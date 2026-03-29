¡Final de película! Mauro Schmid le arruina la fiesta a Axel Laurance y se proclama campeón de la Coppi e Bartali

La competencia que año a año conmemora a los dos grandes leyendas del ciclismo italiano, Fausto Coppi y Gino Bartali, terminó con un final de película en el que el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) le ganó la batalla al francés Axel Laurance (Ineos Grenadiers), que perdió el liderato y se tuvo que conformar con el segundo puesto.

El podio de la Settimana Coppi e Bartali lo completó el surafricano Alan Hatherly (Team Jayco AlUla), quien terminó en el tercer puesto. El top 5 lo cerraron el italiano Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) y el alemán Anton Schiffer (Team Visma | Lease a Bike).



El podio de la Settimana Coppi e Bartali 2026. (Foto © GreenEDGE Cycling)

En cuanto a los colombianos, Juan Diego Quintero (Petrolike) fue el mejor de los nuestros en la casilla 19° a 1:11 del campeón. El resto de nacionales terminaron así: Alejandro Callejas (Petrolike) 25°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 32°, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) 41°, y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 46°.

La última etapa de la carrera italiana la ganó el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), quien terminó llevándose la victoria en los últimos 165,5 kilómetros de recorrido. Axel Laurance (Ineos Grenadiers) entró 2°. El colombiano más destacado fue Juan Diego Quintero (Petrolike) en la casilla 19°.

Clasificación General Individual

Mauro Schmid Team Jayco-AlUla 19:01:50 2 Axel Laurance INEOS Grenadiers 0:02 3 Alan Hatherly Team Jayco-AlUla 0:27 4 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta 0:50 5 Anton Schiffer Team Visma | Lease a Bike 0:50 6 Matteo Fabbro Solution Tech-NIPPO-Rali 0:50 7 AJ August INEOS Grenadiers 0:50 8 Giovanni Aleotti Red Bull-BORA-hansgrohe 0:50 9 Jardi Van Der Lee EF Education-EasyPost 0:57 10 Diego Ulissi XDS Astana Team 1:03