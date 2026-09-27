Ruta
Gabriele De Fabritiis da la sorpresa y se queda con la octava etapa del Tour del Lago Poyang; Alexander Konychev sigue líder
La octava etapa del Tour del Lago Poyang 2026 la ganó sopresivamente Gabriele De Fabritiis (Gragnano Sporting Club). El albanés culminó con éxito una gran escapada y logró llevarse una fenomenal victoria, luego de recorrer 111,6 kilómetros por los alrededores del condado de Tonggu, en la provincia de Jiangxi.
Fabritiis, de 21 años, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, le ganó el duelo en la definición al estonio Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) y al australiano Kane Richards (Roojai Insurance Winspace), quienes se reportaron 2° y 3°, los tres con el mismo tiempo.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos llegaron en el grupo principal a 30 segundos del ganador; el mejor ubicado fue el ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) en el puesto 13°, luego entró su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) en la casilla 16° y por último el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) en la posición 63°.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a solo 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este lunes con la novena y penúltima etapa, que tendrá un recorrido rompe-piernas de 107,6 kilómetros por los alrededores del distrito urbano de Wanli, en una costa rocosa al norte de Taiwán.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 8 | Tonggu – Tonggu (111,6 km)
|1
|De Fabritiis Gabriele
|Gragnano Sporting Club
|2:19:44
|2
|Pajur Markus
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|3
|Richards Kane
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|4
|Oosterveld Steijn
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|5
|Bereznyak Aleksandr
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|m.t.
|6
|Beikoff Joshua
|St George Continental Cycling Team
|0:16
|7
|Cataldo Lorenzo
|China Meitan Cycling Team
|0:30
|8
|Matteoli Francesco
|Gragnano Sporting Club
|0:30
|9
|Vahtra Norman
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:30
|10
|Toader Alin
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:30
|13
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|0:30
|16
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|+ 30
|63
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|0:30
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|20:21:51
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:07
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:08
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:17
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:19
|6
|Filip Řeha
|ATT Investments
|0:28
|7
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:35
|8
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|0:40
|9
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:55
|10
|Cyrus Monk
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|1:09
Ruta
Alejandro Callejas se corona campeón de la montaña y sella un brillante Top 10 en el Tour de Mentougou 2026
El pedalista bogotano Alejandro Callejas, integrante de la escuadra tailandesa Roojai Insurance Winspace, firmó una actuación memorable en territorio asiático al consagrarse campeón de la montaña en la segunda edición del Tour de Mentougou. El escarabajo demostró sus grandes condiciones para el ascenso a lo largo de la competencia china por etapas, logrando asegurar de manera categórica la camiseta de mejor escalador y consolidándose como una de las principales figuras de la competencia del calendario UCI.
Además de quedarse con la camiseta de pepas rojas, Callejas ratificó su regularidad al finalizar en el top 10 de la clasificación general individual. El corredor capitalino selló este destacado resultado tras reportarse en la casilla 42° de la última fracción, cruzando la línea de meta con el mismo tiempo del ganador de la jornada, el australiano Cameron Scott (Li Ning Star), en un final masivo que no alteró nada en las primeras posiciones.
La última etapa no dejó cambios en la parte alta de la general, permitiendo que el francés Joris Delbove (TotalEnergies) se coronara como el gran campeón de la carrera. Al corredor galo lo acompañaron en el podio el rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien ocupó la segunda posición, y el italiano Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), encargado de cerrar el cuadro de honor en la tercera plaza.
Por su parte, el resto de la suramericanos se clasificaron así en la ronda china. El argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) firmó una destacada presentación al clasificarse en la 6° posición de la general, mientras que el también colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) concluyó en el puesto 35° y el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) finalizó en la casilla 39°.
Clasificación General Final
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|8:06:13
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:21
|3
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:25
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:44
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:44
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:48
|8
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:33
|9
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|5:56
|10
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|6:36
|35
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|17:48
|39
|Nicolás Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|21:15
Ruta
Tobias Svarre se lleva el título de la CRO Race 2026 con Daniel Felipe Martínez en el puesto 11°
Con el título para el escandinavo Tobias Svarre (Uno-X Mobility) terminó en tierras croatas la CRO Race 2026, tras seis días intensos de competencia. El danes, que sucedió al estadounidense Brandon McNulty, se consagró campeón de la carrera europea tras defender el liderato sin problemas en la última etapa con final en Zagreb.
Los puestos de honor de la carrera europea del calendario UCI los completaron el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), quien terminó 2° y el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) que se subió al tercer cajón del podio.
En cuanto al único colombiano que terminó la competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) finalizó en la casilla 11° a 1:01 del campeón. El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), que ganó la jornada inaugural, se retiró en la tercera etapa.
La jornada final de la ronda croata se disputó entre Samobor y Zagreb con un recorrido totalmente llano de 159,5 kilómetros, que fue ganada al sprint por el italiano Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies).
Ruta
Matteo Malucelli gana al sprint el primer capítulo del Tour de Langkawi 2026 con Fernando Gaviria 3°
La primera etapa del Tour de Langkawi 2026 se resolvió a favor de Matteo Malucelli. El italiano fue el más rápido en el sprint grupal y logró la victoria, luego de recorrer 193 kilómetros entre las ciudades de Shah Alam y Kampar, en el estado de Perak, Malasia.
El corredor del XDS Astana Team, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó al canadiense Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) y al colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 43°, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 64° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 68°.
La prestigiosa carrera asiática continuará este lunes con la segunda etapa, de las ocho pactadas, una jornada con final en alto, que se disputará entre la ciudad de Taiping y el monte Jerai, con un recorrido de 145,6 kilómetros.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Shah Alam – Kampar (193 km)
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|4:06:53
|2
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|3
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|4
|Ronan Augé
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Iker Villar
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|6
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|7
|Hijiri Oda
|Aisan Racing Team
|m.t.
|8
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Seppe Van Den Boer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Filippo Cettolin
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|43
|Martín Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|64
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|68
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.