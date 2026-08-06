Francisco Campos se adjudica la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal con Adrián Bustamante y Jesús David Peña en el top 15

El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará la partida este sábado 8 de agosto en la Vuelta a Colombia 2026 con un objetivo definido: conquistar por tercer año consecutivo la carrera por etapas más importante del calendario nacional. La escuadra morada volverá a tener como principal referencia a Rodrigo Contreras, campeón de las ediciones 2024 y 2025, quien afrontará nueve jornadas y 1.473 kilómetros de competencia en defensa de la corona.

La edición 76 de la ronda nacional se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. El recorrido combinará jornadas para velocistas, etapas de media y alta montaña, una contrarreloj individual y el tradicional circuito de cierre en Medellín.

Para afrontar la defensa del título, el Nu Colombia presentará una nómina de siete corredores encabezada por Rodrigo Contreras. El vigente bicampeón estará acompañado por Javier Jamaica, Sergio Luis Henao, Óscar Fernández, Carlos Gutiérrez, Juan Diego Alba y Sebastián Henao, un bloque con experiencia en varios de los mejores equipos del UCI World Tour, capacidad para la montaña y corredores preparados para respaldar al líder en los momentos claves de la ronda nacional.

La competencia comenzará con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, antes de completar otras dos jornadas en territorio huilense. La cuarta etapa marcará la salida del Huila con 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, el recorrido más largo de esta edición.



El equipo NU Colombia se destacó en la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La clasificación general tendrá su primer examen de alta montaña el miércoles 12 de agosto, con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, después de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo. Al día siguiente, el pelotón partirá desde Manizales hacia Jericó, en una jornada de 161,1 kilómetros que trasladará la carrera del Eje Cafetero a Antioquia.

El viernes 14 de agosto se disputará otra fracción decisiva para los aspirantes al título, con 135,2 kilómetros entre Jericó y el Alto Ecosiembra. La carrera continuará el sábado con una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros, desde Santa Fe de Antioquia hasta la entrada al Túnel de Occidente, jornada llamada a establecer las últimas diferencias entre los favoritos.

La Vuelta a Colombia 2026 concluirá el domingo 16 de agosto con ocho vueltas a un circuito de 13,1 kilómetros en Medellín, para completar 104 kilómetros con salida y llegada en el Parque El Poblado donde será coronado el campeón de la edición 76 del giro patrio.

“Llegamos con la responsabilidad que representa defender dos títulos consecutivos, pero también con la tranquilidad de haber preparado esta carrera con un objetivo claro. El recorrido exige regularidad desde el primer día y tendrá momentos decisivos en la montaña y la contrarreloj. Rodrigo conoce lo que significa ganar la Vuelta a Colombia y contará con un equipo dispuesto a respaldarlo en cada terreno”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.

La búsqueda del triplete en la Vuelta a Colombia comenzará este viernes 7 de agosto con la ceremonia oficial de presentación de equipos, en coincidencia con la conmemoración nacional de la Batalla de Boyacá. Un día después, el Nu Colombia tomará la partida de la primera etapa con el objetivo de conquistar en Medellín la tercera corona consecutiva para la escuadra morada.