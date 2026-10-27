Ruta
Gabriela Guerra cambia los simuladores virtuales y da el salto al ciclismo de ruta de la mano del Cofidis
La brasileña Gabriela Guerra, dos veces subcampeona mundial de e-cycling, se ha planteado un desafío increíble a sus 32 años: pasar de las competencias virtuales al ciclismo de ruta profesional. Este ambicioso giro en su carrera lo afrontará con el Cofidis, prestigiosa escuadra francesa con la que se ha comprometido oficialmente para las dos próximas temporadas.
Amante de los grandes desafíos, la ciclista sudamericana se inició formalmente en las carreteras el pasado mes de septiembre, tras probar sus condiciones en el equipo continental alemán Wheel Divas Cycling Team. “Quería ver qué tal se me daba, si podía trasladar mis capacidades del rodillo a la bicicleta de ruta”, explicó Guerra sobre sus motivaciones iniciales para dar el salto fuera de los simuladores virtuales.
El resultado de este experimento en el ciclismo tradicional fue excelente y superó las expectativas al cosechar dos importantes triunfos en Europa. Primero se impuso en Alemania, durante la exigente competencia Riderman, y poco después repitió la hazaña en Francia al conquistar la Mirabelle Classic. Estos tempranos logros le permitieron ganar una enorme confianza y mirar con absoluto entusiasmo hacia la próxima temporada.
Este prometedor futuro se desarrollará ahora en las filas del equipo Cofidis, al que la corredora se incorpora con una dosis máxima de ilusión y motivación. “Siento mucha curiosidad y gran entusiasmo ante la idea de unirme al equipo Cofidis. No siento ningún temor en particular, solo muchas ganas. ¡Va a ser un reto fantástico!”, agregó Guerra, cuyas destacadas actuaciones de fin de año llamaron la atención de la escuadra francesa.
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Cristian Rico termina 2° en la etapa reina de la Vuelta a Guatemala y se apodera del liderato
Otra jornada memorable para el Nu Colombia, esta vez en la quinta fracción de la Vuelta a Guatemala 2026, catalogada como la etapa reina del certamen. En el exigente trayecto de 139,4 kilómetros, que unió a las localidades de Catarina y Quetzaltenango, el boyacense Cristian Rico cruzó la línea de meta en la segunda posición, seguido muy de cerca por su compatriota Jhonatan Chaves, quien completó el podio del día en la tercera casilla.
El pedalista guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino One La Red Suzuki, quein viene siendo la revelación de la carrera logró una espectacular victoria frente a su afición, en una jornada montañosa que puso a prueba la resistencia de los pedalistas, en donde los escarabajos demostraron su poderío en la montaña y se convirtieron en los grandes protagonistas del día al copar las posiciones de vanguardia.
Gracias a este destacado rendimiento, el boyacense Cristian Rico le arrebató el liderato general al costarricense Alejandro Granados (Team Colono Bikestation Kölbi). El colombiano ahora comanda la clasificación individual con una exigua, pero valiosa ventaja de apenas cuatro segundos sobre el corredor tico. Por su parte, el podio de la clasificación general parcial lo completa provisionalmente el propio héroe local del día, el chapín Wilson Chonay.
La prestigiosa ronda chapina continuará su marcha este miércoles con la disputa de su sexto capítulo, el cual promete nuevas emociones. Será otra dura jornada «rompe-piernas» de 147 kilómetros entre San Cristóbal y San Pedro Sacatepéquez, una fracción que incluye tres exigentes puertos de montaña categorizados en la parte final del recorrido.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 5 | Catarina – Quetzaltenango (139,4 km)
|1
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|3:53:37
|2
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|m.t.
|3
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:33
|4
|Alejandro Granados
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:35
|5
|Julián David Alarcón
|Pío Rico Cycling Team
|1:54
|6
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|1:54
|7
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red Suzuki
|1:55
|8
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red Suzuki
|1:55
|9
|John Agudelo
|Nu Colombia
|2:46
|10
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|3:29
Clasificación General Individual
|1
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|21:07:01
|2
|Alejandro Granados
|Colono Bikestation Kölbi
|0:04
|3
|Wilson Chonay
|Hino One La Red Suzuki
|0:37
|4
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|1:56
|5
|Luis Daniel Oses
|Colono Bikestation Kölbi
|3:26
|6
|Mardoqueo Vásquez
|Canel’s – Java
|3:43
|7
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|4:04
|8
|Miguel Ángel Díaz
|Canel’s – Java
|4:17
|9
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|5:13
|10
|José David Canastuj
|ECA Electricidad Ciclismo
|5:59
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Santiago Buitrago termina la temporada 2026 como el mejor colombiano en el ranking de la UCI
Concluida oficialmente la temporada 2026 del ciclismo mundial, le hechamos un vistazo a como quedaron los colombianos en al ranking de la Unión Ciclista Internacional, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas y que comanda sin afugias el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con 9.331 puntos.
