Connect with us

Ruta

Florian Lipowitz 1° y Giulio Pellizzari 2°, en la etapa reina del Tour de Eslovenia

Publicado

Hace 3 horas

el

Florian Lipowitz y Giulio Pellizzari hicieron el 1-2 en la cuarta etapa del Tour de Eslovenia 2026. (Foto © Feel Slovenia)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

¡Imbatible! Tadej Pogacar gana la crono, alcanza su segunda victoria en la Vuelta a Suiza y se encamina al título

Publicado

Hace 26 mins

el

20 junio, 2026

Por

El esloveno Tadej Pogacar, líder indiscutible de la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Heroica victoria de Aubin Sparfel en la séptima etapa del Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo siguen el podio

Publicado

Hace 41 mins

el

20 junio, 2026

Por

El francés Aubin Sparfel ganó la séptima etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
Seguir leyendo

Ruta

Davide Piganzoli campeón de la Ruta de Occitania tras ganar la jornada final; Edward Cruz el colombiano más destacado

Publicado

Hace 2 horas

el

20 junio, 2026

Por

El italiano Davide Piganzoli ganó la pultima etapa de la Ruta de Occitania 2026 y se consagró campeón. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.