Frits Biesterbos sorprende a los favoritos y gana la segunda etapa del Tour de Guangxi

La segunda etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó sorpresivamente Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). El neerlandés fue el más rápido en el sprint final y logró una victoria muy apretada, luego de recorrer 179,5 kilómetros entre Chongzuo y Jingxi.

El corredor europeo de 24 años, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó con lo justo al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes entraron segundo y tercero.

En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Diego Pescador (Movistar Team) en la casilla 88°, seguido por Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en el puesto 97°, mientras que Brandon Rivera (Netcompany INEOS) yJuan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) finalizaron en las posiciones 100 y 134, respectivamente.

Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto ahora lo ocupa el neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y el tercer lugar el australiano Sam Welsford (Netcompany INEOS).

La carrera china continuará este jueves con la disputa de la tercera etapa, la cual comprenderá un exigente trazado de 212,3 kilómetros entre las localidades de Jingxi y Bama, que incluye dos puertos categorizados y varios repechos.

Tour de Guangxi (2.UWT)

Resultados etapa 2 | Chongzuo – Jingxi (179,7 km)

1 Frits Biesterbos Team Picnic PostNL 3:45:19 2 Paul Magnier Soudal Quick-Step m.t. 3 Olav Kooij Decathlon CMA CGM Team m.t. 4 Kanter Max XDS Astana Team m.t. 5 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team m.t. 6 Meeus Jordi Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 7 Moschetti Matteo Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 8 Blikra Erlend Uno-X Mobility m.t. 9 Taminiaux Lionel Lotto-Intermarché m.t. 10 Kogut Oded NSN Cycling Team m.t. 88 Diego Pescador Movistar Team m.t. 97 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 100 Brandon Rivera Netcomany Ineos m.t. 134 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG m.t.



El francés Paul Magnier, en el podio como líder del Tour de Guangxi 2026. (Foto © Soudal Quick-Step)

Clasificación General Individual