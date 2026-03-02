Connect with us

Ultímas Notícias

Flash noticioso: lo último del ciclismo colombiano

Publicado

Hace 27 mins

el

El podio con los ganadores de la categoría juvenil en la Clásica Alcaldía de Cómbita 2026. (Foto © Prensa GW Erco Sportfitness)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Exitosa válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB en Ginebra

Publicado

Hace 1 hora

el

2 marzo, 2026

Por

Ginebra, Valle del Cauca, recibió la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB. (Foto © Liga de Ciclismo del Valle del Cauca)
Seguir leyendo

Ultímas Notícias

Ministra del Deporte acompañó de cerca las incidencias del Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro

Publicado

Hace 2 horas

el

2 marzo, 2026

Por

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, estuvo acompañando la cita ciclística. (Foto © Mindeporte)
Seguir leyendo

MountainBike

Dos colombianos se subieron al podio en la Andalucía Bike Race 2026

Publicado

Hace 3 horas

el

2 marzo, 2026

Por

El boyacense Leonardo Páez, en el podio de la Andalucía Bike Race. (Foto © Andalucía Bike Race)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.