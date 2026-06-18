Empresas y Marcas
G-FORCE: el prototipo de GW que demuestra su potencial en la élite mundial del BMX
Un título panamericano y dos podios consecutivos en la Copa Mundo UCI de BMX son parte de los resultados que Diego Arboleda ha conseguido durante las últimas semanas. Detrás de este rendimiento también se encuentra un proyecto de innovación desarrollado por GW: el prototipo G-FORCE, un marco en fibra de carbono que continúa su proceso de validación en los escenarios más exigentes del BMX internacional.
Tras conquistar el Campeonato Panamericano de BMX disputado en Bogotá, Arboleda viajó a Francia para competir en las dos primeras rondas de la Copa Mundo BMX, donde alcanzó el segundo lugar en la primera válida y se quedó con la victoria en la segunda. Estos resultados le permitieron consolidar uno de los mejores momentos de su temporada y ubicarse en el quinto puesto de la clasificación general de la Copa.
Estos resultados también representan un importante respaldo para el desarrollo del nuevo G-FORCE, un proyecto en el que GW ha concentrado años de experiencia, investigación y trabajo enfocados en el alto rendimiento.
“Ha sido una experiencia muy positiva. El prototipo G-FORCE me ha dado confianza y un gran rendimiento en cada competencia. Los resultados hablan por sí solos: un título panamericano, un segundo lugar y una victoria en Copa Mundo, demostrando el trabajo y la dedicación que hay detrás de este proyecto”, aseguró Diego Arboleda.
El desarrollo del marco G-FORCE es un paso importante en la evolución de GW dentro del BMX. Fabricado en fibra de carbono, este prototipo fue concebido para optimizar las condiciones estructurales de un marco diseñado para la competencia profesional, incorporando además nuevas posibilidades en diseño, rendimiento y comportamiento dinámico sobre la pista.
“El objetivo principal del proyecto fue mejorar las condiciones estructurales del marco de competencia profesional de BMX a partir de la implementación de los materiales compuestos”, explicó Andrés Valencia, ingeniero vinculado al desarrollo del proyecto.
El desarrollo del G-FORCE contempló diferentes etapas de validación técnica. Además de las pruebas normalizadas para garantizar la resistencia estática, la durabilidad frente a la fatiga y la capacidad de soportar impactos, el proyecto incluyó evaluaciones comparativas que permitieron medir su desempeño frente a otros marcos fabricados en fibra de carbono y frente a generaciones anteriores de GW.
Según Valencia, estos procesos permitieron confirmar mejoras en aspectos clave del rendimiento y validar que el modelo cumple con los estándares establecidos por la marca para la alta competencia. Posteriormente, las pruebas en competencia permitieron evaluar tanto la percepción de los deportistas como el comportamiento real del producto en carrera.
Para Ricardo Vélez, jefe de producto de GW, el G-FORCE representa la consolidación de años de aprendizaje dentro de una disciplina que hace parte de la historia de la marca. “G-FORCE reúne toda la historia, el trabajo, el estudio y la experiencia de GW en el BMX aplicado al alto rendimiento”, afirmó Vélez. “Este desarrollo nos llevó a renovar completamente la geometría del marco, logrando una aceleración superior en comparación con sus predecesores y marcando una verdadera diferencia en la pista”.
Una de las características más importantes del proyecto ha sido la participación activa de atletas de talla mundial durante las diferentes etapas de desarrollo. Diego Arboleda ha desempeñado un papel fundamental en la evolución del G-FORCE gracias a su experiencia en competencia y a la trayectoria que ha construido junto a la marca. Este proceso también ha contado con el valioso aporte de Mariana Pajón, cuya experiencia y conocimiento del BMX de alto rendimiento han contribuido históricamente al desarrollo y validación de los productos de GW.
“Para nosotros, el aporte de Diego es fundamental. Sus necesidades, experiencias personales y conocimientos como atleta de alto nivel han sido una pieza clave durante todo el proceso de desarrollo”, destacó Vélez.
Los resultados obtenidos durante esta temporada también representan una validación para el trabajo realizado por el equipo de desarrollo. Para Andrés Valencia, el desempeño alcanzado por el G-FORCE demuestra el valor de la ingeniería aplicada al deporte de alto rendimiento. “La apuesta por el diseño local de calidad le permite a una marca como GW ser reconocida en el mundo entero como una marca de excelencia competitiva”, afirmó.
