Galicia acogerá la salida de la Vuelta Femenina 2026 by Carrefour

Publicado

Hace 58 mins

el

La comunidad gallega tomará el testigo de Barcelona como sede de la salida de la Vuelta a España Femenina. (Foto © La Vuelta Femenina)
Ruta

Así se clasifican los cuatro colombianos en el UAE Tour 2026 tras la contrarreloj; Harold Tejada en el Top 20

Publicado

Hace 38 mins

el

17 febrero, 2026

Por

El huilense Harold Tejada terminó 21° en la contrarreloj del UAE Tour 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Remco Evenepoel impone su ley en la crono del UAE Tour y se pone líder; Harold Tejada el mejor latinoamericano

Publicado

Hace 1 hora

el

17 febrero, 2026

Por

El belga Remco Evenepoel ganó la segunda etapa del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)
Seguir leyendo

Ruta

Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026

Publicado

Hace 5 horas

el

17 febrero, 2026

Por

Víctor Hugo Peña rodará junto a cientos de participantes en una experiencia única por carreteras de Cundinamarca. (Foto Archivo © Team Banco Guayaquil)
Seguir leyendo