Para encontrar al primer nacional de la lista hay que bajar hasta el puesto 61°, donde hallamos a Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). El bogotano, que el proximo año correrá para el NSN Cycling Team, terminó como el mejor el escarabajo del escalafón con 1.293 puntos.
Dentro de la lista de los 100 mejores del mundo se encuantran clasificados otros dos corredores nacionales; el zipaquireño Egan Bernal, del Ineos Netcompany, finalizó el año en la posición 71°, mientras que el huilense Harold Tejada, vistiendo los colores del XDS Astana Team, se situó muy cerca en la casilla 73°, cerrando así el balance de los principales referentes de Colombia en el pelotón internacional.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta los veinte mejores pedalistas nacionales del ranking de la UCI.
POSICIONES DE LOS COLOMBIANOS EN EL RANKING UCI
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Jonathan Caicedo conquistó el Tour de Guizhou tras nueve días de competencia
El experimentado pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) se consagró campeón del Tour de Guizhou 2026, una exigente competencia del calendario asiático que llegó a su fin este martes tras nueve intensos días de actividad. El ciclista suramericano defendió con éxito el liderato general, el cual asumió desde las primeras jornadas de la carrera para terminar inscribiendo su nombre en lo más alto del palmarés de esta segunda edición.
El dominio del conjunto Wheeltop Rotor Chengdu Team fue absoluto a lo largo de los más de 1,200 kilómetros de recorrido por la montañosa geografía de China. El podio final fue copado en su totalidad por la escuadra del campeón, siendo completado por los corredores rusos Petr Rikunov y Andrei Stepanov, quienes ejercieron como los principales escuderos del ecuatoriano y finalizaron en la segunda y tercera posición respectivamente.
La carrera, que puso a prueba a 118 ciclistas de diversas nacionalidades, no contó en esta oportunidad con participación de pedalistas colombianos en el pelotón. Con este resonante triunfo, Caicedo, que el próximo año correrá con el equipo español Burgos Burpellet BH, consolidó su condición de referente internacional y le entregó un nuevo título al ciclismo latinoamericano en las carreteras del continente asiático.
La última fracción de la ronda china se disputó en la ciudad de Zunyi, ubicada al sur del país. En el embalaje final, la victoria de la jornada le correspondió al neerlandés Quinten Veling (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport), quien demostró su potencia en los metros decisivos para vencer en un cerrado sprint al ucraniano Gleb Karpenko (Quick Pro), cerrando así con broche de oro el telón de la competencia.
Tour de Guizhou 2026
Resultados Etapa 9 | Zunyi › Zunyi (133 km)
|1
|Quinten Veling
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|3:30:40
|2
|Gleb Karpenko
|Quick Pro
|m.t.
|3
|Nicolaj Rasmussen
|Team Fusion
|m.t.
|4
|Iván Bortnik
|Pingtan Int. Tourism Island CT
|m.t.
|5
|Bilguunjargal Erdenebat
|Prowheel Kung Shenzhen
|m.t.
|6
|Maksim Kernitskii
|The JoyRun & Hurricane
|m.t.
|7
|Edward Morgan
|Edinburgh Bike Fitting RT
|m.t.
|8
|Semen Simon
|The JoyRun & Hurricane
|m.t.
|9
|Noah Morell
|Edinburgh Bike Fitting RT
|m.t.
|10
|Aleksandr Bereznyak
|Wheeltop Rotor Chengdu
|+ 00
Clasificación General Final
|1
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu
|24:19:46
|2
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu
|0:53
|3
|Andrei Stepanov
|Wheeltop Rotor Chengdu
|1:54
|4
|Edward Morgan
|Edinburgh Bike Fitting RT
|7:29
|5
|Alex Vandenbulcke
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|9:00
|6
|Asier Etxeberria
|Pingtan Int. Tourism Island CT
|12:36
|7
|Matthew May
|Prowheel Kung Shenzhen
|14:44
|8
|Nicolaj Rasmussen
|Team Fusion
|15:18
|9
|Chaoyi Li
|Wheeltop Rotor Chengdu
|15:52
|10
|Quinten Veling
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|17:59