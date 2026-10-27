Gabriela Guerra cambia los simuladores virtuales y da el salto al ciclismo de ruta de la mano del Cofidis

La brasileña Gabriela Guerra, dos veces subcampeona mundial de e-cycling, se ha planteado un desafío increíble a sus 32 años: pasar de las competencias virtuales al ciclismo de ruta profesional. Este ambicioso giro en su carrera lo afrontará con el Cofidis, prestigiosa escuadra francesa con la que se ha comprometido oficialmente para las dos próximas temporadas.

Amante de los grandes desafíos, la ciclista sudamericana se inició formalmente en las carreteras el pasado mes de septiembre, tras probar sus condiciones en el equipo continental alemán Wheel Divas Cycling Team. “Quería ver qué tal se me daba, si podía trasladar mis capacidades del rodillo a la bicicleta de ruta”, explicó Guerra sobre sus motivaciones iniciales para dar el salto fuera de los simuladores virtuales.



Gabriela Guerra se consagró campeona de la Mirabelle Classic 2026. (Foto © Facebook /Gabriela Guerra)

El resultado de este experimento en el ciclismo tradicional fue excelente y superó las expectativas al cosechar dos importantes triunfos en Europa. Primero se impuso en Alemania, durante la exigente competencia Riderman, y poco después repitió la hazaña en Francia al conquistar la Mirabelle Classic. Estos tempranos logros le permitieron ganar una enorme confianza y mirar con absoluto entusiasmo hacia la próxima temporada.

Este prometedor futuro se desarrollará ahora en las filas del equipo Cofidis, al que la corredora se incorpora con una dosis máxima de ilusión y motivación. “Siento mucha curiosidad y gran entusiasmo ante la idea de unirme al equipo Cofidis. No siento ningún temor en particular, solo muchas ganas. ¡Va a ser un reto fantástico!”, agregó Guerra, cuyas destacadas actuaciones de fin de año llamaron la atención de la escuadra francesa.