Ruta
Frits Biesterbos sorprende a los favoritos y gana la segunda etapa del Tour de Guangxi
La segunda etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó sorpresivamente Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). El neerlandés fue el más rápido en el sprint final y logró una victoria muy apretada, luego de recorrer 179,5 kilómetros entre Chongzuo y Jingxi.
El corredor europeo de 24 años, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó con lo justo al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes entraron segundo y tercero.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Diego Pescador (Movistar Team) en la casilla 88°, seguido por Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en el puesto 97°, mientras que Brandon Rivera (Netcompany INEOS) yJuan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) finalizaron en las posiciones 100 y 134, respectivamente.
Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto ahora lo ocupa el neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y el tercer lugar el australiano Sam Welsford (Netcompany INEOS).
La carrera china continuará este jueves con la disputa de la tercera etapa, la cual comprenderá un exigente trazado de 212,3 kilómetros entre las localidades de Jingxi y Bama, que incluye dos puertos categorizados y varios repechos.
Tour de Guangxi (2.UWT)
Resultados etapa 2 | Chongzuo – Jingxi (179,7 km)
|1
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|3:45:19
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|4
|Kanter Max
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Froidevaux Robin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Meeus Jordi
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|7
|Moschetti Matteo
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Blikra Erlend
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Taminiaux Lionel
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|Kogut Oded
|NSN Cycling Team
|m.t.
|88
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|97
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|100
|Brandon Rivera
|Netcomany Ineos
|m.t.
|134
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|6:45:26
|2
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|0:06
|3
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:10
|4
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|0:10
|5
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:12
|6
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|7
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|0:12
|8
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:13
|9
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:13
|10
|Pau Miquel
|Bahrain Victorious
|0:14
|76
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:16
|101
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:16
|105
|Brandon Rivera
|Netcomany Ineos
|0:16
|132
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|0:16
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a los 13 títulos de los escarabajos en la Vuelta a Venezuela
La Vuelta a Venezuela cuenta con más de 60 años de historia en la que los escarabajos han sido grandes protagonistas. La carrera del vecino país, que llegó al mundo del ciclismo en 1963, cuenta con 12 títulos colombianos, Julio Bernal abrió el camino en 1991.
Los pedalistas nacionales a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer 5 veces el 1-2 en la historia del giro venezolano. Es importante aclarar que algunos corredores nacionales se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prestigiosa carrera suramericana.
2026 🥇 Brandon Vega
2024 🥇 Walter Vargas
2007 🥇 César Salazar
2006 🥇 José Serpa
2004 🥇 Federico Muñoz
2002 🥇 Federico Muñoz
2000 🥇 Álvaro Lozano
1998 🥇 Álvaro Lozano
1997 🥇 Javier de Jesús Zapata
1994 🥇 Alfredo López
1994 🥇 Joselín Saavedra
1992 🥇 Julio Bernal
1991 🥇 Julio Bernal
Ruta
Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026
Ruta
Jakob Soderqvist se queda con el prólogo del Eneco Tour 2026
Arrancó formalmente el Eneco Tour 2026 en los Países Bajos, una de las citas ciclísticas que despiden la temporada en territorio europeo. La competencia neerlandesa dio inicio con un prólogo de 3,1 kilómetros por los alrededores de la histórica ciudad de La Haya. El trazado, corto pero sumamente técnico, sirvió como el escenario ideal para que los especialistas en velocidad pura midieran sus fuerzas y buscaran vestirse con la primera camiseta de líder general.
El gran protagonista del día fue el El sueco Jakob Soderqvist, corredor del equipo Lidl Trek, quien demostró su inmensa potencia en la lucha contra el cronómetro y se adjudicó la victoria. El escandinavo firmó el triunfo con un tiempo oficial de 3 minutos y 32 segundos, imponiendo un ritmo inalcanzable para el resto de los competidores y confirmando su papel como uno de los máximos favoritos.
La batalla por los puestos de honor estuvo sumamente reñida y se decidió por un estrecho margen de diferencia. El neerlandés Wessel Mouris, vistiendo los colores del Unibet Rose Rockets, se quedó con la segunda posición tras finalizar a un segundo del ganador. Con el mismo tiempo del corredor Países Bajos, el francés Christophe Laporte, del Team Visma | Lease a Bike, completó el podio del prólogo en una destacada tercera plaza.
La carrera neerlandesa, que en esta edición no cuenta con participación de ciclistas colombianos, continuará su curso este miércoles con la disputa de la primera etapa en línea. El pelotón se enfrentará a una jornada ondulada de 79,5 kilómetros que se desarrollará en los alrededores de la ciudad de Ede, en la provincia de Güeldres.
Eneco Tour (2.1)
Prólogo | The Hague – The Hague (3,1 km)
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|3:32
|2
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:01
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:01
|4
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:02
|5
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:03
|6
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|7
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:05
|8
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|0:06
|9
|Edoardo Affini
|Team Visma | Lease a Bike
|0:06
|10
|Hartthijs de Vries
|Unibet Rose Rockets
|0:07