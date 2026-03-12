Ruta
Francesco Baruzzi gana el prólogo Istrian Spring Tour; Santiago Umba el mejor colombiano
El Istrian Spring Tour 2026 arrancó con un prólogo de 1,5 kilómetros que dejó como ganador al italiano Francesco Baruzzi, del equipo de desarrollo del Team Visma Lease a Bike, en una jornada al cronómetro disputada en Vrsar, un pueblo costero al oeste de Croacia.
Baruzzi, de 18 años, firmó el triunfo con un tiempo de 1 minuto y 30 segundos y se convirtió en el primer líder de la carrera croata, superando por centésimas a dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies: el neerlandés Michiel Mouris y el italiano Alessio Magagnotti.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó en el puesto 119° a 9 nueve segundos y Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó en la casilla 155° a 11 segundos.
La carrera croata se trasladará a la ciudad de Poreč para disputar la primera etapa en línea, que recorrerá 149,7 kilómetros hasta llegar a la población de Funtana, al oeste de Croacia.
Istrian Spring Tour (2.2)
Resultados Prólogo | Vrsar – Vrsar (1,5 km)
|1
|Francesco Baruzzi
|Team Visma | Lease a Bike Development
|1:30
|2
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|3
|Alessio Magagnotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Marcel Gladek
|Factor Racing
|0:01
|5
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:01
|6
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|0:02
|7
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:02
|8
|Will Smith
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:03
|9
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|0:03
|10
|Sebastian Putz
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:03
|119
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:09
|155
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:11
Ruta
El equipo Orgullo Paisa inicia un nuevo capítulo en su historia deportiva
Con la presentación oficial de sus equipos en todas las categorías, el Orgullo Paisa dio inicio a la temporada 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo del ciclismo antioqueño y colombiano.
En el evento fueron presentados los ciclistas que integrarán las escuadras en las categorías Élite, Sub-23, Juvenil, Damas, Pista y Paracycling, así como el staff técnico y administrativo que acompañará el proceso deportivo a lo largo del año.
Con más de tres décadas de historia, el Orgullo Paisa se consolida como uno de los proyectos deportivos más importantes del país. A lo largo de sus 33 años de trayectoria, el equipo se ha convertido en una verdadera cantera de talentos que han llevado el nombre de Antioquia y de Colombia a los más altos niveles del ciclismo nacional e internacional.
“El Orgullo Paisa que además se convirtió en una gran campaña territorial, nos da la posibilidad no solo de soñar con muchos títulos sino de llevar lo que tanto representa al departamento: talento, corazón, disciplina y esfuerzo, a todos los rincones de Antioquia” expresó el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián.
Entre los integrantes del equipo para esta temporada se destacan importantes figuras del ciclismo colombiano, como Luciana Osorio, uno de los refuerzos del equipo femenino; Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN; Alejandro Osorio, uno de los corredores más destacados del calendario nacional; Yeison Reyes y Stefany Cuadrado, referente de la pista y reconocida como Deportista del Año en Antioquia 2025 y Andrea Álzate, oro en los Juegos Suramericanos en persecución por equipo y participante de la Vuelta a España femenina.
“Llevo un proceso de 6 años en el ciclismo profesional, he corrido 2 años acá en Colombia y 3 años en Europa, ahora vuelvo a correr acá en Colombia con el equipo Orgullo Paisa, el equipo de la Gobernación de Antioquia. La verdad es un orgullo muy grande hacer parte del equipo y representar los colores antioqueños, lo he hecho en diferentes ocasiones pero con la selección Antioquia, pero ahora estar en el equipo de nuestro departamento es algo muy bonito” , dijo Andrea, ciclista del municipio de Girardota.
Durante la jornada también fueron presentados los integrantes del equipo de Paracycling, un componente fundamental del proyecto deportivo del Orgullo Paisa. Entre ellos se encuentran los recientes campeones Parapanamericanos Javier Serna, Weimar Roldán y Paula Caballero, quienes continúan consolidando a Antioquia como una potencia del deporte paralímpico en el país.
Con esta presentación oficial, el Orgullo Paisa inicia un nuevo capítulo en su historia deportiva, con el objetivo de seguir formando campeones, promover el talento joven y representar con orgullo a Antioquia en las principales competencias del calendario nacional e internacional.
*Con Información Prensa Orgullo Paisa
Ruta
Threshold Team – Milo – Sáfer presentó su proyecto deportivo 2026
En una ceremonia muy agradable el equipo Threshold Team – Milo – Sáfer y su staff en pleno hizo parte del acto oficial de presentación ante ante medios, patrocinadores, aficionados, familiares y comunidad, para una nueva campaña del conjunto colombiano.
Ya en febrero celebraron el primer gran hito del año, con la medalla de plata alcanzada por Andrés Shaffit Talero en la prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales de Ruta, en Tocancipá, y hace unos días nos llegó la noticia de su convocatoria como integrante de la Selección Colombia para los Panamericanos de Pista.
