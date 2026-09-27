Gabriele De Fabritiis da la sorpresa y se queda con la octava etapa del Tour del Lago Poyang; Alexander Konychev sigue líder

La octava etapa del Tour del Lago Poyang 2026 la ganó sopresivamente Gabriele De Fabritiis (Gragnano Sporting Club). El albanés culminó con éxito una gran escapada y logró llevarse una fenomenal victoria, luego de recorrer 111,6 kilómetros por los alrededores del condado de Tonggu, en la provincia de Jiangxi.

Fabritiis, de 21 años, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, le ganó el duelo en la definición al estonio Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) y al australiano Kane Richards (Roojai Insurance Winspace), quienes se reportaron 2° y 3°, los tres con el mismo tiempo.

Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos llegaron en el grupo principal a 30 segundos del ganador; el mejor ubicado fue el ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) en el puesto 13°, luego entró su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) en la casilla 16° y por último el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) en la posición 63°.

En cuanto a la clasificación general, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a solo 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).

La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este lunes con la novena y penúltima etapa, que tendrá un recorrido rompe-piernas de 107,6 kilómetros por los alrededores del distrito urbano de Wanli, en una costa rocosa al norte de Taiwán.

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 8 | Tonggu – Tonggu (111,6 km)

1 De Fabritiis Gabriele Gragnano Sporting Club 2:19:44 2 Pajur Markus Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team m.t. 3 Richards Kane Roojai Insurance Winspace m.t. 4 Oosterveld Steijn Azerion / Villa Valkenburg m.t. 5 Bereznyak Aleksandr Wheeltop Rotor Chengdu Team m.t. 6 Beikoff Joshua St George Continental Cycling Team 0:16 7 Cataldo Lorenzo China Meitan Cycling Team 0:30 8 Matteoli Francesco Gragnano Sporting Club 0:30 9 Vahtra Norman China Anta – Mentech Cycling Team 0:30 10 Toader Alin Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team 0:30 13 Cristian David Pita Roojai Insurance Winspace 0:30 16 Sebastián Pita Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team + 30 63 Agustín Durán Roojai Insurance Winspace 0:30

Clasificación General Individual