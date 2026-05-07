Ruta
Francisco Kotsakis vence a Wilmar Paredes en el penúltimo capítulo de la Vuelta a São Paulo
El pedalista chileno Francisco Kotsakis (Plus Performance – Zeo Sport), que fue podio en la prueba de ruta de los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, mostró toda su categoría para lograr una gran victoria, esta vez en la cuarta etapa de la Vuelta a São Paulo, disputada en entre Franca y Ribeirão Preto.
El corredor suramericano, de 27 años, se quedó con el triunfo merced a un demoledor sprint derrotando al colombiano Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) y su compatriota Héctor Quintana (Plus Performance – Zeo Sport), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el brasilero Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team) siguió al comando, pero ahora con una ventaja de tan solo 6 segundos con el antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM). El podio parcial lo completa Emerson Gordillo (NU Colombia) a falta de una jornada.
La carrera brasilera finalizará este viernes con la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 110 kilómetros, que saldrá Ribeirão Preto para terminar en Araraquara, donde conoceremos al sucesor del brasilero Igor Molina. campeón del año pasado.
Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)
Resultados Etapa 4 | Franca – Ribeirão Preto (106,8 km)
|1
|Francisco Kotsakis
|Plus Performance – Zeo Sport
|2:09:29
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|3
|Héctor Quintana
|Plus Performance – Zeo Sport
|m.t.
|4
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance – Zeo Sport
|m.t.
|5
|Edson de Rezende
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
|6
|Vinicius Santos
|São Jose-Inst Athlon
|m.t.
|7
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Luis Henrique Flauzino
|EOS Pro Cycling Scott
|m.t.
|9
|Alex Ferreira
|Andbank CYC Team-Pinda
|m.t.
|10
|Gustavo Pereira
|Clube Maringaense
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alex Ferreira
|Andbank CYC Team-Pinda
|12:09:40
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellin-EPM
|0:06
|3
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:18
|4
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|0:25
|5
|Vinicius Santos
|São Jose-Inst Athlon
|0:35
|6
|Gabriel Metzger
|ACRS Cyclingteam-Audax
|0:37
|7
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:45
|8
|Caina Oliveira
|São Jose-Inst Athlon
|1:14
|9
|Edson de Rezende
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|1:21
|10
|Rodrigo Do Nascimento
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|2:40
Ruta
Vuelta a São Paulo: Emerson Gordillo se mantiene como líder de los Sub-23 a un día del final
Los jóvenes ciclistas colombianos siguen dando de que hablar en el exterior. En este caso, Emerson Gordillo, del NU Colombia, se mantuvo como líder Sub-23 de la Vuelta a São Paulo, transcurridas cuatro etapas.
El escarabajo, que hizo su arribo en la séptima posicion en la penúltima jornada, retuvo la camiseta blanca que lo identifica como el mejor corredor sub-23 de la competencia.
Gracias a su resultado, Gordillo ocupa también la tercera posición de la clasificación general, a 18 segundos del líder el brasilero Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team). El corredor del Nu Colombia, de 20 años y oriundo de Yopal (Casanare), confirmó así su buen momento en la carrera paulista.
El colombiano defenderá el liderato de los jóvenes en la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 110 kilómetros entre Ribeirão Preto y Araraquara, que no incluye puertos categorizados.
Clasificación General de los sub-23
|1
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|12:09:58
|2
|Vinicius Santos
|São José Ciclismo
|0:17
|3
|Kaua Domingos
|Seleção Paranaense
|2:59
|4
|Thalles José Fernandes
|Santos Cycling Team
|5:48
|5
|Luiz Fernando Bomfim
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|6:54
|6
|William Colorado
|Nu Colombia
|6:55
|7
|Tales Soares
|Soul Extreme Team
|6:55
|8
|Endril Lima
|Imuni Brasil UCI Iracemápolis
|6:55
|9
|William Brandi
|Imuni Brasil UCI Iracemápolis
|6:55
|10
|Raimundo Carvajal
|AllCyclin Team
|6:55
Ruta
¿Y…quién es él? Giulio Pellizzari, el ‘Mesías Prometido’ en Italia
Desde siempre, generalmente en el deporte esto de la búsqueda de los “reemplazos, sucesores, o herederos”, ha sido y es una “tarea” bien difícil de llevar a cabo o igualmente, un “oficio” al que muchos se han dedicado obteniendo resultados que muchas veces no son los esperados y en pocas oportunidades se han visto superando esa delgada línea que existe entre el “éxito” o el “ fracaso” de una gestión que depende de múltiples factores, ignorados por la premura, acelerados por la ambición y en otros hasta desperdiciados por desconocimiento de los “descubridores, cazadores de talentos, formadores, orientadores”, etc.
En el caso del ciclismo, la historia se encuentra llena de casos en los que la búsqueda del “Sucesor” ha llegado a convertirse casi en una obsesión como ha sucedido en Bélgica desde 1978 hasta hoy con Eddy Merckx, en Francia desde hace 40 años con Bernard Hinault, en España con Alberto Contador desde 2017 o en Italia con Vincenzo Nibali desde 2022 y en Colombia esa búsqueda duró 18 años, cuando Lucho Herrera se retiró en 1992 hasta la aparición de Nairo Quintana en 2010.
