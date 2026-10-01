Fredy Toc lidera el histórico 1-2-3 de Guatemala en el segundo capítulo del Tour de Panamá 2026

Los guatemaltecos firmaron una jornada memorable este jueves en territorio canalero, tras adueñarse de forma absoluta del podio en la segunda etapa del Tour de Panamá 2026. El pedalista Fredy Toc, integrante de la escuadra ECA-Seguros Bantrab, cruzó la línea de meta en la primera posición, encabezando una espectacular barrida que dejó claras las altas aspiraciones del equipo centroamericano en esta competencia.

El dominio de los corredores «chapines» fue incontestable en el exigente ascenso que definió la jornada. El gran protagonista del día, Fredy Toc, detuvo el cronómetro en 2 horas, 44 minutos y 26 segundos al coronar con éxito el puerto de montaña del Mirador La Vigía. Su victoria no solo significó un golpe de autoridad en la fracción de 109,3 kilómetros, sino que además le sirvió para catapultarse directamente al liderato de la clasificación general individual y de la clasificación de montaña.

La fiesta deportiva para Guatemala se completó gracias al respaldo y la complicidad estratégica de sus compañeros de equipo. Su compatriota José Canastuj ingresó en la segunda plaza cruzando la meta a 7 segundos de diferencia, mientras que el combativo Gerson Toc completó la tripleta del podio al consolidar el tercer lugar, arribando a 27 segundos del líder del día.

La ronda panameña continuará este viernes con la tercera etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada 110 kilómetros desde Chitré, pasando por La Mata y Ocú, hasta Loma El Bebedero. El sucesor del panameño Franklin Archibold, campeón del año pasado, se conocerá al 4 de octubre en Chitré.

Tour de Panamá 2026

Resultados Etapa 2 | 109,3 km Santo Domingo -> Mirador La Vigía