Ruta
¡Final de película! Mauro Schmid le arruina la fiesta a Axel Laurance y se proclama campeón de la Coppi e Bartali
La competencia que año a año conmemora a los dos grandes leyendas del ciclismo italiano, Fausto Coppi y Gino Bartali, terminó con un final de película en el que el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) le ganó la batalla al francés Axel Laurance (Ineos Grenadiers), que perdió el liderato y se tuvo que conformar con el segundo puesto.
El podio de la Settimana Coppi e Bartali lo completó el surafricano Alan Hatherly (Team Jayco AlUla), quien terminó en el tercer puesto. El top 5 lo cerraron el italiano Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) y el alemán Anton Schiffer (Team Visma | Lease a Bike).
En cuanto a los colombianos, Juan Diego Quintero (Petrolike) fue el mejor de los nuestros en la casilla 19° a 1:11 del campeón. El resto de nacionales terminaron así: Alejandro Callejas (Petrolike) 25°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 32°, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) 41°, y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 46°.
La última etapa de la carrera italiana la ganó el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), quien terminó llevándose la victoria en los últimos 165,5 kilómetros de recorrido. Axel Laurance (Ineos Grenadiers) entró 2°. El colombiano más destacado fue Juan Diego Quintero (Petrolike) en la casilla 19°.
Clasificación General Individual
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|19:01:50
|2
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|0:02
|3
|Alan Hatherly
|Team Jayco-AlUla
|0:27
|4
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:50
|5
|Anton Schiffer
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|6
|Matteo Fabbro
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:50
|7
|AJ August
|INEOS Grenadiers
|0:50
|8
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:50
|9
|Jardi Van Der Lee
|EF Education-EasyPost
|0:57
|10
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|1:03
|19
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|25
|Alejandro Callejas
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|32
|Juan Felipe Rodriguez
|Petrolike
|m.t.
|41
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|46
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
Ruta
Jonas Vingegaard se corona campeón de la Volta a Catalunya; Richard Carapaz el mejor latinoamericano
El dos veces campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), sorteó sin dificultades el circuito de Montjuïc (Barcelona) y se proclamó ganador de la edición 105 de la Volta a Catalunya, que terminó con un triunfo de etapa del australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team), en un luchado sprint reducido.
A sus 29 años, el formidable rutero escandinavo ha sumado la ronda catalana a su larga lista de victorias en pruebas del primer nivel mundial, un año después de que consiguiera la victoria el esloveno Primož Roglič. El danés ya suma dos importantes títulos este año tras su victoria en la París-Niza.
Los puestos de honor de la carrera catalana los completaron el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor latinoamericano fue el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en el 10° puesto a 5:36 de Vingegaard.
En cuanto a los colombianos, el más destacado fue el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en la casilla 11°. El resto de colombianos se ubicaron así: Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 34°, Nairo Quintana (Movistar Team) 42°, Einer Rubio (Movistar) 52° y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 119°.
Clasificación General Final
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|25:56:36
|2
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|1:22
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:30
|4
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:43
|5
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:13
|6
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:17
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:11
|8
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|5:20
|9
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|5:25
|10
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|5:36
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|6:15
|34
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|20:11
|42
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|27:47
|52
|Einer Rubio
|Movistar Team
|34:44
|119
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:19:24
Ruta
¡Tres segundos hicieron la diferencia! Vadim Pronskiy le gana el Tour de Tailandia a Eduardo Sepúlveda
El Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team). El kazajo, de 27 años, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada en la provincia de Nong Khai.
Los puestos de honor de la carrera tailandesa los completaron el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) y el británico Daniel Whitehouse (St George Continental Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Pronskiy, que superó por 3 segundos a Sepúlveda en la clasificación general de la carrera asiática, luego de seis dias de intensa competencia, sucedió en el palmarés al escandinavo Alexander Salby, campeón el año pasado.
La última etapa la ganó el danés Alexander Salby (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su segunda victoria en la carrera tailandesa.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 6 | Nong Khai – Nong Khai (125,5 km)
|1
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|2:35:41
|2
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|3
|Izzat Hilmi Halil
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|4
|Maris Bogdanovics
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|5
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|6
|Nicholas Kergozou
|St George Continental Cycling Team
|+ 00
|7
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|8
|Daniel Mohd
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|9
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|10
|Räim Mihkel
|Quick Pro Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|17:36:10
|2
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:03
|3
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0;09
|4
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:25
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:25
|6
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:29
|7
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:38
|8
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:38
|9
|Shoma Hayashibara
|Shimano Racing Team
|0:40
|10
|Kane Richards
|Roojai Insurance Winspace
|0:42
Ruta
Jhonatan Chaves redondeó el dominio del Nu Colombia en la Vuelta al Valle; Javier Jamaica bicampeón
Se disputó la quinta y última etapa de la Vuelta al Valle 2026 y los del Nu Colombia siguieron dando de qué hablar en territorio valluno. Esta vez la victoria le correspondió a Jhonatan Chaves, luego de recorrer 84 kilómetros en el municipio de Palmira.
El equipo morado fue gran animador de la carrera con el bogotano Javier Jamaica, quien entró en el pelotón, revalidando el título obtenido el año pasado y sumando un nuevo título a su palmarés deportivo tras dos victorias de etapa.
El podio de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026 lo completaron los cundinamarqueses Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En las cinco jornadas el Nu Colombia sumó cuatro victorias , dos con Jamaica, una con Contreras en la crono y la cuarta con Chaves en la jornada final. El triunfo restante quedó en manos de Cristián Vélez (Team Sistecredito).
RESULTADOS FINALES