Desde la visión de marca, los resultados alcanzados durante esta temporada representan una confirmación del camino que GW ha recorrido durante años en el desarrollo de productos para el BMX de alto rendimiento.
“Para nosotros representa la confirmación de nuestro slogan Made for Winners (Hecho para ganadores)”, señaló Jorge Villegas, director de mercadeo de GW. “El BMX se ha convertido para nuestra marca, desde el inicio, en un laboratorio viviente de producción de nuevos modelos, desarrollos, geometrías y materiales”.
Más allá de los resultados obtenidos hasta ahora, el proyecto G-FORCE continúa su proceso de evolución para llegar a Los Juegos Olímpicos 2028. Aunque el marco sigue siendo un prototipo, los logros alcanzados en competencias de máximo nivel continúan aportando información valiosa para su desarrollo. Este proceso de validación, respaldado por algunos de los referentes más importantes del BMX mundial, consolida una apuesta que combina innovación, ingeniería y rendimiento deportivo.
“Para mí es un orgullo aportar al desarrollo de una bicicleta colombiana. He construido toda mi carrera profesional junto a mi familia GW, y ver cómo hoy podemos demostrar nuestro nivel en los escenarios más importantes del BMX mundial es muy gratificante”, concluyó Arboleda.
Empresas y Marcas
GW Bicicletas se suma a la fiebre mundialista; el fútbol y el ciclismo unidos en la nueva colección
La marca GW Bicicletas, líder en el mercado colombiano y que cree en el potencial deportivo del país, se sumó a la fiebre mundialista y presentó una nueva colección, en el que el fútbol y el ciclismo, los dos deportes con más seguidores en el país, van de la mano.
“Nos une la pasión, las personas que hoy son apasionadas por el fútbol, muchos de ellos también son ciclistas. Y muchos apasionados por el fútbol, tal vez han pensado iniciar en el ciclismo”, dijo Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW en Medellín.
Como es costumbre todos los años, la marca lanzó su ‘Colección Colombia’, pero esta es diferente por cuenta del Mundial 2026, por lo que ofrecieron un stock más amplio con pantalonetas, camisetas, medias y hasta caramañolas con los colores patrios, pensados tanto para ciclistas de alto rendimiento como para quienes simplemente quieren pedalear en sus tiempos libres con el tricolor nacional.
“Es ese orgullo que uno siente cuando ve a un ciclista en alguno de los puertos de las diferentes ciudades y ve la bandera de Colombia o el emblema puesto en alguien, y así también lo sienten las personas que no hacen deporte, pero que respetan a ese ciclista incluso aún más con ese uniforme”, agregó Villegas.
Estrategia al respaldo deportivo
GW, es la marca con más medallas olímpicas en el ciclismo colombiano, contando en principio con las conquistadas por Mariana Pajón, Carlos Oquendo y Carlos Ramirez en el BMX. Asimismo, trabaja con atletas como Javier Zapata, cinco veces Guinness Record en Biketrial y además tiene su propio equipo de MTB con campeones nacionales y panamericanos.
“Hoy tenemos usuarios que tienen bicicletas de altísimo costo de otras marcas y prefieren nuestro textil”, añadió Villegas. La ‘colección Colombia Montañas de Macondo’ es la expresión más visible de esa apuesta, pero no la única: GW mantiene líneas constantes para todas las modalidades del ciclismo, desde la ruta, MTB y BMX
Nuevos lanzamientos
Por otro lado, la marca tiene dos lanzamientos en la modalidad de ruta que buscan cubrir el espacio entre las bicicletas de baja gama y las de alto rendimiento: la bicicleta aero GW Mortirolo, de aluminio con tenedor en carbón y la GW Zoncolan, de perfil escalador.
De igual forma, en el BMX se alista el marco G-Force en fibra de carbón que ya ganó título panamericano en Bogotá y que se alista para competir en los próximos Juegos Olímpicos. Un desarrollo que va de la mano de Diego Arboleda y Mariana Pajón.
Por ahora, el reto inmediato es más sencillo: lograr que el próximo ciclista suba a una montaña colombiana lo haga con los colores del país. El Mundial y el orgullo, son razones más que suficientes para emprender este nuevo desafío junto a la marca GW.