La nómina de ciclistas está conformada por Andrés Shaffit Talero (Sopó, Cundinamarca), Cristian Páez (Girón, Santander), Kevin Rincón (Ocaña, Norte de Santander), Michael Escobar (Jardín, Antioquia), Santiago Vásquez (Ciudad Bolívar) y Gerónimo Osorio (Ciudad Bolívar) en la categoría juvenil y Franklin Miranda (Rionegro, Antioquia), Luis Miguel Quiros (Yarumal, Antioquia), Emmanuel Rodríguez (La Ceja, Antioquia), Juan Pablo Taborda (Ciudad Bolívar) y Jimmy Alejandro Vanegas (Pereira, Risaralda), desfiló ante los invitados con su indumentaria de competencia, elaborada por la empresa Suarez Clothing, con los colores que lucirán en cada jornada del año.
El cuerpo técnico lo integran John Mario Jaramillo, gerente; Juan Guillermo Jaramillo, director general; Juan Pablo Jaramillo, subdirector general; Carlos Simón Hoyos, asistente técnico; Pablo Pulido, asesor general; Alexandra Díaz, nutricionista; Paula Andrea Pemberty, masoterapeuta, y Denninsom Tavares, mecánico. El equipo de desarrollo científico cuenta con los entrenadores especializados de la empresa Threshold, Elian Soto, Jerónimo Soto, Edison Gómez, Carlos Simón Hoyos, Juan Pablo Jaramillo, Santiago Tamayo, Carol Henao y Nicolás Mejía, así que la labor de planes de entrenamiento y acompañamiento constante se realiza de manera personalizada con cada deportista, de acuerdo a sus objetivos y sus condiciones.
También fue un excelente momento para exaltar el apoyo de los patrocinadores, quienes con su apoyo son el soporte de la estructura deportiva. Threshold, Milo, Sáfer como patrocinadores principales y las firmas Oroexpress, Gato Cerraduras, Green Coffee, Alcaldía de Ciudad Bolívar, Racketball, Actimax, El Taller, Doblamos, GNI, Asistagro y Suarez,
“Milo, en su propósito de llevar energía de vida a los colombianos, se identifica plenamente con este mensaje de promover el deporte para fomentar hábitos de vida saludable, fortalecer valores como la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo, y siendo fieles a ese propósito asumimos la responsabilidad que tenemos de trabajar siempre en buscar cómo apoyar más a los jóvenes, la comunidad, los niños como lo plantea este equipo”, dijo el gerente de Milo, Carlos Madriñán.
Junto a los invitados especiales, estaban también Carlos Pajón, padre de la medallista olímpica Mariana Pajón, y Miguel Pajón, quien resaltó la importancia de la familia como apoyo moral de los deportistas.
“Es un orgullo para nosotros estar aquí, no solo como copatrocinadores sino como testigos de un sueño que se materializa frente a nuestros ojos. El ciclismo es un deporte de mucha resiliencia y disciplina, partes que encajan perfectamente en nuestra compañía. Para nosotros no se trata solo de poner un logo en una camiseta sino de sembrar un futuro en los jóvenes”, expuso el gerente de Sáfer Juan David Cardona.
Y con este compromiso de ser fieles al postulado de un ciclismo limpio, sustentado en la tecnología y en la investigación deportiva, inician la temporada, pedaleando cada etapa y cada encuentro con pasión y responsabilidad. Les esperan miles de kilómetros por recorrer, y grandes resultados por obtener.
*Con Información Prensa Threshold Team
Ruta
“El equipo llega bien a la carrera”: Luis Alfonso Cely antes de encarar la Clásica de Rionegro 2026
Para esta nueva edición, la Clásica de Rionegro contará con la participación de 106 corredores, distribuidos en 14 equipos. Del total de inscritos, 47 pertenecen a la categoría Sub-23 y 59 a la categoría Élite, lo que garantiza un pelotón competitivo para la carrera que se disputará del 12 al 14 de marzo.
Entre los equipos participantes estará el GW Erco Sportfitness, que llega con buenas expectativas para afrontar la competencia. Su director deportivo, Luis Alfonso Cely, destacó la preparación que ha tenido el equipo en los días previos al inicio de la competencia.
“Un saludo especial para toda la afición del ciclismo a nombre de nuestro equipo. Llegamos bien a la carrera. Hemos traído con anterioridad a algunos de los corredores, sobre todo para preparar mejor el prólogo o contrarreloj por equipos, que creo que puede marcar una diferencia pensando en la clasificación general”, señaló el entrenador.
El director también destacó a los corredores que podrían convertirse en protagonistas durante el desarrollo de la competencia. “Tenemos dos o tres pedalistas que pueden ser muy importantes para nosotros. Los sprinters Nicolás Gómez y Johan Colón, por el tema de las bonificaciones, y Brandon Vega, quien también tiene grandes posibilidades de disputar la carrera. Esperamos que con alguno de ellos podamos estar en el podio de la clasificación general”, agregó Cely.
Finalmente, el director deportivo se refirió a cuáles podrían ser los momentos determinantes de la competencia. “Creo que hay dos jornadas que serán muy importantes: la contrarreloj por equipos y el circuito del Tanque, que es bastante exigente y duro. Esperamos llegar a esas etapas con buenas posibilidades para pelear por la victoria”, concluyó el estratega colombiano.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness