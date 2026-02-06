Pista
“Fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida”: Martha Bayona tras la suspensión de la UCI
La medallista mundial de pista, Martha Bayona, que asumió su suspensión de 18 meses impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI), señaló que nunca tuvo la intención de evadir controles antidopaje ni mucho menos hacer trampa.
“Siempre he defendido un deporte limpio y he colaborado con el sistema antidopaje. Los hechos que dieron lugar a esta sanción fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida, y los asumo con responsabilidad y con la cabeza en alto”, dijo Bayona en un comunicado.
La pedalista de 30 años, que se destacó en el ciclismo de pista y estuvo en el selecto grupo de las mejores velocistas del mundo en las últimas temporadas, se le halló culpable de una infracción de las normas antidopaje debido a tres fallos de localización en un período de 12 meses.
“Asumiré las consecuencias de este proceso con respeto, aprendizaje y fortaleza. Mi compromiso con el deporte limpio sigue intacto, y mi motivación por volver más fuerte, más consciente y más humana también. Gracias a quienes han estado conmigo, a quienes han entendido que detrás del uniforme hay una persona, y a quienes siguen creyendo en el deporte con valores”, concluyó la pedalista colombiana.
Comunicado Completo de Martha Bayona
“Quiero dirigirme a la opinión pública para aclarar mi situación y compartir, con total honestidad, el momento que estoy atravesando.
Recientemente, el Tribunal Antidopaje de la UCI emitió una decisión dentro del proceso disciplinario que enfrento por fallos de localización. Respeto la decisión del Tribunal, aunque no ha sido un camino fácil, ni en lo deportivo ni en lo personal.
Quiero dejar algo muy claro: nunca fue mi intención evadir controles, ni mucho menos hacer trampa. A lo largo de todo este proceso, la propia UCI reconoció que “bajo ninguna circunstancia considera que intenté evadir pruebas ni cuestiona mis esfuerzos o compromiso con las reglas antidopaje. Eso, para mí, es fundamental aclararlo públicamente.
Siempre he defendido un deporte limpio y he colaborado con el sistema antidopaje. Los hechos que dieron lugar a esta sanción fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida, y los asumo con responsabilidad y con la cabeza en alto.
Durante este proceso he vivido uno de los años más difíciles a nivel personal: la suspensión provisional, la imposibilidad de competir, soledad y falta de acompañamiento institucional y una fuerte carga emocional. A esto se sumó la muerte de mi padre, un golpe profundamente doloroso que marcó un antes y un después en mi vida.
En medio de esta etapa, y aprovechando el tiempo de suspensión provisional, tomé también la decisión de someterme a una cirugía que venía posponiendo desde hace más de dos años, precisamente porque mi prioridad siempre había sido competir y cumplir con mis compromisos deportivos. Fue una decisión pensada desde la salud, el bienestar y la responsabilidad con mi cuerpo y con mi futuro como atleta.
Este proceso me ha recordado que, más allá de los resultados y las medallas, los deportistas somos personas: entrenamos al límite, sí, pero también somos vulnerables, atravesamos duelos, dificultades mentales y momentos de quiebre. Reconocerlo no es una debilidad, es un acto de honestidad. Asumiré las consecuencias de este proceso con respeto, aprendizaje y fortaleza. Mi compromiso con el deporte limpio sigue intacto, y mi motivación por volver más fuerte, más consciente y más humana también.
Gracias a quienes han estado conmigo, a quienes han entendido que detrás del uniforme hay una persona, y a quienes siguen creyendo en el deporte con valores”.
Pista
Deportista del Año de Acord Bogotá: Valeria Hernández condecorada como la mejor promesa deportiva convencional
La ceremonia del Deportista del Año de Acord Bogotá, evento que reconoció el esfuerzo, la constancia y el talento de los atletas capitalinos más destacados de 2025, premió a la ciclista Valeria Hernández, que fue condecorada como la mejor promesa deportiva convencional. Este espacio de exaltación deportiva permitió visibilizar los logros alcanzados por los deportistas que representan a la capital de la República.
La ciclista bogotana, quien ingresó al programa de deportistas apoyados del IDRD el año pasado, ganó la medalla de oro en la prueba del kilómetro contrarreloj damas, en el Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo en Pista, que se realizó en Lima, Perú, asimismo impuso nuevo récord panamericano juvenil, superando el registro de Stefany Cuadrado.
