Sprint – Plaza Barriales
1° Elías Tello (Agua Negra, Chile)
2° Matías More (Agua Negra, Chile)
3° Emiliano Montoya (Municipalidad Tupungato)
Premio de Montaña – Cristo de los Cerros
1° Royner Navarro (Municipalidad Guaymallén)
2° Fernando Contreras (Municipalidad Guaymallén)
3° Alejandro Durand (Municipalidad Godoy Cruz)
Primera Etapa *Junín – Tupungato
1° Royner Navarro (Municipalidad Guaymallén) – 2h 44m 50s
2° Alejandro Durán (Municipalidad Godoy Cruz)
3° Bruno Contreras (Municipalidad Guaymallén)
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano, Juan Esteban Canchón, viene sonando con fuerza en el mercado internacional. Desde hace algunos días circulan rumores sobre el interés que tendría el Ineos Grenadiers en contratar al joven cundinamarqués.
Aunque no hay confirmación oficial por parte del equipo inglés, se rumorea que Canchón, quien hace parte del conjunto italiano Ciclistica Trevilese, ascienda directamente al World Tour en 2028, según indicó el periodista Daniel Benson, quien aseguró que la escuadra británica se encuentra monitoreando al escarabajo de 16 años.
“El colombiano competirá en Italia esta temporada y ha atraído la atención de varios equipos de la máxima categoría. Sabemos que el INEOS le hace seguimiento al ciclista, pero el interés general se centra en que Canchón ascienda directamente al World Tour en 2028, saltándose así la categoría sub-23”, indicó el reconocido comunicador.
Canchón, que se proclamó campeón general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 de manera categórica gracias a una presentación impecable durante las cuatro etapas, ha despertado el interés de varios elencos como el EF Education – EasyPost, el Red Bull – BORA – hansgrohe y el UAE Team Emirates – XRG, que siguen muy de cerca su rendimiento en las categorías juveniles.
El joven ciclista cajiqueño viene de ocupar el tercer lugar en la prueba contrarreloj junior de los más recientes Campeonatos Nacionales de Ciclismo, además de terminar décimo en la prueba de ruta, siendo el segundo más joven del top 10.
Tour por la Paz: victoria de Henry Sam en la tercera etapa con Cristián Bustos 35°
La tercera etapa del Tour por la Paz 2026 quedó en manos de Henry Sam (Decorabaños Bantrab). El pedalista guatemalteco fue el más fuerte en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 134,7 kilómetros por los alrededores del municipio de Patzicia, en el departamento de Chimaltenango.
El corredor chapín, que alcanzó la primera victoria de su equipo en la carrera centroamericana, entró por delante de su compañero de equipo Amílcar Méndez y de su compatriota José Canastuj (ECA Electricidad Ciclismo), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con respecto al único colombiano en competencia, el boyacense Cristián Bustos (Castelli-Deluxe-Redhook) se clasificó en el puesto 35° a más de 2 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el local Óscar Serech (Castelli-Deluxe-Redhook) mantuvo el liderato de la carrera y sigue al comando a falta de dos días para el final.
La carrera guatemalteca continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 132 kilómetros entre Chimaltenango y Pamezabal. El domingo conoceremos al sucesor del mexicano Miguel Ángel Díaz, campeón del año pasado.
Tour por la Paz 2025 – Guatemala
Resultados Etapa 2 | Patzicia -> Patzicia (134,7 km)
|1
|Henry Sam
|Decorabaños Bantrab
|2:39:49
|2
|Amilcar Méndez
|Decorabaños Bantrab
|0:02
|3
|José Canastuj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:03
|4
|Eliu Morales
|Castelli-Deluxe-Redhook
|0:06
|5
|Gerson Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:26
|6
|Dagoberto Joya
|Cablesat El Salvador
|0:36
|7
|Ben Kolbie
|Momentum Racing-GCS
|0:49
|8
|Manuel Rodas
|Decorabaños Bantrab
|0:52
|9
|Nelson Ajquijay
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:54
|10
|Edwin Sam
|Decorabaños Bantrab
|0:54
|35
|Cristián Bustos
|Castelli-Deluxe-Redhook
|0:54
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com