*Con Informacion GW Bicicletas
Empresas y Marcas
GW llega a la Tatacoa Race 2026 con una Volcano edición especial inspirada en el desierto colombiano
Hasta el 7 de junio, el departamento del Huila será escenario de una nueva edición de la Tatacoa Race, una de las competencias más desafiantes y atractivas del calendario nacional para los amantes del ciclismo del MTB y el gravel. Además de promover el deporte y la exploración de los paisajes colombianos, el evento se ha destacado por impulsar iniciativas con enfoque social y ambiental que buscan generar un impacto positivo en el territorio.
Como parte de esta alianza, la marca presenta una edición especial de la GW Volcano, una bicicleta de gravel, intervenida con un diseño exclusivo inspirado en los paisajes y la esencia que hacen de la Tatacoa Race una experiencia única para quienes se atreven a recorrer sus caminos.
La Tatacoa Race se caracteriza por ofrecer diversos escenarios que ponen a prueba la resistencia, la técnica y el espíritu de aventura de los participantes a otro nivel.»Es una carrera que reúne dos escenarios únicos: el verde de la montaña y el ocre de las zonas desérticas del Huila. Una experiencia que reta a los riders y demuestra que los nómadas no se rinden», destaca Jorge Andrés Flórez, director comercial y cofundador de la Tatacoa Race.
Precisamente esa esencia fue la fuente de inspiración para la edición especial de la GW Volcano. Sus tonalidades recorren amarillos cálidos, naranjas y rojos profundos que evocan la tierra, el polvo y los atardeceres característicos del desierto, mientras que sus líneas buscan transmitir el movimiento, la exploración y la aventura presentes en cada kilómetro de la competencia.
Con una estética limpia y contemporánea, la bicicleta conserva un diseño elegante y atemporal que resalta el carácter exclusivo de esta edición. Más que una intervención gráfica, se trata de una pieza conmemorativa que busca capturar la identidad de uno de los eventos más representativos del ciclismo de aventura en Colombia.
Esta edición especial fue desarrollada exclusivamente para la Tatacoa Race 2026, convirtiéndose en un homenaje único a la carrera, a su territorio y a los ciclistas que aceptan el desafío de conquistar sus rutas.
Para la organización del evento, la presencia de GW aporta un valor especial a esta edición. «GW es una pieza clave como patrocinador oficial de la categoría Gravel. Su reconocimiento en el ciclismo colombiano fortalece nuestra misión de ofrecer una experiencia única para los participantes«, afirma Flórez.
Con iniciativas como esta, GW continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad ciclista y apoyando eventos que promueven el deporte, la aventura y la exploración de los paisajes que hacen de Colombia un destino único para pedalear.
*Con Información Prensa GW Bicicletas
Empresas y Marcas
Orbea pedalea con fuerza en el mercado colombiano
La marca española Orbea sigue pedaleando con fuerza en Colombia para posicionar sus bicicletas en un mercado que continúa creciendo. Germán Leandro Pérez, director de Mellvar, partner local para la representación en el país, habló con la Revista Mundo Ciclístico, para contarnos sobre los objetivos que tiene el reconocido fabricante de bicicletas, de la mano de la extensa trayectoria y experiencia del Grupo Vardí.
“Desde Mellvar hemos hecho un esfuerzo muy importante por construir una red sólida de distribuidores en todo el país, no solo aumentando cobertura, sino también elevando la experiencia con el ciclista. Hoy contamos con distribuidores más capacitados, con mejor exhibición de producto y alineados con los valores de marca”, empezó por decir el director de Mellvar.
Orbea en Colombia: ¿Qué se ha hecho y qué viene?
En estos últimos años, el trabajo con Orbea en Colombia ha estado enfocado en tres pilares fundamentales: fortalecimiento de la red de distribuidores, posicionamiento de marca y cercanía con el ciclista colombiano.
Otro hito clave ha sido el primer dealer meeting en 2025, donde reunimos a más de 50 distribuidores a nivel nacional. Este tipo de espacios nos permitió compartir visión, alinear estrategias y consolidar una comunidad alrededor de Orbea en Colombia.
En paralelo, hemos trabajado en visibilidad de marca, activaciones y desarrollo del mercado, especialmente en segmentos clave como MTB, carretera y e-bike, donde vemos un potencial enorme de crecimiento en el país.