Además de su compromiso deportivo, actualmente cursa los últimos semestres de Licenciatura en Bilingüismo en la Universidad ICAF, una carrera que ha llevado adelante con disciplina en modalidad virtual, y de la cual se graduará próximamente.
Logros deportivos de Valeria Hernández en la temporada 2025
*Subcampeona mundial del keirin en el certamen celebrado en el velódromo Omnisport de Apeldoorn, Países Bajos.
*Tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano Junior de Pista en Lima, Perú
Pista
El ciclismo de pista nuevamente protagonista de los Premios Altius del Comité Olímpico Colombiano
Las ciclistas Stefany Cuadrado y Valeria Hernández fueron reconocidas durante la celebración de los Premios Altius del Comité Olímpico Colombiano, dentro del grupo de los deportistas mas destacados de la temporada 2025 en el deporte nacional.
Cuadrado, medallista de bronce en el Mundial de Pista de Santiago de Chile, recibió el Altius de Bronce en la categoría élite en los deportes que hacen parte del programa de Juegos Olímpicos.
Por su parte, Valeria Hernández, subcampeona mundial junior del keirin en Países Bajos, recibió el Altius de Plata en la categoría juvenil.
Así mismo, el Seleccionador Nacional de Pista, John Jaime González, recibió un reconocimiento especial como entrenador del año por los grandes resultados obtenidos en la temporada, en los Campeonatos Panamericanos Élite y Junior, y quien guio a Cuadrado y Hernández, a la obtención de las dos medallas mundiales en la velocidad.
Logros destacados de Stefany Cuadrado en la temporada 2025
* Medallista de bronce en el Mundial de Pista, en su primera participación en la categoría élite
* Múltiple medallista de oro en los Juegos Bolivarianos y en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
* Campeona Panamericana Élite del Kilómetro
Logros destacados de Valeria Hernández en la temporada 2025
*Subcampeona mundial del keirin en el certamen celebrado en el velódromo Omnisport de Apeldoorn, Países Bajos.
*Tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano Junior de Pista en Lima, Perú
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
La ministra del Deporte Patricia Duque verifica el avance de obras del velódromo de Mosquera
En su cuarta visita a las obras del velódromo de Mosquera, Cundinamarca, la ministra del Deporte, Patricia Duque, recibió el reporte del avance del proyecto que ya alcanza más del 81 por ciento de ejecución.
La jefe de la Cartera lideró una reunión técnica en la que se evaluaron las condiciones del escenario, y la adecuada ejecución de la infraestructura deportiva para que cumplan con los estándares exigidos para el desarrollo del alto rendimiento.
De igual manera, se establecieron compromisos para continuar con el seguimiento técnico del proyecto, que cuenta con una inversión del Ministerio del Deporte de 60 mil millones de pesos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del cronograma y asegurar la entrega del velódromo en los plazos previstos, con las condiciones necesarias para su puesta al servicio de la comunidad.
“Es muy satisfactorio evidenciar cuál es el estado real del proyecto que servirá para beneficiar a nuestros atletas, a la región y al país. Se trata de un velódromo que cumple con las normas establecidas por la Unión Ciclística Internacional (UCI) y que permitirá fortalecer el proceso de formación y proyección del ciclismo de pista, así como albergar competencias de carácter nacional e internacional”, afirmó la ministra del Deporte, Patricia Duque.
En esta nueva fase de la obra se adelantan trabajos en la instalación de la cubierta; el revestimiento de la fachada, con su ventanería; la conexión a la red pública hidrosanitaria y la colocación de las luminarias. De manera paralela, se avanza en la instalación de la pista, que ya cuenta con los peraltes, un componente fundamental para la práctica de esta disciplina bajo parámetros técnicos internacionales.
El velódromo de Mosquera es una de las más modernas obras deportivas que se construyen en Colombia, con la cual se beneficiará a más de 32.000 niños, jóvenes y deportistas del municipio y la región, lo que servirá para abrir oportunidades de acceso al deporte y fortalecer los procesos de iniciación, formación y especialización deportiva.
*Con Información Prensa Mindeporte