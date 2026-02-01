¡Final vibrante! Cristóbal Baeza le gana el duelo a los argentinos y se consagra campeón de la Vuelta a San Juan 2026

El ciclista chileno Cristóbal Baeza del equipo Plus Performance se consagró campeón de la Vuelta a San Juan 2026, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo argentino, tras finalizar segundo en la jornada final.

Baeza, que dejó de practicar el triatlón para hacer la transición al ciclismo de ruta, ratificó en la última etapa la regularidad que sostuvo a lo largo de los diez días de competencia y le arrebató el liderato a su compatriota Cristóbal Ramírez.

“Cambiarme de deporte fue súper difícil, porque implicó dejar todo lo que hacía desde chico, pero terminó siendo un cambio increíble”, dijo Baeza al finalizar la carrera.

La última etapa de la ronda sanjuanina tuvo como ganador al gaucho Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía), quien alcanzó su segunda victoria en la carrera.