En varios países como el nuestro, la búsqueda terminó después de Quintana con Egan Bernal, pero en otros como Francia, Italia y España la “cacería” y hasta angustia o expectativa por encontrar al heredero de tantas y tantas glorias e historia de sus antecesores. Ya los “buscadores” han fracasado en muchos casos con joyas que finalmente no tenían tantos quilates como se anunciaron, pero esa búsqueda sigue y seguirá de manera continua día y noche hasta encontrar el tesoro anhelado.
El Heredero en Italia
Tal parece hoy que en Francia e Italia los buscadores han encontrado finalmente al “Mesias Prometido” personalizado en los jóvenes Paul Seixas y Giulio Pellizzari quienes han venido despuntado ya al mejor nivel en el lote de las estrellas del ciclismo actual y se preparan para llegar al trono que han dejado vacante sus antecesores y ocuparlo.
Mientras Seixas con 19 años anuncia su aparición en el próximo Tour de Francia, Pellizzari con la frescura de sus 22 años aparece por tercer año consecutivo en el Giro de Italia luciendo la camiseta del Red Bull – BORA – hansgrohe desde el año anterior y exhibiendo como palmarés una etapa y subcampeón de la general detrás de Isaac del Toro en el Tour del Avenir de 2023 y luego una victoria en la Vuelta a España el año pasado, mientras en esta temporada viene de ocupar un tercer puesto en la Tirreno-Adriático e imponerse magistralmente en el Tour de los Alpes sobre clientes de la talla de Egan Bernal, Ben O’Connor, Tom Pidcock, entre otros.
Su experiencia en el Giro de Italia en los dos años anteriores lo muestran ocupando los puestos 49° en 2024 y sexto en 2025, lo que ratifica el resultado de un proceso de crecimiento físico y mental que viene desde 2022 inicialmente con el equipo Bardiani y lo convierten en la gran esperanza italiana para disputar un puesto en el podio final en esta versión de la “carrera rosada” que se inicia mañana viernes.
Su condición como escalador puro, la presencia en un poderoso equipo como el Red Bull – BORA – hansgrohe y los logros de este año le garantizan de antemano un esperado gran protagonismo por parte de los medios de comunicación de Italia y una inmensa afición que está aprendiendo a admirarlo y lo esperan, ojalá como el verdadero sucesor y heredero de las glorias del “Tiburón” Vincenzo Nibali, el último de los héroes de un país donde el ciclismo es religión: Italia.
Ruta
Giro de Italia 2026: así llegan Egan Bernal y los otros dos escarabajos
Con la presencia de tres pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 109 del Giro de Italia. La primera grande de la temporada que arrancará en Bulgaria este viernes con tres etapas, en un arranque diseñado para que los velocistas peleen por la primera maglia rosa.
La lista de los escarabajos cuenta con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). Los tres ya saben lo que es ganar en la ronda italiana.
Para tener en cuenta que el ciclista colombiano con más victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’ es el sprinter antioqueño Fernando Gaviria con 5, le siguen Lucho Herrera, Nairo Quintana y Esteban Chaves cada uno con 3 triunfos.
Además, los escarabajos han salido campeones de la montaña en seis ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1989, luego le siguieron Chepe González en 1997 y 1999, Freddy González 2001 y 2003, y la última fue para Julián Arredondo en 2014.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan los escarabajos a la ronda italiana, que arranca con dos excampeones: Egan Bernal (2021) y Jai Hindley (2022) y con el danés Jonas Vingegaard como máximo favorito.
Egan Bernal (Ineos Grenadiers) *3 participación en el Giro
El zipaquireño llega con 1.461 kilómetros en 9 días, tras participar en solo tres competencias europeas. Viene de ser 5° en la Lieja-Bastoña-Lieja y 2° en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.
Einer Rubio (Movistar Team) * 6 participación en el Giro
El boyacense de 28 años llega a la Corsa Rosa con 1.578 kilómetros recorridos en 11 días de competencia. En su última carrera fue 52° en la Volta a Catalunya. Participó en la Milano-Torino, en la que finalizó en la casilla 29°- Su temporada arrancó en Omán sin mucha figuración.
Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) *3 participación en el Giro
El bogotano, que suma 3.777 kilómetros en 24 días de competencia en lo que va de la temporada, llega como jefe de filas del Bahrain – Victorious. Consiguió ganar el Trofeo Laigueglia en el mes de marzo. Su última carrera fue la Lieja-Bastoña-Lieja en la que terminó en la casilla 22°. También participó en la Tirreno-Adriático, donde finalizó 7° y en la Vuelta a Catalunya se clasificó 11°. Sus primeras competencias del año las corrió en Australia: 22° en el Santos Tour Down Under y 18° en la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race.