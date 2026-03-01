Filippo Zana se queda con el título del Giro de Cerdeña 2026; Alejandro Callejas el colombiano mejor clasificado

El Giro de Cerdeña 2026 quedó en manos de Filippo Zana (Soudal Quick-Step). El italiano, de 26 años, que ganó una etapa en la ronda sarda, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de ciudad de Tokai.

Loas puestos de honor de la carrera europea los completaron sus compatriotas Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) y Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los dos colombianos del Petrolike en competencia, Alejandro Callejas terminó en el puesto 29° a 9 minutos del ganador, mientras que Juan Diego Quintero finalizó la casilla 53°, a más de 22 minutos del campeón.

La última etapa la ganó el italiano Donati Davide (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su segunda victoria en la ronda sarda, luego de recorrer 177,3 kilómetros entre Nuoro y Olbia.