Hacia adelante, nuestro enfoque es aún más ambicioso. Queremos que Orbea sea reconocida no solo como una marca premium, sino como una marca cercana, aspiracional y relevante para el ciclista colombiano. Nuestro objetivo es claro: que cuando un ciclista colombiano piense en dar el siguiente paso en su bicicleta, Orbea sea su mejor opción.
¿Cuál es el plan de expansión de la marca en los próximos años?
Está basado en un crecimiento sostenible, estratégico y diferenciador, donde no buscamos estar en todos lados, sino estar en los lugares correctos, con la experiencia correcta.
En términos de cobertura, seguimos identificando ciudades y regiones con alto potencial donde aún podemos fortalecer presencia, siempre de la mano de distribuidores que compartan nuestra visión de marca y servicio y que quieran tener un modelo de negocios sano y rentable… lejos de la guerra de precios que a día de hoy muchas otras marcas sufren.
Pero más allá de abrir nuevos puntos, nuestro foco principal es profundizar la calidad de la red actual. Queremos distribuidores más rentables, más profesionales y más conectados con el ciclista.
Hay tres líneas clave en nuestro plan de expansión:
- Expansión geográfica inteligente
Llegar a nuevas ciudades intermedias y mercados emergentes del ciclismo en Colombia, donde el crecimiento del deporte es evidente. Este 2026 comenzamos a tener nuestras primeras tiendas insignia en las principales ciudades del país con gran éxito, reforzando que el camino que tomamos es el correcto y nos diferencia de la competencia
- Desarrollo de categorías clave
Vemos un crecimiento muy fuerte en segmentos como, E-bikes, Gravel, MTB de alto desempeño y carretera de alta gama. Vamos a seguir invirtiendo en educación del mercado para acelerar la adopción, especialmente en e-bikes.
- Construcción de marca y comunidad
Hoy más que nunca, las marcas que crecen son las que conectan emocionalmente. Vamos a apostar por activaciones con la comunidad, test rides y experiencias de producto, presencia en eventos y carreras, además de contenido y storytelling local.
Finalmente, algo muy importante es que Orbea tiene un ADN muy claro: innovación, personalización y cercanía. Nuestro reto es traducir ese ADN global al contexto colombiano, de manera auténtica.
Si lo logramos, no solo vamos a crecer en volumen, sino en valor de marca, que es lo que realmente sostiene el negocio a largo plazo.
No queremos hacer las cosas como se venían haciendo en la industria, queremos proponer algo diferente y que el ciclista sienta que la marca está alineada con sus propios valores.
¿Cómo va la expansión de Orbea en el mercado colombiano desde su llegada en 2023?
Desde nuestra llegada en 2023, la expansión de Orbea en Colombia ha sido muy positiva y, sobre todo, estructurada. Hemos priorizado construir bases sólidas en lugar de crecer de manera acelerada sin control, y eso hoy nos permite hablar de un desarrollo sostenible de la marca.
En esta primera etapa, nos enfocamos en establecer una red de distribuidores fuerte y bien alineada, seleccionando socios estratégicos en las principales ciudades del país. Más que cantidad, hemos buscado calidad: puntos de venta que realmente representen la marca, que entiendan al cliente y que ofrezcan una experiencia acorde al posicionamiento premium de Orbea.
Hoy ya tenemos presencia en las principales regiones del mercado, y lo más importante es que hemos logrado fortalecer la relación con nuestros distribuidores, trabajar de manera más cercana con ellos y acompañarlos en el crecimiento del negocio. Eso ha sido clave para acelerar la adopción de la marca.
Otro avance importante ha sido el incremento progresivo en la visibilidad de Orbea. Cada vez más ciclistas en Colombia reconocen la marca, no solo por su diseño y tecnología, sino también por su propuesta de valor: personalización, innovación y una conexión muy fuerte con el usuario final.
En 2025, hemos vendido mas de 1100 unidades de gama media y media alta y desde que comenzamos con la distribución de Orbea, ya hay mas de 2500 bicis rodando en suelo Colombiano, lo cual nos llena de orgullo.
Más allá de los resultados comerciales, lo más valioso es que ya se empieza a construir algo más importante: reputación de marca. Orbea está pasando de ser una marca aspiracional a una marca considerada dentro de las decisiones reales de compra del ciclista colombiano.
En resumen, la expansión va por muy buen camino: con bases sólidas, con una red comprometida y con un objetivo claro de seguir creciendo de manera inteligente, consistente y cercana al ciclista.