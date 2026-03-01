Ruta
Filippo Zana se queda con el título del Giro de Cerdeña 2026; Alejandro Callejas el colombiano mejor clasificado
El Giro de Cerdeña 2026 quedó en manos de Filippo Zana (Soudal Quick-Step). El italiano, de 26 años, que ganó una etapa en la ronda sarda, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de ciudad de Tokai.
Loas puestos de honor de la carrera europea los completaron sus compatriotas Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) y Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos del Petrolike en competencia, Alejandro Callejas terminó en el puesto 29° a 9 minutos del ganador, mientras que Juan Diego Quintero finalizó la casilla 53°, a más de 22 minutos del campeón.
La última etapa la ganó el italiano Donati Davide (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su segunda victoria en la ronda sarda, luego de recorrer 177,3 kilómetros entre Nuoro y Olbia.
Ruta
Edgar Andrés Pinzón sale campeón de la Vuelta al Tolima 2026; Juan Pablo Ortega se lleva el circuito final en Ibagué
El ciclista boyacense Edgar Andrés Pinzón del Team Sistecrédito se consagró campeón de la Vuelta al Tolima 2026, una de las competencias más tradicionales del ciclismo colombiano, tras llegar en el pelotón en la jornada final.
El nacido en Soatá, Boyacá, que este año cambio de aires, estuvo muy bien rodeado por su equipo para sortear sin contratiempos la última etapa. Pinzón sostuvo la regularidad a lo largo de los cinco días de competencia para llevarse el título y suceder a Javier Jamaica, campeón del año pasado.
El podio de la ronda tolimense lo completaron el cundinamarqués Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) y el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
La última etapa tuvo como ganador a Juan Pablo Ortega (NU Colombia), quien fue el más rápido del circuito final en la ‘Capital Musical de Colombia’.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
|1
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|9:28:59
|2
|Óscar Santiago Garzón
|Team GW Erco Sportfitness
|0:06
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:10
|4
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:30
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:30
|6
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:41
|7
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:54
|8
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:55
|9
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|2:25
|10
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|3:06
Ruta
Romain Grégoire conquista la Faun Drôme Classic; Diego Pescador el mejor latinoamericano en el puesto 22°
La edición 14 de la clásica francesa Faun Drôme la ganó el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United). El corredor de 23 años logró completar con éxito un ataque en los últimos kilómetros, en una carrera plagada de montaña.
El joven pedalista galo se impuso por delante del estadunidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) y de su compatriota Lenny Martínez (Bahrain – Victorious), quienes completaron el podio.
La prueba de una día, perteneciente al calendario UCI ProSeries se disputó sobre 181 kilómetros con salida y llegada en la localidad francesa de Étoile-sur-Rhône. Grégoire sucedió en el palmarés de la prueba francesa al español Juan Ayuso, ganador el año pasado.
Con relación a los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) consiguió finalizar la prueba en el puesto 22° a más de un minuto del ganador y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) concluyó en la casilla 41° a 46 segundos de Grégoire.
Resultados Faun Drome Classic (1.Pro)
Étoile-sur-Rhône – Étoile-sur-Rhône (189 km)
|1
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|4:14:11
|2
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|0:02
|4
|Quinten Hermans
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|5
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|6
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|,,
|7
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|,,
|8
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|9
|Lukas Nerurkar
|EF Education – EasyPost
|,,
|10
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|0:10
|11
|AndreaBagioli
|Lidl – Trek
|0:13
|22
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:20
|41
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:46
Ruta
Laura Rojas campeona de la Vuelta al Tolima; María Paula Latriglia sella con victoria el monólogo del Sistecrédito
Final feliz para el Team Sistecrédito en el cierre de la Vuelta al Tolima Femenina 2026. La casanareña María Paula Latriglia se impuso en la última etapa de la competencia, y su compañera de equipo Laura Daniela Rojas se consagró campeona de la ronda tolimense para mujeres. El equipo de Gabriel Jaime Vélez fue dominador absoluto de la carrera, ganando las cinco jornadas.
La campeona nacional de ruta se quedó con el título tras mantener el liderato sin complicaciones en la última etapa, un circuito corto de 44,4 kilómetros disputado por las calles de la ‘Capital Musical de Colombia’.
En un final a pura velocidad se definió la jornada final de la ronda tolimense para mujeres, donde María Paula Latriglia fue la más rápida y se llevó la victoria de la cuarta etapa, que transcurrió por las calles de Ibagúe.
En cuanto a la general, no se presentaron cambios. De esta manera, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se llevó el título general. La pedalista huilense se subió a lo más alto del podio de ronda tolimense, acompañada de Camila Valbuena (Bogotá-IDRD), quien terminó 2° y de Natalia Garzón (Team Sistecredito), que ocupó el 3° puesto.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|7:53:41
|2
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|2:09
|3
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|4:00
|4
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|8:20
|5
|Zara Lamprea
|Ciclismo Capital
|10:24
|6
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|16:41
|7
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|16:41
|8
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|16:54
|9
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|20:20
|10
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|23:15